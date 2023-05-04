子宫肌瘤是子官内由肌肉和纤维组织构成的良性肿瘤。
子宫肌瘤很常见，在美国，约 70% 的白人女性和 80% 的黑人女性会发生子宫肌瘤。
子宫肌瘤可无症状，也可引起异常子宫出血或盆腔压力或疼痛，有时可引起便秘、尿频、不孕或妊娠并发症。
盆底检查和常规 B 超检查即可确诊。
仅当子宫肌瘤引起不适方给予治疗。
医生可以开具处方药来控制症状，但通常需要采取外科手术或操作来摧毁或切除子宫肌瘤，以缓解症状或改善生育能力。
（美国海军供图）
子宫肌瘤也称平滑肌瘤或肌瘤。
子宫肌瘤是女性生殖系统中最常见的非癌性肿瘤（肿块）。45 岁以下女性约有 70% 存在子宫肌瘤。许多肌瘤很小且无症状。但是大约一半的黑人女性和四分之一的白人女性最终会发展成有症状的子宫肌瘤。
你知道吗……
子宫肌瘤的病因通常不明。高水平的 雌激素和孕酮（女性性激素）似乎可刺激它们生长。子宫肌瘤在怀孕期间可能会变大（当这些激素水平增加时），在绝经后通常会缩小（当这些激素水平急剧下降时）。
小的子宫肌瘤只有在显微镜下才能看到，而大的肌瘤也可以生长到篮球大小。很多患者会有多个子宫肌瘤。有时，如果肌瘤生长过大，它们可能无法获得足够的血液。因此，它们开始退化（因没有足够的血供，组织开始死亡），这会导致疼痛。
子宫肌瘤可能生长在子宫的不同部位，通常在子宫壁上（分为三层）：
子宫外表面下（浆膜下肌瘤）
在子宫壁上（壁间肌瘤）
在子宫内层下（内壁或子宫内膜）（粘膜下肌瘤）
有时子宫肌瘤生长在其他部位，如宫颈（子宫底部）或阔韧带（围绕子宫的结缔组织）。
子宫肌瘤可能完全包含在子宫壁内，也可能突出至身体其他部位。子宫肌瘤的形状可能各异。某些子宫肌瘤从蒂上长出（称为带蒂肌瘤），并可能突出到腹腔，这可能导致肠道或膀胱等周围器官受压。某些肌瘤可以伸展到子宫内（称为腔内肌瘤）。
一些子宫癌性肿瘤在影像学检查中看起来与子宫肌瘤相似，并可能导致类似症状，如异常出血。这些癌性肿瘤很少见，不到 1% 患者的子宫肿瘤与子宫肌瘤相似。如果怀疑癌症，医生会做进一步评估。根据当前研究，一般认为子宫肌瘤的典型类型不会改变并发展为癌症。
子宫肌瘤生长部位
子宫肌瘤可生长在子宫的不同位置：
一些子宫肌瘤生长在蒂上，并可能突出到腹部或子宫腔。这一类称为带蒂肌瘤。
子宫肌瘤的症状
症状取决于
其在子宫中的位置
大小
子宫肌瘤的数量
很多子宫肌瘤没有症状。子宫肌瘤越大，越有可能引起症状。
子宫肌瘤的常见症状是子宫异常出血。这可以引起月经过多或月经期比平常更长（周期超过 8 天）。有时子宫肌瘤会在月经间期引起出血。出血可能很严重，并可能导致贫血。
生长在子宫壁内的肌瘤（壁间肌瘤）可能使子宫难以收缩，从而导致大量出血。收缩是子宫在月经期或其他子宫出血期间控制血流的方式。
位于子宫腔黏膜下方的子宫肌瘤（黏膜下肌瘤），通过改变子宫腔表面和子宫内膜（在月经期间脱落）而引起出血。突出至子宫腔的子宫肌瘤（腔内肌瘤）导致的表面变化最大，通常导致更严重的异常出血。子宫腔的变化也可能堵塞输卵管或妨碍受精卵着床而干扰怀孕，从而导致不孕或增加流产风险。
