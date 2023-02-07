附件扭转是指卵巢扭转，有时是指输卵管的扭转，影响或阻断这些脏器的血供。
扭转可导致突发的重度腹痛常伴恶心和呕吐。
医生使用插入阴道的超声设备（经阴道超声检查）帮助明确诊断。
需立即行腹腔镜手术治疗扭转的卵巢或者切除患侧卵巢。
有时卵巢或者输卵管沿其韧带扭转。卵巢扭转（附件扭转）是女性最常见的医疗急症之一。它更可能发生在育龄女性中。且常发于有病变的卵巢。
下列情况时更容易发生附件扭转：
存在大黄体囊肿时怀孕
使用激素诱发排卵（为治疗不孕问题）
卵巢非癌性疾病如肿瘤或囊肿
以前发生过附件扭转
非癌性的肿瘤较癌更易导致扭转。
极罕见的情况下正常卵巢也可发生扭转。儿童和青少年更易发生此种类型的扭转。
附件的扭转常常发生于单侧。常见的是单纯卵巢扭转，偶尔输卵管也同时扭转。如果卵巢和/或输卵管的血供被长时间切断，这些器官的组织可能会死亡，卵巢可能无法正常工作或输卵管可能受损。
附件扭转的症状
当卵巢发生扭转时患者会突然发生盆腔部位的剧烈疼痛。通常疼痛伴有恶心及呕吐。在发生突发剧痛前，患者多会出现持续数周或数天的间断性的痉挛性疼痛。这种疼痛多由卵巢反复扭转复位再扭转再复位所致。腹部会出现压痛。
疼痛可能仅出现在一侧或整个盆腔。
一些女性有发热或心跳加快。
附件扭转的诊断
附件扭转的治疗
手术治疗恢复扭转的卵巢
如果怀疑附件扭转，立即进行手术检查扭转的卵巢，从而确认诊断，如果扭转，则解开扭转。
通过下列其中一项手术尝试恢复扭转，从而保留卵巢：
腹腔镜手术： 医生可在腹部做一个或多个小切口。然后通过一个切口插入可视导管（腹腔镜）。使用穿过其他切口的螺纹器械，尝试恢复扭转的卵巢和输卵管（如果亦扭转）。腹腔镜检查在医院完成，通常需要全身麻醉，但不需要在医院过夜。
剖腹手术： 罕见情况下，如果卵巢肿块较大，医生需要在腹部做一个较大的切口。该手术无需腹腔镜，因为医生可直接查看病灶。剖腹手术需要手术后长时间观察或在医院过夜，并且剖腹手术后可能比腹腔镜更痛。
如果存在卵巢囊肿且可以挽救卵巢，则需切除囊肿（称为囊肿切除术）。
如果卵巢或输卵管血供阻断导致组织坏死则需行输卵管卵巢切除术。
如果存在卵巢肿瘤，则需切除整个卵巢（称为卵巢切除术）。