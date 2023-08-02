人工流产指通过手术或药物有目的地终止妊娠。

通过手术或口服某些药物使子宫内的胚胎流失可终止妊娠。

在医院或诊所由经过培训的医疗保健专业人员进行人工流产时，，很少出现并发症。

人工流产不会增加再次怀孕时胎儿或女性的风险。

在美国，约 50% 的怀孕是意外的。约 40% 的意外怀孕通过人工流产终止妊娠；90% 的人工流产在孕早期进行。每个州可能会设定限制（例如强制等待期、妊娠周数或对未成年人的公证同意）。这些限制可能会延迟或阻止人工流产。

在堕胎合法的国家/地区，并发症较为罕见。在世界范围内，孕妇中约有 13% 的死亡是由于不安全的人工流产造成的。大多数死亡发生在堕胎受到严格限制或非法的国家/地区。

人工流产开始前会先妊娠情况。通常，使用超声检查确定胎儿的年龄，但有时医疗保健专业人员的评估可以确定孕早期的胎龄。如果女性存在与人工流产相关问题的风险因素（如心脏或肺疾病、癫痫发作或剖腹产史），则可能需要进一步评估。

如果在怀孕 28 周之前进行人工流产，则避孕可以在人工流产后立即开始。

人工流产的方法 人工流产方法包括 手术流产（手术清宫）：通过子宫颈取出子宫内容物

药物诱导（引产）人工流产：使用药物刺激子宫收缩，排出子宫内容物 妊娠的时间有时很难估计，如怀孕后有出血、肥胖的女性、子宫后倾而不是前倾的女性。若遇到这种情况应做超声检查估计妊娠时间。手术流产可用于 24 周以内的大多数妊娠。药物流产可用于 11 周以下或 15 周以上的妊娠。 在怀孕早期进行的人工流产，可能只需要局部麻醉。也可以使用清醒镇静剂（减轻疼痛和帮助女性放松但让女性保持清醒的药物）。很少需要全身麻醉。 在手术流产之前，会给女性患者使用抗生素，抗生素能有效对抗生殖道感染。 任何人工流产（手术或药物）后，Rh 阴性血的女性都要注射 Rh 抗体，称为 Rho(D) 免疫球蛋白。如果胎儿为 Rh 阳性血，Rh 阴性血的母亲可产生 Rh 因子抗体。这些抗体可破坏胎儿的红细胞。使用 Rho(D) 免疫球蛋白治疗可降低女性免疫系统产生这些抗体并危及后续妊娠的风险。妊娠 8 周前可选择免疫球蛋白治疗。 手术流产 通过阴道将子宫的内容物清除。根据妊娠的时长，会使用不同的技术。它们包括 带抽吸的扩张和刮宫术（D 和 C）

扩张和清宫术（D 和 E） 扩张指的是扩大子宫颈。可以使用不同类型的扩张器，这取决于妊娠多长时间以及孕妇已经生育了多少个孩子。为了减少扩张过程中损伤子宫颈的可能性，医生可以使用吸收液体的物质，如干海藻棒（海带）或合成扩张器。海带被插入子宫颈口，放置至少 4 小时，有时放置过夜。当扩张器从体内吸收大量液体时，它们会扩张和拉伸子宫颈开口。药物，如米索前列醇（一种前列腺素）也可用于扩张宫颈。 通常，对于小于 14 周的妊娠，使用带抽吸的扩张和刮宫术（D 和 C）。医生使用阴道内窥器查看宫颈。将局部麻醉剂（如利多卡因）注射到子宫颈内，以减少不适，并扩张子宫颈。然后将一根连接在真空发生器上的软管插入子宫，取出胎儿和胎盘。真空发生器可以是手持注射器或类似仪器或电动抽吸机。有时会插入一个小而锋利的勺形工具（刮匙）来清除任何残留的组织。这个手术会轻柔地进行，以减少瘢痕形成和不孕的风险。 对于 14-24 周的妊娠，通常使用扩张和清宫术（D 和 E）。子宫颈扩张后，使用吸管和钳子取出胎儿和胎盘。可以轻轻使用尖锐的刮匙，以确保所有受孕产物已被去除。 如果女性希望防止未来怀孕，人工流产一结束就可以开始避孕，包括使用铜或释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)。 药物流产 药物流产可用于 11 周以下或 15 周以上的妊娠。孕早期（少于 11 周）的人工流产可以在家完成。对于孕晚期的人工流产，女性通常需住院服用引产药物。 在美国，从 2014 年到 2017 年，药物流产占 11 周以下妊娠流产的 53%。 用于人工流产的药物包括米非司酮 (RU 486)，然后是前列腺素，例如米索前列醇。 口服米非司酮可阻断孕酮的作用，孕酮可为子宫内膜做好妊娠的准备。米非司酮也使子宫对给予的第二种药物（前列腺素）更加敏感。 医生通过以下检查之一确认完成了人工流产： 超声检查

在给药当天和 1 周后进行尿液检查，以测定人绒毛膜促性腺激素 (hCG)（hCG 在孕早期产生）

药物流产后，进行 5 周的尿液妊娠试验 前列腺素是刺激子宫收缩的激素样物质。可与米非司酮一起使用。前列腺素可以含在口中（脸颊旁或舌下）直到溶解，或可以放入阴道。 对于妊娠中持续时间少于 11 周的人工流产，最常见的方案是服用米非司酮片，然后在 1～2 天后服用米索前列醇。米索前列醇紧挨着脸颊含在口中，直到溶解，或者放入阴道。女性可自行服用米非司酮和米索前列醇或由医生给药。该方案下的人工流产比例约为： 已持续 8 至 9 周的妊娠约为 95%

已持续 9 至 11 周的妊娠约为 87% 至 92% 加用米索前列醇可改善持续时间超过 9 周妊娠的人工流产效果。 如果药物流产不成功，可能需要手术流产。 在妊娠超过 15 周的孕妇中，女性应留在诊所或医院，直到流产完成。可以服用米非司酮片，然后在 1-2 天内使用前列腺素（如米索前列醇），或者可以单独使用米索前列醇。