较大的肌瘤，特别是肌壁间肌瘤，可能会引起疼痛、压迫感、经期或经间期的腹部沉重感等。这可能是因为子宫肌瘤使子宫整体变大，导致腹部扩张（突出），或者子宫可能压迫周围器官，如肠道或膀胱。突出到腹部的带蒂肌瘤也可压迫周围器官和组织并引起压力或疼痛。肌瘤可能压迫膀胱，引起尿频、尿急。有时，它们会压迫尿路的其他部位，并可能阻塞尿流。如果压迫直肠，可能出现便秘、不适等。
有蒂的子宫浆膜下肌瘤可能发生蒂扭转，引起剧痛。
生长中或者退化中的肌瘤常引起压迫或者疼痛。如果肌瘤变性不停止，那么肌瘤变性引起的疼痛也会一直持续。
没有症状的子宫肌瘤在妊娠期也可能引起流产、早产、胎位异常或产后出血等问题。问题包括
分娩前婴儿位置异常（姿势）
分娩后失血过多（产后出血）
子宫肌瘤的诊断
影像学，通常进行超声检查
医生可根据症状或盆腔检查结果怀疑子宫肌瘤。然而，通常需要影像学检查来确诊子宫肌瘤。
影像检查包括
有时，这些检查结果不明确，需要进行磁共振成像 (MRI) 检查。
如果女性有异常出血，如月经量过大或月经时间过长或月经间期出血，医生可能希望排除子宫癌。因此，他们可采取以下手段：
宫腔镜检查是将内视镜通过阴道和子宫颈插入子宫。局部、区域或全身麻醉通常用于接受 D & C 或宫腔镜检查的患者。
子宫肌瘤的治疗
缓解症状或缩小子宫肌瘤的药物
有时手术切除整个子宫或只切除肌瘤
有时会手术破坏子宫肌瘤
对于大多数患有肌瘤但没有恼人的症状或其他问题的女性来说，不需要治疗。每隔 6～12 个月做一次复查，以便医生观察症状加重还是缓解，肌瘤有无长大。这种定期监控有时被称为等待观察。
如果出血或其他症状加重，或者如果肌瘤明显增大，可选用多种治疗方法，包括药物治疗或手术治疗。
治疗子宫肌瘤的药物
有些药物可以缓解症状或使子宫肌瘤缩小，但都只是暂时性的。没有哪种药物治疗可使子宫肌瘤永久消退。
治疗子宫肌瘤的药物可以是激素类，也可以是非激素类。
首先给予的药物通常是减少出血、易于使用和耐受良好的药物，包括
雌激素-孕激素避孕药
孕激素（例如左炔诺孕酮释放宫内节育器 [IUD])
氨甲环酸
非甾体类抗炎药 (NSAID)
孕酮（例如甲孕酮或甲地孕酮）单独使用（不加雌激素）可以控制一些患者的出血，但这些药物可能不会像 GnRH 类似物那样缩小子宫肌瘤。通过防止子宫内壁过度生长来减少出血。当子宫内膜长得太多时，会有更多的内膜在月经期间破裂脱落。因此，经期出血量会多于平常。口服孕酮。可每天服用，或者每个月经周期连用10到14天。或者，医生可能每 3 个月给患者注射一次甲孕酮，或者插入一种宫内节育器 (IUD) ，该节育器释放一种叫做左炔诺孕酮的孕激素。雌激素-孕激素避孕药和左炔诺孕酮释放宫内节育器也适合想要避孕的女性。但是，这些药有一些不良副作用，例如体重增加、抑郁和不规律出血。
氨甲环酸通过阻止血凝块（帮助身体止血的物质）过快分解而起效。因此可以减少出血。
非类固醇消炎药 (NSAID) 可以减轻疼痛，但可能不会减少出血。
有时用于治疗症状性肌瘤的其他药物包括
促性腺激素释放激素 (GnRH) 类似物
抗孕激素
选择性雌激素受体调节剂 (SERM)
达那唑
