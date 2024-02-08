许多女性都会经历乳房疼痛。乳房疼痛可发生于一侧或两侧乳房。
（另请参见乳腺疾病概述）
乳房疼痛的病因
乳房疼痛的可能原因取决于疼痛是在特定的地方感觉到的，还是遍及整个乳房。
如果一个区域感到疼痛，原因可能包括
如果疼痛影响整个乳房，原因可能包括
激素变化
乳房较大，拉伸支持组织
偶尔为广泛的乳房感染
如果乳房疼痛是唯一的症状，通常不是乳腺癌的信号。
女性雌激素和孕酮水平变化可导致乳房疼痛。在月经周期之前或期间，以及怀孕期间，这些激素水平会升高。当水平升高时，会导致乳腺腺体和乳腺导管增大，并使乳腺保持乳汁。乳房变得肿胀并偶伴疼痛。这种疼痛通常会在乳房各处感觉到，触痛明显。此种与月经周期相关的乳房疼痛可能持续数月或数年。服用避孕药（口服避孕药）或在绝经后进行激素治疗，也可导致激素水平升高，引起此类疼痛。
乳房疼痛的评估
警示体征
某些症状和特征应引起关注，包括：
严重的疼痛、红肿和肿胀
存在肿块、乳头内陷或皮肤的某些变化
何时就医
有剧烈疼痛、发红或肿胀的女性可能有乳房感染，应该在一两天内去看医生。
持续(例如，持续超过 1 个月)的乳房疼痛应该由医生进行评估。
医生会做什么
医生请患者描述疼痛。他们会询问疼痛是否在每个月的特定时间出现（与月经周期相关）。还会询问其他可能表明潜在原因的症状、疾病和药物（如避孕药）。
医生检查乳房和周围组织有无异常，如皮肤变化、肿块和压痛。如果没有异常，疼痛可能是由于激素变化或乳房较大。
如果患者有怀孕的症状，如月经推迟和清晨恶心，应进行妊娠试验。可根据患者的其他症状，进行其他检查。
乳房疼痛的治疗
轻度的乳房痛常常能缓解，甚至自行缓解。
发生在月经期的乳房痛能通过服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID）缓解。
对于月经期间的严重疼痛，可用达那唑（一种与睾酮有关的合成激素）或他莫昔芬（治疗乳腺癌的药物）治疗。这些药物能抑制女性雌激素和孕酮的活性，从而减轻乳房的肿胀和疼痛。如果长时间使用，这些药物会产生副作用，因此通常仅短期使用。
对于与怀孕相关的乳房疼痛，佩戴合身且具有支撑性的胸罩和/或服用对乙酰氨基酚可有所帮助。
停止使用避孕药或内分泌治疗可帮助缓解症状。
在某些女性中，营养补充剂月见草油可帮助缓解与月经周期或怀孕相关的乳房疼痛。
如果引起乳房疼痛的病因已经明确，便可对症治疗。如果引起乳房疼痛的病因已经明确，便可对症治疗，例如如果明确是乳腺囊肿导致的疼痛，那么抽出囊液常可缓解疼痛。
关键点
乳房疼痛的原因取决于它是发生在一个区域(通常由囊肿引起)还是整个乳房(由激素变化、纤维囊性变化或大乳房引起)。
如果乳房疼痛是唯一的症状，通常不是乳腺癌的信号。
应评估严重或持续 1 个月以上的乳房疼痛。
是否需要检测乳腺癌取决于其他症状。
根据病因进行治疗，但药物，如对乙酰氨基酚或 NSAID，有时可以帮助减轻疼痛。