脓毒性流产是指在人工流产或自然流产之前、期间或之后不久发生子宫严重感染。脓毒性流产是一种医疗急症。

脓毒性流产会导致寒战、发热、阴道分泌物、阴道出血和心率加快，这些症状通常在人工流产或自然流产后 2 天内出现。

如果孕妇在人工流产或自然流产时由未受过培训的人进行手术和/或未使用无菌技术或适当工具去除子宫内容物，则发生脓毒性流产的风险很高。

可进行盆腔检查；进行血液培养可以确定引起感染的微生物，从而帮助医生选择合适的抗生素。

必须尽快去除子宫内的妊娠组织；使用抗生素治疗感染。

任何人工流产或自然流产手术后都可能发生脓毒性流产。然而，最常发生在由未经培训的人（或孕妇自己）在不使用无菌技术和/或没有适当的手术设备的情况下进行手术时。未接受过妊娠相关手术培训的医疗保健专业人员或其他未接受过培训的人可能会在手术过程中刺破子宫，这可能导致感染扩散或导致严重出血或肠道等其他器官损伤。这些情况通常发生在缺乏医疗保健或个人问题阻碍女性获得安全专业的医疗护理时。

当人工流产或自然流产后有妊娠组织留在子宫内并被感染时，可能会发生脓毒性流产。脓毒性流产是一种医疗急症，可导致孕妇出现严重问题或死亡。

脓毒性流产的症状 脓毒性流产的症状通常在流产后 24 至 48 小时内出现。它们包括寒战、发热、阴道分泌物、心率加快以及通常有阴道出血。宫颈可能扩张，如果尚未发生流产，则可能流产。如果子宫在人工流产过程中被刺破，女性通常会有严重的腹痛。 发生脓毒性流产的女性可能会出现谵妄，血压可能降低，导致脓毒性休克。