如果其他药物无效、出血持续且女性贫血（血液中红细胞过少），则使用促性腺激素释放激素 (GnRH) 类似物。GnRH 类似物是激动剂（如亮丙瑞林）或拮抗剂（如噁拉戈利和 Relugolix）。这两种类型的类似物都可以通过创造类似于绝经的暂时状态来缩小子宫肌瘤并减少出血，这会导致身体产生较少的雌激素和孕酮。因为它们能缩小肌瘤并减少出血，所以医生可能会在手术前给予 GnRH 类似物，使肌瘤的切除更容易，减少失血，从而降低手术风险。
药物可能以丸剂形式服用、注射或作为皮下颗粒进行植入。那法瑞林是另一种 GnRH 激动剂，可用作鼻喷雾剂。
GnRH 激动剂通常服用不超过 6 个月。如果长期服用，会造成骨密度降低，增加骨质疏松的风险。低剂量雌激素，通常与孕激素（一种类似于孕酮的药物）结合，可与 GnRH 类似物一起给药，以帮助防止骨密度降低。
GnRH 激动剂停用后 6 个月内，子宫肌瘤可能会变得和治疗前一样大。
抗孕激素（如，米非司酮和相关药物）可抑制孕酮的活性。因此，可缩小子宫和肌瘤。
选择性雌激素受体调节剂 (SERM)（如，雷洛昔芬和相关药物）可逆转雌激素的一些作用。可能效果不如其他药物。
达那唑（一种与睾酮有关的合成激素），可以抑制雌激素和孕酮的活动。它极少使用且有多种副作用，例如体重增加、痤疮、体毛增多（多毛症）、脚踝肿胀、脱发、阴道干燥和声音降低。
治疗子宫肌瘤的手术
几种微创手术可用于治疗子宫肌瘤。如果药物无效且患者不想手术或有健康原因不能手术，通常采用这些微创手术。
如果接受这些手术中的一种，患者应不会再怀孕。在接受这些手术后怀孕是否安全尚不明确。
比如可以通过小切口或穿刺从股动脉插人可弯曲的细导管做子宫动脉栓塞，治疗前需要做穿刺部位的局部麻醉。然后，通过切口将弹性管（导管）插入大腿大动脉（股骨动脉）。导管直接插入到供应肌瘤的动脉分支，再通过导管放入人工合成的微粒栓塞血管，阻断血流，使肌瘤缩小。微粒到达供养子宫肌瘤的小动脉，阻断血流。使子宫肌瘤死亡、缩小。不会影响子宫的其余大部分。肌瘤是否会再度长大（因为栓塞的动脉可能再通，也可能形成新的动脉通路），是否会影响病人以后的妊娠都还不肯定。
子宫动脉栓塞术后，大多数患者会感到疼痛和盆腔绞痛、恶心、呕吐、发热、疲劳和肌肉疼痛。这些症状在手术后 48 小时内出现，7天后会逐渐消失。子宫或周围组织可能发生感染。患者在该手术后的恢复速度快于子宫切除术或子宫肌瘤切除术，但她们往往会有更多的并发症和更多的复诊。如果子宫肌瘤问题仍然存在或栓塞术后复发，建议子宫切除术。
磁共振引导的聚焦超声手术使用声波破坏子宫肌瘤。
手术治疗肌瘤
有以下任何一种情况的女性通常可考虑手术：
子宫肌瘤迅速长大
尽管经过药物治疗或微创手术治疗，出血仍持续或复发
严重或持续疼痛
导致尿频、便秘、性交疼痛或尿道堵塞等问题的大子宫肌瘤
对于有生育打算的女性，子宫肌瘤造成不孕或反复流产
如果患者没有生育打算，或者需要根治性治疗，子宫切除术可能是一个不错的选择。
可以采用几种手术。建议的手术取决于子宫肌瘤的大小、数量和位置。但是，在确定治疗方案之前，患者应与医生探讨每种手术可能产生的问题，以便做出明智的抉择。
切除子宫肌瘤的手术通常包括以下几种：
子宫切除术： 切除子宫。患者可以与医生讨论是否切除宫颈、卵巢和输卵管。子宫切除术是治疗子宫肌瘤的唯一永久解决方案。但是，接受子宫切除术后，患者无法再怀孕。因此，子宫切除术只适用于没有生育打算的女性。
