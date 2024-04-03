有时医生建议进行筛查，作为预防性护理的一部分，这是为了在没有症状的人群中寻找疾病而进行的测试。如果存在与生殖系统相关的症状（妇科症状），可能需要进行检测以确定导致这些症状的疾病（诊断程序）。
针对女性的重要筛查有
妊娠测试
育龄期女性，如果想要怀孕、担心意外怀孕，或有妇科症状，可以要求进行妊娠检测，或者医生可能会建议进行妊娠试验。医生采集尿液或（有时）血液样本，并对其进行测试，以确定女性是否怀孕。
居家尿妊娠试验的准确性取决于特定的检测试剂盒、技术和解读。因此，任何呈阳性的居家妊娠试验结果都应通过实验室尿液或血液检查来确认。
其他实验室检查
妇科感染的检查
阴道炎检查
性传播感染检测
有性传播感染 (STI) 风险的女性尽管没有症状，也需要每年筛查这些疾病。
应根据风险定期对女性进行性传播感染检测。对于有以下情况的女性，应每年进行一次淋病和衣原体检测
性活跃，年龄在 25 岁或以下
性活跃，年龄大于 25 岁，风险增加（如有新的性伴侣或多个性伴侣、女性或其伴侣有多个性伴侣或有过性传播感染史）
妊娠
建议女性一生中至少进行一次人类免疫缺陷病毒 (HIV) 和丙肝检测（如果该女性的风险增加，则增加检测频率）。
高风险、有症状或要求检查的女性也应随时接受 STI 检测。根据感染情况，通过不同类型的检查进行 STI 检测。
使用阴道、宫颈或尿液样本检测的 STI 有
对于大多数这类 STI，医生使用拭子从宫颈获取小样本。将样本送入实验室分析。淋病和衣原体检测也可以使用尿液样本或阴道内的样本（可以由医生采集或女性自己采集）进行。
通过血液检查检测的 STI 有：
STI 检测是预防性护理的重要组成部分，因为未经治疗的 STI 可导致严重并发症（如不孕不育、严重肝脏疾病、神经系统或免疫系统疾病或癌症）。
虽然 HPV 是一种 STI，但 HPV 检测通常作为宫颈癌筛查的一部分进行、单独进行或与巴氏试验联合进行，而不是作为一项 STI 检测进行。HPV 可导致生殖器疣，并增加宫颈癌的风险。生殖器疣由医生在盆腔检查期间根据外观诊断。有时，如果诊断不明确，需要进行活检。
宫颈癌检测
宫颈癌筛查
用于筛查宫颈癌的测试包括：
巴氏试验： 在显微镜下检查宫颈细胞，以确定是否有癌细胞或异常细胞，如果不治疗，可能发展成癌症（癌前细胞）。
人乳头状瘤病毒 (HPV) 检测： 检测宫颈样本以确定是否存在 HPV。HPV 会导致宫颈癌。
在巴氏试验和 HPV 检测时，医生从宫颈采集样本。医生将窥阴器（一种金属或塑料的器械）插入阴道，以打开阴道壁采集样本。然后，他们使用塑料刷采集宫颈表面和宫颈通道（宫颈管）中的一些细胞。样本被送到实验室，在显微镜下检查以寻找异常细胞。异常细胞可能指示癌前病变，或者在极少情况下，指示宫颈癌
通常，巴氏细胞检查会有不适，但不会引起疼痛，而且只需几秒钟的时间。
巴氏试验能检查出大多数的宫颈癌，甚至是非常早期的癌症。它们还可以检测宫颈细胞癌前病变。这些变化，称为宫颈上皮内瘤样病变 (CIN)，可以治疗，从而有助于防止癌症的进展和扩散。
如果受检者在检查前至少有 24 小时没有做过阴道冲洗或使用阴道霜剂或其他产品，巴氏试验是很准确的。
专家建议在大多数 21 岁以上的女性中进行第一次巴氏试验。
检查的频率主要取决于年龄和之前的巴氏试验结果：
21 岁以下：不需要筛查
