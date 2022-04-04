内生殖器官形成一个通道（生殖道）。这个通道包括以下部分：
阴道（产道的一部分），精子通过和胎儿娩出的通道
子宫颈（子宫下部），精子进入该部位并在孕妇准备分娩时打开（扩张）
子宫，胚胎在这里发育成胎儿
输卵管（输卵管），精子在穿过子宫颈和子宫后可以使卵子受精
卵巢，能产生、释放出卵子
精子可沿通道上行，卵子沿通道下行。
女性内生殖器解剖结构
处女膜是一种刚好位于阴道口内部的组织环（见图女性外生殖器官）。处女膜通常包绕阴道口。罕见情况下，处女膜完全覆盖阴道口（称为处女膜闭锁），使月经血液无法排出。在这种情况下，医生会做一个手术来打开处女膜。在第一次性交时，有的会出现处女膜撕裂，有的女性也可能因为处女膜软和柔韧而不会被撕裂。处女膜也可能在运动或使用内置卫生棉条、薄膜时撕裂。撕裂时可能有轻微出血。处女膜撕裂时，处女膜可能不容易看到或只表现为阴道口周围有小的残痕。
阴道
成年女性中，阴道是长约 4 至 5 英寸的柔软、可拉伸的肌肉组织管道。它将子宫和外生殖器官连接在一起。阴道的上部更宽并围绕子宫颈（子宫的下部）。一些类型的避孕措施（如隔膜或阴道环）或药物在此处插入。
阴道在性活动和生殖方面起着中心作用。它是实现以下过程的通道：
精子到卵子到子宫和输卵管
月经出血或婴儿娩出。
由于阴道组织柔软，其壁可伸展打开，供医生检查、性交或分娩。绝经后，由于雌激素水平下降，阴道的弹性降低。这种变化可导致疼痛。
阴道内面为粘膜覆盖，由其表面细胞分泌的液体和宫颈腺体分泌的液体维持湿润。正常情况下，这些液体可以以透明的或者乳白色的阴道分泌物的形式排出。在生育年龄的女性，阴道豁膜有很多皱袭。在青春期前和绝经后（如果不用雌激素），阴道薪膜是平滑的。
子宫和宫颈
子宫是一个位于盆腔正中的，厚壁、肌性的梨状器官，前方为膀胱，后方为直肠。子宫由多条韧带固定位置。子宫的主要功能是孕育胎儿。
子宫由以下部分组成：
子宫颈
主体
子宫颈是子宫的下部，向下突入阴道的上部。盆腔检查时，医生可能使用窥器（将阴道壁分开的金属或塑料仪器）检查宫颈。与阴道一样，宫颈内面有粘膜。
精子通过宫颈的通道进入子宫，子宫流出的月经期血液通过宫颈的通道流出子宫。这一通道通常很狭窄，但在分娩时，这一通道会变宽，允许婴儿通过。
子宫颈通常是抵御细菌的良好屏障。但是，引起性传播感染的细菌可以在性交时通过宫颈进入子宫。
通过子宫颈的通道内壁上有分泌粘液的细胞和腺体。这种黏粘液在排卵前较黏稠，精子不能穿入。排卵时，粘液变得透明而有弹性（因为雌激素水平增加）。因此，精子可以通过粘液游入子宫到达输卵管，在那里受精。
因此，几乎所有的受孕源于排卵3天前的性交。但有时，某些受孕源于排卵前6天或排卵后3天的性交。对有些女性而言，月经期和排卵期之间的时间每个月都有所不同。因此，会在月经周期的不同时间怀孕。
包含肌肉组织的子宫主体可以伸展以容纳成长中的胎儿。分娩时子宫体肌肉收缩，推挤胎儿通过子宫颈和阴道娩出。在育龄期，子宫体的长度为宫颈的 2 倍。绝经后，子宫和子宫颈的长度大致相同。
在女性的生殖周期（通常持续一个月）中，子宫体的内壁（子宫内膜）会变厚。如果女性在该周期内未怀孕，大部分子宫内膜会脱落，发生出血，月经期随之到来。
你知道吗……
输卵管
输卵管从子宫上部两侧向卵巢方向延伸，长约 10～13cm。输卵管不直接连接卵巢。每根输卵管的末端借助像伸开手指一样的扩张物（输卵管伞）与一个漏斗形连接。卵巢释放卵子后，输卵管伞能引导卵子进入输卵管开口。
输卵管内面排列着细小的毛发样突起（纤毛）。纤毛和输卵管壁的肌肉能推动卵子通过输卵管向下进入宫腔。输卵管是精子受精卵子的通常位置。受精后，受精卵进入子宫并在那里植入。
卵巢
通常卵巢呈珍珠色椭圆形，核桃大小，通过韧带附着在子宫上。通过韧带附着在子宫上。卵巢除了能产生女性激素（雌激素和孕酮）和一些男性激素外，还能产生和释放卵子。正在发育的卵细胞（卵母细胞）存在于卵巢表面皮质充满液体的卵泡腔内。每一个卵泡都含有一个卵母细胞。