妊娠性类天疱疮是在妊娠期或在刚怀孕后发生的强烈发痒的罕见皮疹。
通常，皮疹始于肚脐周围，出现在孕中期或孕晚期，并在分娩后几周或几个月内消失。
通常情况下，婴儿不会受到影响，尽管有些婴儿会出现类似的皮疹，但无需治疗，几周内就会消失。
医生通常根据皮疹的外观来诊断妊娠性类天疱疮。
皮疹可以用皮质类固醇霜治疗，如果严重，可以口服皮质类固醇。
妊娠性类天疱疮被认为是由攻击身体自身组织的异常抗体引起的，这是一种自身免疫反应。这种疾病相对罕见。
妊娠性类天疱疮的症状
妊娠性类天疱疮的皮疹开始是扁平或凸起的红色斑点，经常首先在肚脐周围的腹部出现。然后发展成水泡，皮疹蔓延。水泡或大或小，形状不规则，填充着液体。皮疹非常痒。皮疹会蔓延到身体的其他部位，包括躯干、手臂、腿、手掌和脚底。脸和嘴通常不受影响。
皮疹通常在孕中期或孕晚期出现。但是，它可能会在早期或分娩后立即出现。典型情况是，皮疹在分娩后不久恶化并在几周或几个月内消失。它往往在以后的妊娠中出现，有时会在孕妇服用口服避孕药后重新出现。它也可能在女性经期或卵巢排出卵子（排卵）时再次出现。
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通常，婴儿不受影响。但偶尔，婴儿出生时会出现类似的皮疹，但通常无需治疗，在几周内就会消失。当孕妇患有妊娠性类天疱疮时，如果婴儿早产或生长不及预期（宫内生长受限），健康问题（包括婴儿死亡）的风险会增加。
妊娠性类天疱疮的诊断
医师的评估
有时进行皮肤活检
妊娠性类天疱疮是根据皮疹的外观进行诊断。有时医生会从受累及的区域采集皮肤样本（皮肤活检），并测试其是否有异常抗体。
妊娠性类天疱疮的治疗
皮质类固醇
抗组织胺药
将皮质类固醇霜（如去炎松）直接涂抹在皮肤上通常有助于止痒。
对于更广泛的皮疹，口服皮质类固醇（例如泼尼松）。
口服不引起困倦的抗组胺药也可用于止痒。