乳腺疾病可能是非癌性（良性）或癌性（恶性）的。大多数为非癌性，没有生命危险。通常不需要治疗。相反，乳腺癌需要治疗，可能涉及手术或其他强化癌症治疗。通过以下措施，通常可以在早期发现潜在的问题：
定期接受医疗保健专业人员的乳房检查
按照建议进行乳房 X 线摄影
乳腺癌的早期检测对成功治疗至关重要。
女性应熟悉自己乳房和乳头的正常外观和感觉。当女性注意到乳房变化时，可以进行乳房自我检查。女性应立即向医疗保健专业人员报告任何变化。大多数医疗机构不再建议每月或每周进行乳房自我检查以作为常规检查癌症的方法。在没有肿块或其他变化时进行这些检查，对定期接受乳房 X 线摄影筛查的女性早期发现乳腺癌没有帮助。
男性极少发生乳腺癌，但男性也应注意乳头内或乳头周围的变化。
乳房疾病的症状
与乳房相关的症状很常见，导致每年有数百万人去看医生。这些症状包括
乳腺组织
女性乳腺由具有泌乳功能的小叶及围绕腺体的脂肪组织及一些结缔组织组成。乳汁由腺体产生沿着乳管流向乳头。乳头周围色素沉着的皮肤叫乳晕。
出现了以上症状或体征不一定就提示患有乳腺癌或其他严重的乳腺疾病。例如每月均出现的周期性乳腺疼痛与月经前激素水平紊乱有关，并不提示严重的乳腺疾病。
然而，如果女性观察到乳房有任何变化，尤其是下列情况之一时，她们应该去看医生：
发现与其他乳腺组织明显不同的乳腺肿块或增厚区域
与皮肤或胸壁粘连的乳腺肿块
不能消退的乳腺肿块
不能消退的肿胀
乳房皮肤出现凹陷、皱缩、发红、增厚或酒凹征
乳头周围皮肤出现鳞屑
乳房形态改变
乳头发生改变，例如内陷
乳头溢液，尤其是分泌物呈血性和/或不自主的溢出（即，没有挤压或通过其他方式刺激乳头）
常见乳腺疾病症状
症状
病因
注释
与月经周期、怀孕或使用激素药物相关的激素变化
乳腺炎*
乳房较大，拉伸支持组织
非常罕见，乳腺癌（乳腺癌通常不会引起疼痛）
两侧乳房均出现疼痛通常是因与月经周期相关的激素变化所致。
纤维囊性变
囊肿
乳腺囊肿（乳腺导管堵塞）
乳腺炎，包括脓肿*
受伤后形成的瘢痕组织
乳腺癌
肿块是乳腺疾病常见的症状，但常常是良性的。
由于医生在做乳房检查时难以区分癌性和非癌性肿块，因此通常进行其他检查。
最常见的非癌性的乳腺导管肿瘤（导管内乳头状瘤）
纤维囊性变
乳腺癌
乳腺炎，包括脓肿*
其他疾病，如垂体、脑部或甲状腺疾病）
某些药物（参见表乳头溢液的部分原因和特征）
乳头溢液有时是正常现象——例如在产后分泌乳汁。
仅一侧乳房出现分泌物或血性分泌物最有可能是乳腺癌的征象。
异常溢液因原因不同，其外观也有所不同。
*乳腺炎非常少见，除非是在产后前几周。
乳房疾病的评估
医生询问患者的症状以及有关潜在原因的其他信息，包括
有什么症状
出现该症状已有多长时间
该症状是否在每个月的特定时间出现（与月经周期相关）
是否有乳头分泌物，如果有，是什么形态以及仅一侧乳房有还是两侧乳房都有分泌物
是否怀孕
正在服用什么药物
她或家人是否曾患有乳腺癌
上次做乳房 X 线摄影是什么时候，结果如何
乳房检查
需要做一个乳房检查。患者坐下或躺下，医生检查每侧乳房形状是否有不规则，乳头是否内翻（内陷）以及是否有肿块。此外，医生检查乳房皮肤是否出现酒凹征、增厚、发红或紧张。医生按压乳头周围以检查是否有分泌物。检查分泌物以确定是否含有血液。检查腋窝的淋巴结是否肿大。
医生可让患者采取不同姿势，以检查乳房和腋窝。例如，取坐姿时，可能会要求患者将两个手掌一起压在额头前。这个姿势可使胸肌收缩，使乳房的细微变化更易察觉。
Gwen Shockey/科学图片库
检查
成像测试用于
在患者或医生发现任何异常之前接受乳房检查（称为乳腺癌筛查）
评估已经确定的异常情况，例如在医生检查期间发现的乳房肿块
乳房 X 线摄影包括对两个乳房进行 X 射线检查，以检查是否有异常。使用低剂量照射。乳房 X 线摄影检测到的异常中，仅有大约10%至15%是由癌症造成的。
专家一致认为所有女性都应该接受乳腺癌筛查。然而，专家在以下方面存在分歧
何时开始
应多久进行一次
何时（或如果）应该停止
筛查可能包括
乳房 X 线摄影
每年由医疗保健专业人员进行乳房检查
对高风险患者进行磁共振成像 (MRI)
乳房 X 线摄影筛查通常在 40 到 50 岁之间开始（参见侧栏乳腺癌：何时开始筛查？）。然后每 1 或 2 年做一次乳房 X 线摄影。专家对何时开始常规乳房 X 线摄影有不同的建议。一些专家建议从 50 岁开始，因为乳房 X 线摄影在 50 岁以上女性中的筛查准确性更高。常规乳房 X 线摄影可能会在 75 岁时停止，这取决于女性的预期寿命和继续筛查的意愿。
乳房组织类型会影响乳房 X 线摄影检测出异常病灶的效果。乳房包含纤维腺体组织（由纤维组织和腺体组成）和脂肪组织。随着年龄的增长，乳房脂肪组织的数量增加，纤维腺体组织的数量减少。脂肪组织附近的异常病灶更容易通过乳房 X 线摄影发现。这就是为什么乳房 X 线摄影对于 50 岁以后的女性更加准确。
一些女性乳房致密。乳房致密意味着女性的纤维腺体组织多，脂肪组织少。乳房致密的女性的异常病灶更难在乳房 X 线摄影中发现。此外，乳房致密的女性患乳腺癌的风险也更高。因此，这些女性可能需要进行其他检查，例如乳房超声检查、三维乳房 X 线摄影（断层合成）或磁共振成像 (MRI)。
乳房 X 线摄影可用于：
提供任何异常(如肿瘤或脓肿)和异常周围组织的图像
提供淋巴结图像以检查异常情况
帮助医生将活检针插入异常组织
手术后，帮助医生确定是否所有的癌症都被切除
如果患者或医生在检查乳房时发现肿块，或者如果患者出现乳房疼痛或乳头溢液，也可进行乳房 X 线摄影。
超声检查可用于：
提供 30 岁以下女性乳房检查期间发现的首次异常图像
提供磁共振成像或乳房 X 线摄影所检测到的异常情况的更多信息——例如，超声检查可以显示肿块是实性还是充满液体（充满液体的肿块被称为囊肿，很少癌变）
帮助医生将活检针插入异常组织
识别可能需要活检的异常淋巴结
磁共振成像 (MRI) 可用于：
评估乳房检查或其他影像学检查的异常发现
乳腺癌确诊后，确定肿瘤的大小和数量，尤其是乳腺组织致密的女性
识别异常淋巴结，从而帮助对乳腺癌进行分期
这些信息可以帮助医生计划乳腺癌的手术或其他治疗。