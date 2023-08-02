生育意识方法包括确定女性在月经周期期间哪些天有可能怀孕。该信息可用于增加怀孕的可能性或防止怀孕。

用来防止怀孕时，这些方法取决于在女性的可怀孕时间期间内对性交禁欲。在多数女性中，卵巢会在经期开始前约14天释放一枚卵子。虽然未受精的卵子只能存活约12小时，但精子在性交后可存活5天。因此，受精可以源自排卵前5天发生的性交以及排卵时。

有几种易受孕期知晓法：

安全期避孕法：在月经周期的第 8 至 12 天避免性交。

宫颈黏液法：这种方法基于女性对阴道分泌物（宫颈黏液）的观察。

症状体温法：休息时的体温（基础体温）、宫颈黏液的观察和安全期避孕法的组合。

每种方法都尝试估计何时排卵，从而确定女性在哪些天会怀孕。这些方法需要训练、努力和许多步骤才能有效。

与安全期法或黏液法相比，完美使用症状体温法的女性怀孕人数更少。然而，典型使用上述任何方法的女性怀孕的百分比都很高。因此，不推荐强烈希望避孕的女性使用这些方法。

表格

哺乳闭经避孕法是另一种方法。如果女性采用母乳喂养，可以在分娩后使用。在某些情况下会非常有效。

你知道吗……

安全期避孕法 安全期避孕法（也称为标准天方法）只可以由月经期规律的女性使用。女性可以使用 CycleBeads 或其他工具（如月经周期跟踪器应用程序）来帮助她们跟踪自己的受精日。这些珠粒使用颜色编码，和每颗珠子代表周期的一天。使用跟踪工具时，女性输入上一次月经开始的日期、持续时间和平均周期长度。这些信息可以帮助女性确定排卵时间——通常在月经周期的第 14 天。 计算何时要禁欲，应从其既往12个月最短的月经周期中减18天，最长的减11天。例如，如果月经周期为26～29天的女性，她应该在每个周期的8（26-18）～18（29-11）天禁欲。月经周期长度的变化越大，女性必须禁欲的时间越长。月经周期开始之日视为第1天。

宫颈黏液法 黏液法也被称为两天（或排卵）法。通过观察宫颈黏液可确定女性易受孕的时间，如可能，从月经结束后可每天观察数次。观察的结果应当有记录。 黏液在月经周期中通常有以下模式： 月经停止后的几天内可能没有黏液。

随后出现黏液，且黏液混浊、粘稠和无弹性。

排卵前不久，黏液产生更多，并且黏液变稀，更有黏性（可在手指间伸展），更清晰成水样（如生鸡蛋清）。 月经期间完全避免性交（因为黏液无法检查）。没有黏液时可以性交，但仅限于每隔一天，因为精液可能会与黏液混淆。从月经后黏液第一次出现到黏液完全消失，均应避免性交。黏液消失后，可以不受限制地性交，直到下一个月经开始。 如果黏液通常无规律的模式可循，或者如果女性难以辨别黏液，她应该咨询医疗保健专业人员的意见。 使用此方法的女性不应该使用阴道灌洗或女性卫生喷雾剂和药膏，因为这些制剂会改变黏液性状。 宫颈黏液的变化比体温更准确地表明排卵。

症状体温法 症状体温法是将静息时的体温测量（基础体温）与黏液法和安全期法结合起来。因此，在易受孕期知晓法中，症状体温法最可靠。 排卵后，女性的基础体温稍微增加约0.9°F（0.5℃）。为了跟踪温度的变化，女性应每天早上在起床之前测量体温。基础体温温度计最准确。如果它们不可用，可以使用水银温度计。电子体温计最不精确。 基础体温 图片 对于黏液方法，在她的月经期宫颈黏液出现的时间禁欲，直到她观察到的最大量的黏液变得较薄，有弹性，更清澈透亮。应从要求禁欲（根据安全期方法）的第一天起禁欲，直到基础体温升高并且宫颈黏液变化后至少 72 小时。