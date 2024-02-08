乳腺疾病可能是非癌性（良性）或癌性（恶性）的。大多数为非癌性，没有生命危险。通常不需要治疗。相反，乳腺癌需要治疗，可能涉及手术或其他强化癌症治疗。通过以下措施，通常可以在早期发现潜在的问题：

定期接受医疗保健专业人员的乳房检查

按照建议进行乳房 X 线摄影

乳腺癌的早期检测对成功治疗至关重要。

女性应熟悉自己乳房和乳头的正常外观和感觉。当女性注意到乳房变化时，可以进行乳房自我检查。女性应立即向医疗保健专业人员报告任何变化。大多数医疗机构不再建议每月或每周进行乳房自我检查以作为常规检查癌症的方法。在没有肿块或其他变化时进行这些检查，对定期接受乳房 X 线摄影筛查的女性早期发现乳腺癌没有帮助。

男性极少发生乳腺癌，但男性也应注意乳头内或乳头周围的变化。

乳房疾病的症状 与乳房相关的症状很常见，导致每年有数百万人去看医生。这些症状包括 乳房疼痛

乳房肿块

乳头溢液

乳房皮肤的变化（例如，乳房皮肤可能变得凹陷、起皱、发红、增厚或凹陷） 乳腺组织 出现了以上症状或体征不一定就提示患有乳腺癌或其他严重的乳腺疾病。例如每月均出现的周期性乳腺疼痛与月经前激素水平紊乱有关，并不提示严重的乳腺疾病。 然而，如果女性观察到乳房有任何变化，尤其是下列情况之一时，她们应该去看医生： 发现与其他乳腺组织明显不同的乳腺肿块或增厚区域

与皮肤或胸壁粘连的乳腺肿块

不能消退的乳腺肿块

不能消退的肿胀

乳房皮肤出现凹陷、皱缩、发红、增厚或酒凹征

乳头周围皮肤出现鳞屑

乳房形态改变

乳头发生改变，例如内陷

乳头溢液，尤其是分泌物呈血性和/或不自主的溢出（即，没有挤压或通过其他方式刺激乳头） 表格 常见乳腺疾病症状 表格