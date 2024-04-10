外阴子宫内膜异位囊肿

外阴子宫内膜异位囊肿极为少见，为痛性的充满血液的囊肿。

子宫内膜异位囊肿可能会疼痛，尤其是在性生活期间以及月经前和月经期间。

医生通常可以在盆腔检查中诊断子宫内膜瘤。

手术切除外阴子宫内膜异位囊肿。

一些不明原因导致子宫内膜组织异位到子宫内膜外。这种疾病叫做子宫内膜异位症。子宫内膜异位症很少发生在外阴（由阴唇和阴道开口周围的其他组织组成）。发生在其他其他部位如卵巢更常见。

这些子宫内膜异位病灶形成子宫内膜异位囊肿。

子宫内膜异位囊肿常发生于既往手术切口处，如会阴切开术（为扩大阴道口做的切口，以帮助分娩）或分娩时阴道或外阴撕裂修复。

女性外生殖器解剖结构

外阴子宫内膜瘤的症状 子宫内膜异位囊肿可能会疼痛，尤其是在性生活过程中。异位囊肿同正常子宫内膜一样受到激素的影响。因此它们会增大并引起疼痛，特别是月经前或月经期。子宫内膜异位囊肿呈蓝紫色并伴疼痛。当它们破裂时会引起剧痛。

外阴子宫内膜瘤的诊断 盆腔检查

活检 在盆腔检查时，医生通常能见到或触到引起症状的子宫内膜瘤。诊断时不需要活检，但活检结果可用于确认诊断。活检即取出组织样本并使用显微镜检查。