21 至 29 岁：通常每 3 年检查一次，仅使用巴氏试验（或者，25 岁及以上的平均风险者可以每 5 年检查一次，仅进行 HPV 初筛）
30 至 65 岁：如果只进行巴氏试验，则每 3 年检查一次；如果只进行 HPV 检测，则每 5 年检测一次；如果进行巴氏试验和 HPV 检测，则每 5 年进行一次。
65 岁之后：如果在过去 10 年中没有异常检测结果，大多数女性不再需要检测。
宫颈癌高危的女性需要检查地更加频繁。这些女性包括那些感染 HIV、免疫系统减弱（这可能是由于使用药物或患有抑制免疫系统的疾病）、或巴氏试验结果异常的女性。
如果老年女性更换性伴侣或有多个性伴侣，则需要恢复巴氏试验检查或继续进行此检查。
子宫完全切除（子宫全切术）后的女性和巴氏检查结果无任何异常的女性不需要筛查宫颈癌。但是，如果子宫切除不全（即未切除宫颈），则需要进行筛查。（宫颈是向阴道开口的子宫下部。）
宫颈癌筛查的异常结果需要进一步评估。
宫颈诊断和治疗程序
阴道镜
阴道镜检查需要用窥阴器张开阴道壁，暴露宫颈，然后用双筒放大镜（类似显微镜）检查宫颈是否有癌变征象。通常取下组织样本放在显微镜下观察（活检）。
阴道镜检查通常在以下情况下进行
宫颈、阴道或外阴病变需要评估。
巴氏 (Pap) 试验结果异常，伴或不伴 HPV 检测阳性。
女性已完成宫颈癌的治疗。
在插入窥阴器时，女性通常会感到一些不适，但单纯阴道镜检查（无活检）是无痛的，因此不需要麻醉。活检过程通常被描述为有痉挛感或尖锐的夹痛感，也不需要麻醉。通常这一过程需要 10 至 15 分钟。术后常见少量点滴出血。
宫颈管诊刮
宫颈管诊刮是指将一个小而锐利的勺子状器械（刮匙）插入宫颈的通道（宫颈管）以获取组织。刮匙用于从宫颈管内侧高处刮取少量组织。通常同时进行宫颈活检（从宫颈表面取出少量组织）。病理学家在显微镜下检查组织样本。
宫颈内刮除术在以下情况下进行
怀疑或需要排除子宫内膜癌或宫颈癌。
通常在阴道镜检查时完成，不需要麻醉。
环形电切术
环形电切术（LEEP）是用一个导电的细金属环切下小块组织检查，通常切除的范围大于取活检的部分。通常切除的范围大于宫颈活检中获取的部分。
该手术可在巴氏试验结果异常后进行
可更准确地评估异常情况
可切除异常组织（从而治疗早期宫颈癌）
环形电切术需要麻醉（通常是局麻），大约需要 5～10 分钟，也可以在诊断室进行。术后病人可能感到轻微不适，有少量出血。检查前 20 分钟使用 NSAID，如布洛芬，可帮助缓解检查过程中的不适。
妇科活检
取下小块待检组织放在显微镜下观察。活检的部位可以使外阴、阴道、宫颈、子宫内膜。
宫颈或阴道
宫颈活检在以下情况进行
巴氏试验结果显示可能导致癌症（癌前状态）或疑似癌症。
医生在盆腔检查期间发现异常。
宫颈或阴道的活检通常在阴道镜下进行。阴道镜检查期间，医生可以从看上去异常的部位取组织。
宫颈或阴道活检一般不需要麻醉（使机体失去痛觉的药物），但检查过程通常感觉刺痛或痉挛。检查前 20 分钟使用非甾体类抗炎药(NSAID)，如布洛芬，可帮助缓解检查过程中的任何不适。
外阴
外阴（阴道开口周围的区域）的活组织检查在以下情况下进行
不能根据症状和体检结果作出诊断。
怀疑是外阴癌。
外阴活检通常可以在医生诊所进行，需要使用局部麻醉剂。如果怀疑是由 HPV 引起的癌症或癌前病变，有时会使用阴道镜观察异常区域并引导活检。
子宫
妇科影像学检查
超声检查
超声检查（超声波检查法）使用超声波，所产生的超声波频率太高，以至于听不见。超声波由放置在腹部（称为腹部超声检查）或阴道内（称为经阴道超声检查）的手持设备发射。手持能发出高频、不能听见声波的装置通过腹壁或阴道探测内部器官，它能反射出内部结构的图形并显示在监视器屏幕上。
