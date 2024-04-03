用于筛查宫颈癌的测试包括：

巴氏试验： 在显微镜下检查宫颈细胞，以确定是否有癌细胞或异常细胞，如果不治疗，可能发展成癌症（癌前细胞）。

人乳头状瘤病毒 (HPV) 检测： 检测宫颈样本以确定是否存在 HPV。HPV 会导致宫颈癌。

在巴氏试验和 HPV 检测时，医生从宫颈采集样本。医生将窥阴器（一种金属或塑料的器械）插入阴道，以打开阴道壁采集样本。然后，他们使用塑料刷采集宫颈表面和宫颈通道（宫颈管）中的一些细胞。样本被送到实验室，在显微镜下检查以寻找异常细胞。异常细胞可能指示癌前病变，或者在极少情况下，指示宫颈癌

实验室检测 人乳头瘤病毒 (HPV) 检测

通常，巴氏细胞检查会有不适，但不会引起疼痛，而且只需几秒钟的时间。

宫颈抹片检查 图片

巴氏试验能检查出大多数的宫颈癌，甚至是非常早期的癌症。它们还可以检测宫颈细胞癌前病变。这些变化，称为宫颈上皮内瘤样病变 (CIN)，可以治疗，从而有助于防止癌症的进展和扩散。

如果受检者在检查前至少有 24 小时没有做过阴道冲洗或使用阴道霜剂或其他产品，巴氏试验是很准确的。

专家建议在大多数 21 岁以上的女性中进行第一次巴氏试验。

检查的频率主要取决于年龄和之前的巴氏试验结果：

21 岁以下：不需要筛查

21 至 29 岁：通常每 3 年检查一次，仅使用巴氏试验（或者，25 岁及以上的平均风险者可以每 5 年检查一次，仅进行 HPV 初筛）

30 至 65 岁：如果只进行巴氏试验，则每 3 年检查一次；如果只进行 HPV 检测，则每 5 年检测一次；如果进行巴氏试验和 HPV 检测，则每 5 年进行一次。

65 岁之后：如果在过去 10 年中没有异常检测结果，大多数女性不再需要检测。

宫颈癌高危的女性需要检查地更加频繁。这些女性包括那些感染 HIV、免疫系统减弱（这可能是由于使用药物或患有抑制免疫系统的疾病）、或巴氏试验结果异常的女性。

如果老年女性更换性伴侣或有多个性伴侣，则需要恢复巴氏试验检查或继续进行此检查。

子宫完全切除（子宫全切术）后的女性和巴氏检查结果无任何异常的女性不需要筛查宫颈癌。但是，如果子宫切除不全（即未切除宫颈），则需要进行筛查。（宫颈是向阴道开口的子宫下部。）

宫颈癌筛查的异常结果需要进一步评估。