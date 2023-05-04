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宫颈纤维瘤是宫颈的良性（非癌性）平滑肌肿瘤。
宫颈纤维瘤可引起阴道出血或分泌物，影响排尿，或在性生活中引起疼痛。
盆腔检查时医生通常能发现或触摸到大多数纤维瘤。
有症状的纤维瘤多能手术切除。
纤维瘤（也称为平滑肌瘤或肌瘤）是部分由肌肉组织组成的良性肿瘤。它们在子宫体中非常常见，但有时会发生于宫颈（子宫下部）中。如果有宫颈纤维瘤，常常伴发子宫宫体或其他部位的纤维瘤。
大的宫颈纤维瘤可能部分阻塞尿道或者突出至阴道。脱垂的纤维瘤有时会形成疮疡，可引起感染、流血或两者均有。大的宫颈纤维瘤会阻塞尿流。
有时，带蒂黏膜下肌瘤（位于子宫内膜下的肌瘤，并有使其突出到子宫腔的蒂）会脱垂。这不是宫颈纤维瘤，但可以在宫颈开口处看到或延伸到阴道。脱垂的纤维瘤有时会形成疮疡，可引起感染、流血或两者均有。
宫颈纤维瘤的症状
大多数宫颈纤维瘤最终会出现症状。最常见的症状是
阴道流血，常变现为不规则流血或多量流血
大量的阴道流血可继发贫血，头晕及乏力。性生活时可能疼痛。
罕见情况下，如果纤维瘤阻碍了尿液的流动，在开始排尿时可能会感觉困难，排尿结束时会滴尿，并有尿液潴留。发生尿路感染的可能性更高。
宫颈纤维瘤的诊断
宫颈纤维瘤的治疗
如果宫颈纤维瘤引起症状，则进行手术
如果纤维瘤较小、无症状，则不需要治疗。
如果宫颈纤维瘤引起症状，有时可以在手术中使用通过阴道的器械将其切除。但如果宫颈纤维瘤太大，则需行全子宫切除术。