青春期是生理变化的结果，最终导致成年的生理特征并能够生育。这些生理变化是由垂体分泌的黄体生成激素和促卵泡素调节的。出生时，黄体生成激素和促卵泡素的水平较高，但在几个月内就下降，一直到青春期前都保持在较低水平。

青春期初期，这两种激素的水平开始上升，刺激产生性激素。女孩的性激素水平增高(主要是雌激素)，可以导致生理上发生变化，包括乳房、卵巢、子宫和阴道的成熟。通常，这些变化在青春期后逐渐出现，直到性发育成熟。

青春期开始的时间以及变化的速度取决于多种其他因素，比如

营养和健康状况： 在美国，现在青春期开始的时间比一个世纪前早了三年。原因可能包括营养水平和健康状况的改善。

体重： 肥胖的女孩青春期开始较早，较瘦并且存在营养不良的女孩青春期开始较晚。

遗传： 母亲发育较早的女孩青春期开始较早。

种族： 与亚洲人和非西班牙裔白人相比，黑人和西班牙裔女孩的青春期开始较早。

青春期的变化首先从胸部发育开始（胸部隆起）。在美国的女孩子，发生这一变化的年龄通常是8～13岁。不久之后，阴毛和腋毛开始生长。

伴随青春期的生长突增通常开始于阴毛和腋毛开始生长的时候。在青春期初期（月经初潮前），生长发育的速度相对来说是最快的，生长发育的高峰一般是在12岁的时候。以后生长速度相对变慢，通常在14～16岁之间停止生长。

从乳房萌动到第一次月经来潮（初潮）间隔时间通常大约是两到三年。在美国，女孩第一次月经来潮的平均年龄为13岁左右，但年龄跨度较大（介于 10 岁到 16 岁之间），这取决于多种因素。开始时，月经周期并不规律，一般 5 年后会变得规律。

然后，女孩的体形开始变化，身体脂肪所占的比例增加。