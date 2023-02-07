附件扭转是指卵巢扭转，有时是指输卵管的扭转，影响或阻断这些脏器的血供。

扭转可导致突发的重度腹痛常伴恶心和呕吐。

医生使用插入阴道的超声设备（经阴道超声检查）帮助明确诊断。

需立即行腹腔镜手术治疗扭转的卵巢或者切除患侧卵巢。

有时卵巢或者输卵管沿其韧带扭转。卵巢扭转（附件扭转）是女性最常见的医疗急症之一。它更可能发生在育龄女性中。且常发于有病变的卵巢。

下列情况时更容易发生附件扭转：

存在大黄体囊肿时怀孕

使用激素诱发排卵（为治疗不孕问题）

卵巢非癌性疾病如肿瘤或囊肿

以前发生过附件扭转

非癌性的肿瘤较癌更易导致扭转。

极罕见的情况下正常卵巢也可发生扭转。儿童和青少年更易发生此种类型的扭转。

附件的扭转常常发生于单侧。常见的是单纯卵巢扭转，偶尔输卵管也同时扭转。如果卵巢和/或输卵管的血供被长时间切断，这些器官的组织可能会死亡，卵巢可能无法正常工作或输卵管可能受损。

附件扭转的症状 当卵巢发生扭转时患者会突然发生盆腔部位的剧烈疼痛。通常疼痛伴有恶心及呕吐。在发生突发剧痛前，患者多会出现持续数周或数天的间断性的痉挛性疼痛。这种疼痛多由卵巢反复扭转复位再扭转再复位所致。腹部会出现压痛。 疼痛可能仅出现在一侧或整个盆腔。 一些女性有发热或心跳加快。

附件扭转的诊断 症状

盆腔检查

超声检查

手术探查 医生通常根据症状和盆腔检查及超声检查结果怀疑附件扭转。 使用插入阴道的超声设备（经阴道超声）进行超声检查。如果卵巢扭曲，该检查可能显示卵巢增大或卵巢肿块，这支持附件扭转的诊断。彩色多普勒超声通常可以确定流向卵巢的血流是否被切断。 手术观察卵巢是确认诊断的唯一方法。