卵巢囊肿和其他良性卵巢肿块

盆腔检查

超声检查

有时做血液检查

医生有时会在常规盆腔检查中发现囊肿或肿瘤。有时医生根据症状怀疑该病。通常，当出于另一个原因进行成像测试（如超声检查）时，它们会被识别出来。

当需要确认诊断时，使用插入阴道的超声设备进行超声检查（经阴道超声检查）。

进行妊娠试验以排除妊娠，包括子宫外妊娠（异位妊娠）。

如果成像显示这种生长物可能是癌性的或存在腹水，医生会将其切除并在显微镜下检查。腹腔镜，通过肚脐下的小切口插入，可以用来检查卵巢和切除生长物。

如果医生怀疑卵巢癌，则会做血液测试来检查被称为肿瘤标志物的物质，肿瘤标志物可能出现在血液中，或者当某些癌症出现时可能会增加。然而，这些检查对诊断并不可靠。它们对监测卵巢癌女性对治疗的反应最有帮助