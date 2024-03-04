待产和分娩时的疼痛缓解

根据医生或助产士的建议，孕妇通常会制定一种方法来缓解分娩开始前的长久疼痛。孕妇可以选择以下一项：

自然分娩，依靠放松和呼吸技巧来应对疼痛

在阴道内或阴道附近注射止痛药

静脉给予止痛药

在脊髓（脊髓或硬膜外）附近注射给予止痛药，称为区域麻醉

产程开始后，镇痛方案需要根据产程进展情况、产妇自我感觉、产妇偏好以及医生或助产士的建议进行适当的调整。

产妇在分娩过程中对镇痛的需要差异很大，具体取决于许多因素。参加分娩预备课程可以帮助孕妇做好分娩准备。医疗保健专业人员和选定的分娩支持者的准备和情感支持可以帮助产妇了解预期，并就如何控制待产和分娩时的疼痛做出选择。

局部麻醉通常麻醉从腹部到腿部和足部的较大面积。可以用于希望更完全缓解疼痛的产妇。可以使用以下方法：

硬膜外麻醉 是分娩期间常用的一种疼痛控制措施。从产妇后背下方，将麻醉剂注入脊柱与脊髓韧带外层之间的空间内（硬膜外腔）。通常，将导管放置在硬膜外腔，通过该导管持续而缓慢地输送局部麻醉剂（例如布比卡因）。也经常注射阿片类药物（例如芬太尼或舒芬太尼）。用于分娩的硬膜外注射不会妨碍产妇用力分娩，也不会增加产妇需要剖腹产的几率。硬膜外注射也可以在剖腹产中使用。

脊髓麻醉指将麻醉剂注射到覆盖脊髓的中层和内层组织之间的空间（蛛网膜下腔）。脊髓注射通常用于需要快速开始疼痛控制时，但效果仅持续约 1～2 小时。脊髓麻醉通常用于尚未放置硬膜外麻醉导管的剖宫产产妇。

偶尔，使用硬膜外注射或者脊髓注射时，会使产妇血压下降。因此，无论使用以上哪一种麻醉方法，都应该定期监测产妇的血压。

硬膜外 视频

局部麻醉可麻醉阴道和围绕其开口的组织。通常情况下，注射器经过阴道壁将麻醉剂注射在支配下生殖道的神经周围（阴部神经），麻醉阴道及周边组织。这种麻醉方式被称为阴部神经阻滞，只适用于第二产程胎头即将娩出时。另一种效果次之的方法涉及在阴道口注入局部麻醉剂。这种麻醉方式在有限的情况下使用，例如，当产妇即使在阴部神经阻滞后也感到疼痛时。使用这两种方法，孕妇可以保持清醒并进行推动，胎儿的功能不受影响。这些方法对没有并发症的分娩有用。

镇痛药是止痛药，包括可静脉给予或注射的阿片类药物（如芬太尼或吗啡）。通常仅在区域麻醉不可用时才给予。但是，一些临床医生会在分娩的第一阶段提供这些镇痛药作为选择。由于一些镇痛药可能会减慢（抑制）新生儿的呼吸和其他功能，医生会采用尽量小的药物剂量。如果麻醉剂的使用离出生时间很近，新生儿可能处于深度麻醉状态，使新生儿适应新的生活环境比较难。如必要，为了对抗这些药物对新生儿的镇静作用，医生可以在新生儿出生后立刻给其使用阿片类药物解毒剂纳洛酮。

区域麻醉可以使产妇暂时性的意识丧失。因为区域麻醉可能引起胎儿肺、心脏及脑部功能障碍，所以局域麻醉几乎很少也没有应用必要。尽管这些作用只是暂时的，但还是会阻碍新生儿适应新的生活环境。全身麻醉通常仅用于没有留置硬膜外导管的女性进行紧急剖腹产时，因为全身麻醉是提供手术所需的麻醉的最快方法。