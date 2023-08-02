生育意识方法包括确定女性在月经周期期间哪些天有可能怀孕。该信息可用于增加怀孕的可能性或防止怀孕。
用来防止怀孕时，这些方法取决于在女性的可怀孕时间期间内对性交禁欲。在多数女性中，卵巢会在经期开始前约14天释放一枚卵子。虽然未受精的卵子只能存活约12小时，但精子在性交后可存活5天。因此，受精可以源自排卵前5天发生的性交以及排卵时。
有几种易受孕期知晓法：
安全期避孕法：在月经周期的第 8 至 12 天避免性交。
宫颈黏液法：这种方法基于女性对阴道分泌物（宫颈黏液）的观察。
症状体温法：休息时的体温（基础体温）、宫颈黏液的观察和安全期避孕法的组合。
每种方法都尝试估计何时排卵，从而确定女性在哪些天会怀孕。这些方法需要训练、努力和许多步骤才能有效。
与安全期法或黏液法相比，完美使用症状体温法的女性怀孕人数更少。然而，典型使用上述任何方法的女性怀孕的百分比都很高。因此，不推荐强烈希望避孕的女性使用这些方法。
生育意识的比较——基于避孕方法
措施
第一年完美使用情况下女性怀孕的百分比
第一年典型使用情况下女性怀孕的百分比
安全期避孕法
5%
12%
宫颈黏液法
4%
14%
症状体温
< 1%
2%
哺乳闭经避孕法是另一种方法。如果女性采用母乳喂养，可以在分娩后使用。在某些情况下会非常有效。
你知道吗……
安全期避孕法
安全期避孕法（也称为标准天方法）只可以由月经期规律的女性使用。女性可以使用 CycleBeads 或其他工具（如月经周期跟踪器应用程序）来帮助她们跟踪自己的受精日。这些珠粒使用颜色编码，和每颗珠子代表周期的一天。使用跟踪工具时，女性输入上一次月经开始的日期、持续时间和平均周期长度。这些信息可以帮助女性确定排卵时间——通常在月经周期的第 14 天。
计算何时要禁欲，应从其既往12个月最短的月经周期中减18天，最长的减11天。例如，如果月经周期为26～29天的女性，她应该在每个周期的8（26-18）～18（29-11）天禁欲。月经周期长度的变化越大，女性必须禁欲的时间越长。月经周期开始之日视为第1天。
宫颈黏液法
黏液法也被称为两天（或排卵）法。通过观察宫颈黏液可确定女性易受孕的时间，如可能，从月经结束后可每天观察数次。观察的结果应当有记录。
黏液在月经周期中通常有以下模式：
月经停止后的几天内可能没有黏液。
随后出现黏液，且黏液混浊、粘稠和无弹性。
排卵前不久，黏液产生更多，并且黏液变稀，更有黏性（可在手指间伸展），更清晰成水样（如生鸡蛋清）。
月经期间完全避免性交（因为黏液无法检查）。没有黏液时可以性交，但仅限于每隔一天，因为精液可能会与黏液混淆。从月经后黏液第一次出现到黏液完全消失，均应避免性交。黏液消失后，可以不受限制地性交，直到下一个月经开始。
如果黏液通常无规律的模式可循，或者如果女性难以辨别黏液，她应该咨询医疗保健专业人员的意见。
使用此方法的女性不应该使用阴道灌洗或女性卫生喷雾剂和药膏，因为这些制剂会改变黏液性状。
宫颈黏液的变化比体温更准确地表明排卵。
症状体温法
症状体温法是将静息时的体温测量（基础体温）与黏液法和安全期法结合起来。因此，在易受孕期知晓法中，症状体温法最可靠。
排卵后，女性的基础体温稍微增加约0.9°F（0.5℃）。为了跟踪温度的变化，女性应每天早上在起床之前测量体温。基础体温温度计最准确。如果它们不可用，可以使用水银温度计。电子体温计最不精确。
对于黏液方法，在她的月经期宫颈黏液出现的时间禁欲，直到她观察到的最大量的黏液变得较薄，有弹性，更清澈透亮。应从要求禁欲（根据安全期方法）的第一天起禁欲，直到基础体温升高并且宫颈黏液变化后至少 72 小时。
哺乳闭经避孕法
如果女性仅通过母乳喂养婴儿（哺乳是指分泌母乳），则在分娩后可使用哺乳闭经避孕法。通常情况下，此类女性没有月经（称为闭经），不释放卵子（雌），因此不会怀孕。然而，女性可能会在月经期重新开始前2周怀孕（当排卵时），因此并不知道在这2周内可能会怀孕。
如果存在下列所有条件，该方法非常有效：
婴儿不足6月。
母乳是婴儿的唯一食物来源。用配方奶粉或固体食物补充母乳或用泵抽出母乳会降低这种方法的效果。
母乳喂养期间每天至少每4小时一次，夜间每6小时一次喂婴儿母乳。
分娩婴儿后月经期尚未重新开始。