成年女性中，阴道是长约 4 至 5 英寸的柔软、可拉伸的肌肉组织管道。它将子宫和外生殖器官连接在一起。阴道的上部更宽并围绕子宫颈（子宫的下部）。一些类型的避孕措施（如隔膜或阴道环）或药物在此处插入。

阴道在性活动和生殖方面起着中心作用。它是实现以下过程的通道：

精子到卵子到子宫和输卵管

月经出血或婴儿娩出。

由于阴道组织柔软，其壁可伸展打开，供医生检查、性交或分娩。绝经后，由于雌激素水平下降，阴道的弹性降低。这种变化可导致疼痛。

阴道内面为粘膜覆盖，由其表面细胞分泌的液体和宫颈腺体分泌的液体维持湿润。正常情况下，这些液体可以以透明的或者乳白色的阴道分泌物的形式排出。在生育年龄的女性，阴道豁膜有很多皱袭。在青春期前和绝经后（如果不用雌激素），阴道薪膜是平滑的。