月经是指子宫内膜脱落并伴有出血。除妇女怀孕、绝经外，大约是每月出现一个周期。月经在青春期(初潮)开始，在绝经后永久停止。（闭经是指最后一次月经周期后 1 年。）

根据定义，把出血的第一天作为计算月经周期的开始（第一天）。这个周期的结束，刚好是下个周期的前一天。通常，月经周期的时间范围大约是 24～38 天。仅有10％～15％的妇女的月经周期正好是28天。而且，至少 20% 的妇女月经周期是不规律的。就是说，她们的周期比正常范围长或者短。通常，月经周期变化最大，月经开始后(初潮)和绝经前几年周期间隔最长。

正常情况下，月经出血持续 4～8 天。一次月经的失血量通常为 0.2 到 2.5 盎司。一片卫生巾或卫生棉条可吸收 1 盎司的血（因类型而异）。经血与外伤出血不同，除非出血太多，否则一般是不凝固的。

月经周期是由激素调控的。月经周期是由垂体释放的黄体生成激素和促卵泡素、卵巢产生的雌激素和孕酮调控的。雌激素和孕酮刺激子宫和乳房，为可能的受精做准备。

月经周期分为三个阶段：

卵泡期（排卵前）

排卵期（卵子释放）

黄体期（排卵后）

月经周期的变化

卵泡期 卵泡期从月经出血的第一天(第 1 天)开始。该阶段主要是卵泡发育的阶段。（卵泡为充满液体的囊。） 卵泡期开始时，子宫内膜层增厚，富含液体和营养物质，有利于胚胎发育。如果卵子没有受精，雌激素和 孕酮水平下降。因此，子宫内膜上层开始脱落，发生月经出血。 在这个时期，脑垂体分泌的促卵泡素稍有增高。激素的刺激使得3～30个卵泡开始发育。每个卵泡中含有一个卵子。卵泡期的后半期，促卵泡素的水平下降，只有一个卵泡（优势卵泡）能继续生长。这个卵泡很快开始产生雌激素，其余已受刺激的卵泡都退化了。不断增加的雌激素开始为子宫做好准备，刺激黄体酮大量产生。 卵泡期平均持续13或14天。在三个阶段中，这个阶段的时间长度变化最大。接近绝经时，时间会越来越短。黄体生成素快速增加（高峰）时，这个阶段结束。激增导致卵子释放(排卵)，标志着下一阶段的开始。

排卵期 排卵阶段从黄体生成激素水平激增时开始。黄体生成激素刺激优势卵泡从卵巢表面突出，最后破裂释放卵子，促卵泡生成素水平降低，促卵泡素水平增高的意义还不清楚。促卵泡素水平的增长程度较低。 排卵期通常持续 16 至 32 小时。到卵子排出时结束，大约为黄体生成素达到峰值后的 10 至 12 小时。排卵后约12小时内卵子就可以受精。 黄体生成素峰值可通过测量尿液中的黄体酮来检测。该检测可用于确定排卵的大致时间。精子存活 3 至 5 天，因此即使精子在卵子释放前进入生殖道，也可以使卵子受精。在每个周期中，大约有 6 天可以怀孕（称为育龄期）。育龄期通常在排卵前 5 天开始，在排卵后 1 天结束。实际生育天数因周期和个人而异。 在排卵前后，有些妇女会感到下腹部一侧钝痛，称为经间痛，可持续几分钟或几小时。这种产能称为经间痛（从字面上理解是一种中等疼痛）。疼痛可持续几分钟至几小时，这是正常的。疼痛通常出现在排卵卵巢的同侧。疼痛的确切原因尚不清楚，但疼痛很可能由卵泡生长或排卵时释放几滴血液引起。疼痛可以发生在卵泡破裂前，也可以在其后，有时可能整个月经周期都不出现疼痛。 每个月并非由两个卵巢轮流排卵，由哪个卵巢排卵似乎是随机的。如果切除了一侧卵巢，剩下的卵巢每个月都会排卵。