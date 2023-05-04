子宫肌瘤是子官内由肌肉和纤维组织构成的良性肿瘤。

子宫肌瘤很常见，在美国，约 70% 的白人女性和 80% 的黑人女性会发生子宫肌瘤。

子宫肌瘤可无症状，也可引起异常子宫出血或盆腔压力或疼痛，有时可引起便秘、尿频、不孕或妊娠并发症。

盆底检查和常规 B 超检查即可确诊。

仅当子宫肌瘤引起不适方给予治疗。

医生可以开具处方药来控制症状，但通常需要采取外科手术或操作来摧毁或切除子宫肌瘤，以缓解症状或改善生育能力。

子宫肌瘤 图片 （美国海军供图）

子宫肌瘤也称平滑肌瘤或肌瘤。

子宫肌瘤是女性生殖系统中最常见的非癌性肿瘤（肿块）。45 岁以下女性约有 70% 存在子宫肌瘤。许多肌瘤很小且无症状。但是大约一半的黑人女性和四分之一的白人女性最终会发展成有症状的子宫肌瘤。

你知道吗……

子宫肌瘤的病因通常不明。高水平的 雌激素和孕酮（女性性激素）似乎可刺激它们生长。子宫肌瘤在怀孕期间可能会变大（当这些激素水平增加时），在绝经后通常会缩小（当这些激素水平急剧下降时）。

小的子宫肌瘤只有在显微镜下才能看到，而大的肌瘤也可以生长到篮球大小。很多患者会有多个子宫肌瘤。有时，如果肌瘤生长过大，它们可能无法获得足够的血液。因此，它们开始退化（因没有足够的血供，组织开始死亡），这会导致疼痛。

子宫肌瘤可能生长在子宫的不同部位，通常在子宫壁上（分为三层）：

子宫外表面下（浆膜下肌瘤）

在子宫壁上（壁间肌瘤）

在子宫内层下（内壁或子宫内膜）（粘膜下肌瘤）

有时子宫肌瘤生长在其他部位，如宫颈（子宫底部）或阔韧带（围绕子宫的结缔组织）。

子宫肌瘤可能完全包含在子宫壁内，也可能突出至身体其他部位。子宫肌瘤的形状可能各异。某些子宫肌瘤从蒂上长出（称为带蒂肌瘤），并可能突出到腹腔，这可能导致肠道或膀胱等周围器官受压。某些肌瘤可以伸展到子宫内（称为腔内肌瘤）。

一些子宫癌性肿瘤在影像学检查中看起来与子宫肌瘤相似，并可能导致类似症状，如异常出血。这些癌性肿瘤很少见，不到 1% 患者的子宫肿瘤与子宫肌瘤相似。如果怀疑癌症，医生会做进一步评估。根据当前研究，一般认为子宫肌瘤的典型类型不会改变并发展为癌症。

子宫肌瘤生长部位

子宫肌瘤的症状 症状取决于 其在子宫中的位置

大小

子宫肌瘤的数量 很多子宫肌瘤没有症状。子宫肌瘤越大，越有可能引起症状。 子宫肌瘤的常见症状是子宫异常出血。这可以引起月经过多或月经期比平常更长（周期超过 8 天）。有时子宫肌瘤会在月经间期引起出血。出血可能很严重，并可能导致贫血。 生长在子宫壁内的肌瘤（壁间肌瘤）可能使子宫难以收缩，从而导致大量出血。收缩是子宫在月经期或其他子宫出血期间控制血流的方式。 位于子宫腔黏膜下方的子宫肌瘤（黏膜下肌瘤），通过改变子宫腔表面和子宫内膜（在月经期间脱落）而引起出血。突出至子宫腔的子宫肌瘤（腔内肌瘤）导致的表面变化最大，通常导致更严重的异常出血。子宫腔的变化也可能堵塞输卵管或妨碍受精卵着床而干扰怀孕，从而导致不孕或增加流产风险。 较大的肌瘤，特别是肌壁间肌瘤，可能会引起疼痛、压迫感、经期或经间期的腹部沉重感等。这可能是因为子宫肌瘤使子宫整体变大，导致腹部扩张（突出），或者子宫可能压迫周围器官，如肠道或膀胱。突出到腹部的带蒂肌瘤也可压迫周围器官和组织并引起压力或疼痛。肌瘤可能压迫膀胱，引起尿频、尿急。有时，它们会压迫尿路的其他部位，并可能阻塞尿流。如果压迫直肠，可能出现便秘、不适等。 有蒂的子宫浆膜下肌瘤可能发生蒂扭转，引起剧痛。 生长中或者退化中的肌瘤常引起压迫或者疼痛。如果肌瘤变性不停止，那么肌瘤变性引起的疼痛也会一直持续。 没有症状的子宫肌瘤在妊娠期也可能引起流产、早产、胎位异常或产后出血等问题。问题包括 流产

早产

分娩前婴儿位置异常（姿势）

分娩后失血过多（产后出血）

子宫肌瘤的诊断 影像学，通常进行超声检查 医生可根据症状或盆腔检查结果怀疑子宫肌瘤。然而，通常需要影像学检查来确诊子宫肌瘤。 影像检查包括 经阴道超声波检查：一种进入阴道的超声装置。

盐水灌注超声检查（宫腔声学造影）：如果医生怀疑黏膜下肌瘤，他们会在向子宫内注入少量液体以勾勒出其内部轮廓后进行超声检查。 有时，这些检查结果不明确，需要进行磁共振成像 (MRI) 检查。 如果女性有异常出血，如月经量过大或月经时间过长或月经间期出血，医生可能希望排除子宫癌。因此，他们可采取以下手段： 子宫内壁活检（子宫内膜活检）

扩张和刮宫术 (D & C)，这是一种在子宫腔中采集组织样本的操作，有时与宫腔镜检查一起进行 宫腔镜检查是将内视镜通过阴道和子宫颈插入子宫。局部、区域或全身麻醉通常用于接受 D & C 或宫腔镜检查的患者。