经阴道超声主要用于检测以下情况：
内生殖器官（卵巢、输卵管、子宫和阴道）的肿瘤、囊肿和其他异常
经阴道超声也可用于指导医生进行某些操作（宫颈扩张和刮除术、放置宫内节育器）。
出于以下目的，经腹和经阴道超声可以在妊娠期间进行：
超声是无痛的，对母亲或胎儿没有已知的风险。
磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)
生理盐水灌注超声
子宫输卵管造影术
进行子宫输卵管造影术时，通过宫颈注射可以在 X 射线上看到的不透射线的造影剂，然后拍摄 X 线片，以显示子宫和输卵管内部轮廓。
子宫输卵管造影术通常用于：
帮助确定不孕的原因
确定绝育手术（堵塞输卵管）是否成功
需要在有X线的检查室内进行，如医院的放射科。
子宫输卵管造影术通常可引起不适，如痉挛。检查前 20 分钟使用非甾体体抗炎药（NSAID）如布洛芬，可缓解可能出现的痉挛痛。
诊断步骤
有时，需要更广泛的诊断程序。
宫颈扩张和刮除术
对于宫颈扩张和刮除术（D 和 C），通常使用清醒镇静或全身麻醉。（在清醒镇静下，患者可以响应指令，但不会感到疼痛。） 其后，使用窥阴器扩张阴道壁，然后使用逐渐增大的细杆扩张（扩大）宫颈。有时使用药物帮助扩张宫颈。然后将一个小的、锋利的、勺形工具（刮匙）插入，以清除子宫内部的组织。如果组织因流产或其他妊娠相关问题需要切除，有时会使用连接到抽吸机（抽吸刮匙）或其他仪器的塑料管。
D 和 C
窥阴器就位后，使用锥形弯曲金属杆（扩张器 - 未示出）来拉开宫颈，以便将刮匙插入子宫。刮匙用于从子宫内膜刮取组织。
D 和 C 可用于治疗女性异常子宫出血、不完全（部分）流产或妊娠后有其他滞留在子宫内的妊娠产物的情况。通常，其与宫腔镜检查在同一个操作过程中进行，以便医生看到宫腔内部。
D 和 C 通常在医院手术室完成。但是，大多数病人并不需要留院观察到第二天。
子宫镜检查
如需查看子宫内部，医生可将一根细的可视导管（子宫镜）经阴道和宫颈插入子宫。该导管直径约为 4mm 或 5 mm，含有可传输光的缆线。用于活检、电烙术（热量）或手术的器械可穿过导管。通常能看到异常出血的来源或其他病变，还能取活检标本和进行缝合或切除。
宫腔镜可用于评估或处理通过宫颈（称为宫颈内膜或宫颈管）或宫腔的通道，以进行以下操作：
诊断子宫内异常，如息肉、子宫肌瘤、子宫内膜增生（子宫内膜过度增生）、子宫癌、瘢痕组织或其他异常。
治疗子宫腔内异常，如切除息肉、子宫肌瘤、异位宫内节育器或其他异常或子宫内膜消融术（一种通过热量或其他类型的能量使子宫内壁变薄来治疗重度子宫出血的手术）。
用于诊断（和某些类型的治疗）的宫腔镜检查有时在医生诊室进行。更常见的是住院在全身麻醉的条件下进行。
腹腔镜检查
为了直接观察子宫、输卵管、卵巢的情况，医师会使用一种称为腹腔镜的可视细管装置。腹腔镜与一根细缆线连接，该缆线含有可弯曲的塑料或玻璃杆，可传输光。
腹腔镜通过在肚脐下做的一个小切口插入腹腔。探针通过阴道插入子宫。医生可借助探针控制器官，以便更好地观察。通过腹腔镜注入二氧化碳，以扩张腹部，以便清楚看到腹部和盆腔内的器官。
通常，腹腔镜检查用于：
腹腔镜检查可以检测太小而不能通过影像学检查检测到的结构异常，以及器官表面的异常，例如子宫内膜异位症（子宫外的子宫内膜组织）、炎症和疤痕。
如果有更大范围的外科操作，如切除卵巢肿瘤、切除子宫（子宫切除术）等，需要做辅助切口。
腹腔镜检查通常在医院进行，一般需要全麻，通常不用留院观察到第二天。通常不用留院观察到第二天。腹腔镜检查后可能会有轻微下腹不适，一般 3～5 天后就能恢复正常活动。