妊娠性类天疱疮的皮疹开始是扁平或凸起的红色斑点，经常首先在肚脐周围的腹部出现。然后发展成水泡，皮疹蔓延。水泡或大或小，形状不规则，填充着液体。皮疹非常痒。皮疹会蔓延到身体的其他部位，包括躯干、手臂、腿、手掌和脚底。脸和嘴通常不受影响。

皮疹通常在孕中期或孕晚期出现。但是，它可能会在早期或分娩后立即出现。典型情况是，皮疹在分娩后不久恶化并在几周或几个月内消失。它往往在以后的妊娠中出现，有时会在孕妇服用口服避孕药后重新出现。它也可能在女性经期或卵巢排出卵子（排卵）时再次出现。

妊娠性类天疱疮 图片 © Springer Science+Business Media

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通常，婴儿不受影响。但偶尔，婴儿出生时会出现类似的皮疹，但通常无需治疗，在几周内就会消失。当孕妇患有妊娠性类天疱疮时，如果婴儿早产或生长不及预期（宫内生长受限），健康问题（包括婴儿死亡）的风险会增加。