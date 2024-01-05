小于胎龄儿 (SGA)

大多数中度小于胎龄儿是恰巧处在较小一侧的正常婴儿。然而，有些小于胎龄儿是因为它们在子宫中的生长受到各种因素的限制。生长受限是指子宫内婴儿（胎儿）的生长不如预期。

生长受限可分为

对称性：新生儿成比例地过小，也就是说，其体重、身长和头部大小相似地偏低或偏小。

非对称性：体重、身长或头部大小所受的影响并不相同（例如，头部大小可能继续按预期增长，但体重或身长可能低于预期）。

在对称性生长受限中，病因可能发生在妊娠初期，这会影响新生儿体内的所有细胞。非对称性生长受限可能是由于妊娠后期发生的问题引起的，因为某些组织比其他组织发育得更快，而且并非所有组织都会受到同等影响。

并非所有生长受限的胎儿在孕龄时都小于相同胎龄的婴儿。

生长受限的危险因素包括涉及母亲基本健康的因素以及涉及妊娠和／或胎儿的因素。

孕产妇危险因素 对于年龄过小或过大或曾产有其他小于孕龄儿 (SGA) 的母亲，产出 SGA 的风险增加。 母亲所患疾病会增加生下 SGA 婴儿的风险，其中包括 高血压

长期糖尿病

慢性肾病

心脏病或肺病

狼疮

重度贫血

镰状细胞贫血

子宫异常，例如，子宫有两个部分（双角子宫）