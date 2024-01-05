小于胎龄儿 (SGA)

出生时体重小于同孕龄新生儿的 90%（低于第 10 百分位数）被认为是小于胎龄儿。
新生儿过小的原因可能是父母身材小、胎盘功能不正常或者母亲在妊娠期间患有某些疾病、使用某些药物、使用非法药物、吸烟或饮酒。
除非在出生时，有感染或者遗传疾病，大多数低体重儿没有临床症状。
一些低体重儿在儿童时期以及成人后仍然身材矮小。
孕龄是指孕周数。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。通常根据医生收到的其他信息（包括早期超声扫描结果）来调整此时间范围，它们会提供有关孕龄的其他信息。婴儿预计在妊娠 40 周时足月（预产期）。
孕龄 40 周时，体重小于 6 磅 9 盎司（3 千克）的男孩为小于胎龄儿。体重小于 6 磅 3 盎司（2.8 千克）的女孩为小于胎龄儿。医生使用生长图表评估其他孕龄的婴儿。
（另请参见新生儿一般问题概述。）
SGA 新生儿的病因
大多数中度小于胎龄儿是恰巧处在较小一侧的正常婴儿。然而，有些小于胎龄儿是因为它们在子宫中的生长受到各种因素的限制。生长受限是指子宫内婴儿（胎儿）的生长不如预期。
生长受限可分为
对称性：新生儿成比例地过小，也就是说，其体重、身长和头部大小相似地偏低或偏小。
非对称性：体重、身长或头部大小所受的影响并不相同（例如，头部大小可能继续按预期增长，但体重或身长可能低于预期）。
在对称性生长受限中，病因可能发生在妊娠初期，这会影响新生儿体内的所有细胞。非对称性生长受限可能是由于妊娠后期发生的问题引起的，因为某些组织比其他组织发育得更快，而且并非所有组织都会受到同等影响。
并非所有生长受限的胎儿在孕龄时都小于相同胎龄的婴儿。
生长受限的危险因素包括涉及母亲基本健康的因素以及涉及妊娠和／或胎儿的因素。
孕产妇危险因素
妊娠危险因素
胎儿危险因素
SGA 新生儿的症状
尽管身材小，但小于胎龄儿 (SGA) 的外观和行为通常与相似胎龄的正常身材的新生儿相似。一些小于孕龄儿显得瘦弱，肌肉质量和脂肪较少，还有一些面部特征呈凹陷性。脐带可能显得细小。
即刻并发症
妊娠期间，生长受限的胎儿流产或死产的风险增加。出生时，足月出生的小于胎龄儿不会出现类似大小的早产儿中器官系统不成熟相关的并发症。不过他们依然有以下疾病的风险：
出生窒息： 这种并发症是指在分娩前、分娩期间或分娩后流向婴儿组织的血流减少或婴儿血液中的氧气含量减少。这可能是由于胎盘在分娩前或分娩过程中出现问题而导致。
胎粪吸入： 生长受限的胎儿可能会将胎粪（出生前在胎儿肠道中产生的深绿色粪便物质）排到羊水中，并会用力吸气，将含胎粪的羊水吸入（抽吸）到肺内。
低血糖（葡萄糖）水平（低血糖）： 这种并发症通常发生在出生后几小时和几天，这是因为小新生儿没有足够的碳水化合物来储存能量，并且无法充分处理其所拥有的碳水化合物。
红细胞过多（红细胞增多症）： 小于孕龄儿的血细胞计数可能比一般水平更高，并且过多红细胞会导致血液变得太稠，从而可能减慢血液流动。患有红细胞增多症的新生儿肤色偏红且呆滞。红细胞增多症也可导致低血糖、呼吸窘迫和高胆红素血症（导致黄疸，即皮肤变黄）。
体温调节困难： 发生这种并发症的原因是，小于胎龄儿的脂肪含量和体重较低，难以保温，并且没有足够的碳水化合物来获取能量。
感染风险增加： 小于胎龄儿可能出现免疫系统受损，这增加他们在医院中感染的风险。
长期并发症
婴儿有宫内生长受限史会增加成年期出现问题的可能性，包括心脏病、高血压和卒中。
SGA 新生儿的诊断
出生前，子宫测量和超声检查
出生后，评估孕龄、婴儿大小和体重
妊娠期间，医生会测量孕妇腹部从耻骨顶到子宫顶（宫底）的距离。这项测量被称为基本宫高测量，大致与妊娠周数相对应。例如，怀孕 32 周的孕妇的正常基本宫高约为 30 至 34 厘米。如果在数周内测量值较低，则胎儿可能比预期要小。
可以进行超声检查以评估胎儿大小并估计胎儿体重，以确认小于胎龄儿的诊断。超声检查也可能有助于确定生长受限的原因以及它如何影响胎儿。根据结果，医生可能会进行基因检测或磁共振成像 (MRI) 以确定根本原因。
出生后，通过评估孕龄和新生儿体重来诊断小于孕龄儿。医生测量新生儿的身长和头围，将生长受限分为对称性或非对称性。可能需要进行诊断检查，包括超声检查、X 射线、MRI、感染检查、血液检查和基因检测，以查明生长受限的原因。
SGA 新生儿的治疗
SGA 新生儿的预后
根据导致小于胎龄儿的原因以及是否发生并发症，预后大不相同。
中度低出生体重的婴儿通常健康状况良好，除非他们患有感染、遗传疾病或出生窒息。大多数婴儿在出生后第一年就能赶上正常生长进度，并具有正常的成人身高。
因母亲生病而特别小的婴儿有并发症的风险，但通常情况良好。一些过小婴儿在成人时身材也很小，而其他则在正常范围内。
由于母亲在怀孕期间饮酒而使其生长受限的婴儿可能会长期存在发育和行为问题（参见妊娠期饮酒）。
SGA 婴儿在妊娠期间暴露非法药物的结局很复杂。由于使用非法药物的孕妇通常还有其他可影响其孩子发育的社会和经济问题，因此很难预测其预后。