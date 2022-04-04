已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 7月 2023

外生殖结构，包括阴阜、大阴唇、小阴唇和阴蒂。包含这些结构的区域称为外阴。

外生殖结构有三个主要功能：

允许精子进入身体

防止传染性微生物进入内生殖器

提供润滑和性快感

阴阜是覆盖在耻骨上的隆起圆形脂肪组织。青春期后有阴毛覆盖。阴阜含有皮脂腺，能释放外激素，它与吸引异性有关（费尔蒙）。

大阴唇（字面意思为较大的阴唇）是相对较大的肉质组织褶皱，包围和保护其他外部生殖器官。大阴唇含有汗腺和皮脂腺（它们能产生润滑液）。青春期后大阴唇上会长出阴毛。

小阴唇（字面意思为较小的阴唇）非常小，宽度最大 2 英寸。小阴唇位于大阴唇内侧，围绕阴道口和尿道口。由于小阴唇有丰富的血管，表面呈粉红色。受到性刺激时，这些血管充血，使小阴唇肿胀，对刺激更敏感。

女性外生殖器解剖结构

大阴唇下面，阴道口和肛门之间的区域称为会阴。会阴的长度在2cm到5cm之间。

覆盖会阴和大阴唇的皮肤与身体其他部分的皮肤相似。而小阴唇则由赫黏膜覆盖，表面有特殊细胞分泌的液体保持湿润。

阴道的开口称为阴道口。它是性交时阴茎的入口、月经血排出及胎儿娩出的通道。

当受到刺激时，前庭大腺（位于阴道口旁的组织内）分泌一种粘稠的液体，性交时可起润滑作用。

尿道口位于阴道口前上方，尿液从膀胱经这里排出体外。

阴蒂位于小阴唇上端之间，是一个小突起，相当于男性的阴茎。阴蒂与阴茎一样，对刺激非常敏感，也能勃起。刺激阴蒂可以达到性高潮。