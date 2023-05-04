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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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宫颈纤维瘤

（宫颈平滑肌瘤）

作者：David G. Mutch, MD, Washington University School of Medicine;
Scott W. Biest, MD, Washington University School of Medicine
已审核/已修订 5月 2023
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宫颈纤维瘤是宫颈的良性（非癌性）平滑肌肿瘤。

  • 宫颈纤维瘤可引起阴道出血或分泌物，影响排尿，或在性生活中引起疼痛。

  • 盆腔检查时医生通常能发现或触摸到大多数纤维瘤。

  • 有症状的纤维瘤多能手术切除。

纤维瘤（也称为平滑肌瘤或肌瘤）是部分由肌肉组织组成的良性肿瘤。它们在子宫体中非常常见，但有时会发生于宫颈（子宫下部）中。如果有宫颈纤维瘤，常常伴发子宫宫体或其他部位的纤维瘤。

大的宫颈纤维瘤可能部分阻塞尿道或者突出至阴道。脱垂的纤维瘤有时会形成疮疡，可引起感染、流血或两者均有。大的宫颈纤维瘤会阻塞尿流。

有时，带蒂黏膜下肌瘤（位于子宫内膜下的肌瘤，并有使其突出到子宫腔的蒂）会脱垂。这不是宫颈纤维瘤，但可以在宫颈开口处看到或延伸到阴道。脱垂的纤维瘤有时会形成疮疡，可引起感染、流血或两者均有。

宫颈纤维瘤的症状

大多数宫颈纤维瘤最终会出现症状。最常见的症状是

  • 阴道流血，常变现为不规则流血或多量流血

大量的阴道流血可继发贫血，头晕及乏力。性生活时可能疼痛。

罕见情况下，如果纤维瘤阻碍了尿液的流动，在开始排尿时可能会感觉困难，排尿结束时会滴尿，并有尿液潴留。发生尿路感染的可能性更高。

宫颈纤维瘤的诊断

  • 盆腔检查

  • 有时进行影像学检查，例如超声检查或磁共振成像 (MRI)

医生常能在体格检查时发现纤维瘤。盆腔检查时，医生可能会看到宫颈纤维瘤。或者医生在双合诊触摸宫颈及子宫形态及大小时发现纤维瘤（一只戴手套的手置于阴道内，另一手在腹部双手合作行妇科检查）。

如果不能确诊，可行阴道超声检查发现局部的病变。该检查称为经阴道超声检查，也用于检查其他纤维瘤和尿流阻塞。或者，可以进行 MRI。

如果孕妇阴道出血严重或频繁，则进行血液检查以检查贫血。

进行巴氏试验 (Pap) 或人乳头状瘤病毒 (HPV) 测试（称为宫颈细胞学测试），以便排除存在宫颈肿瘤的女性是否患宫颈癌。有时进行宫颈活检。

宫颈纤维瘤的治疗

  • 如果宫颈纤维瘤引起症状，则进行手术

如果纤维瘤较小、无症状，则不需要治疗。

如果宫颈纤维瘤引起症状，有时可以在手术中使用通过阴道的器械将其切除。但如果宫颈纤维瘤太大，则需行全子宫切除术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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