子宫肌瘤切除术： 只切除子宫肌瘤。与子宫切除术相比，接受子宫肌瘤切除术的大多数女性仍能怀孕。而且，由于保留了子宫，某些女性在心理上感觉更好。但是，接受子宫肌瘤切除术后，可能会长出新的子宫肌瘤，大约 25% 的女性在 4 到 8 年后还需要接受子宫切除术。
子宫切除术可使用以下一种方法：
腹腔镜手术： 在肚脐附近或上方切一个或几个小切口，然后通过切口插入观察管（腹腔镜）和手术器械。
剖腹手术： 在腹部切一个几英寸大的切口。
阴式子宫切除： 经由阴道切除子宫，有时会借助腹腔镜检查。在阴道内切口。无需在腹部切口。
可在机器人辅助下进行腹腔镜检查手术。机器人是一种能够控制和操纵用腹腔镜置入的手术仪器的设备。腹腔镜将身体内部的三维图像发送到控制台。外科医生坐在控制台旁观察图像，计算机将医生的手部动作转化为手术仪器的精确移动。
对于子宫肌瘤切除术，外科医生可以使用
宫腔镜检查：外科医生通过阴道将一个望远镜状的照明装置（宫腔镜）置入子宫。外科医生使用通过此管置入的仪器，可以切除子宫内的肌瘤组织。
腹腔镜检查
剖腹手术
腹腔镜检查和子宫镜检查是门诊手术，恢复比剖腹手术快。但是，有些情况下，很难使用腹腔镜检查或子宫镜检查切除子宫肌瘤，例如，存在多个子宫肌瘤，肌瘤体积很大，或者长在子宫壁上很深的位置。在这些情况下，医生会采用剖腹手术。
存在以下原因时，子宫切除术优于肌瘤切除术：
患者没有生育打算。
在接受肌瘤切除术后，子宫肌瘤又开始生长。
患者患有难以切除子宫肌瘤的疾病。这些疾病包括子宫内膜异位症和子宫或盆腔瘢痕组织条带异常（粘连）。
子宫切除术可以降低新发疾病或出现更严重疾病的风险，特别是当患者有特定疾病的风险因素时。这些疾病包括子宫内膜异位症、宫颈癌和子宫内膜癌（子宫内膜的癌症）。例如，患有林奇综合征的女性患子宫内膜癌的风险增加。
其他治疗无效。
子宫肌瘤切除术或子宫切除术中通常会进行一种叫做分碎术的手术。在该手术中，外科医生将子宫肌瘤或子宫组织切成小块，这样这些小块就可以通过较小的切口取出。罕见情况下，子宫肌瘤患者会有未被疑诊和确诊的子宫癌。如果对此类女性使用分碎术，癌细胞可能会扩散到腹部和盆腔。在这种情况下，其他部位可发生癌症。医生可以使用手术技术来防止组织扩散，例如使用袋子来捕获子宫肌瘤的所有碎片并将其从身体中取出。在子宫肌瘤手术前，如果患者有任何相关症状，应评估子宫癌，如果进行分碎术，应告知其扩散癌细胞的微小风险。
子宫肌瘤射频消融术可在子宫镜检查或腹腔镜检查期间使用，以破坏而不是切除肌瘤。医生会将一根传导电流或热量的针插入子宫肌瘤，来破坏子宫肌瘤的核心。治疗后，子宫肌瘤可能重新长出。在这种情况下，建议采取其他治疗或子宫切除术。
子宫肌瘤的治疗选择
子宫肌瘤的治疗选择取决于患者的情况，但患者和医生可基于以下一般准则讨论治疗选择：
如果子宫肌瘤没有引起任何症状：不治疗，但继续接受医生的随访。
如果患者正处于或已经过了更年期：如果子宫异常出血，应进行子宫癌评估，如果结果正常，应继续接受医生的随访，看看症状是否消退，通常在绝经后子宫肌瘤缩小时症状会消退。
如果子宫肌瘤引起症状：大多数患者从药物治疗开始，除非手术可能更有效（例如，非常大的子宫肌瘤或腔内黏膜下肌瘤）。如果药物无效，医生会进行微创手术或手术治疗。
如果子宫肌瘤导致不孕：进行子宫肌瘤切除术以切除子宫肌瘤。
如果症状严重，其他治疗无效，特别是如果患者没有生育打算：进行子宫切除术，可能会在手术前先给予药物。