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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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卵巢囊肿和其他良性卵巢肿块

（良性卵巢肿瘤）

作者：Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
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非癌性（良性）卵巢肿块包括囊肿（主要是功能性囊肿）和肿瘤（包括良性肿瘤）。

  • 大多数非癌性的囊肿及肿瘤并无症状，但有些可能导致疼痛或盆腔区域压迫感。

  • 在妇科检查时能发现肿块，超声检查有利于确诊。

  • 有一些囊肿能自行消失。

  • 可通过腹部的一个或多个小切口或者一个大切口切除囊肿或肿瘤，有时也必须切除患侧卵巢。

卵巢囊肿是充满积液的囊，在卵巢内或表面形成。这种囊肿相对较常见。多数为非癌症性（良性）囊肿并能自行消散。卵巢癌多发于 50 岁以上的女性。

功能性卵巢囊肿

功能性囊肿源于卵巢的液性腔道如卵泡。每个卵泡含有一个卵细胞。在每个月经周期，一个卵泡释放一个卵子，释放卵子后卵泡消失。但是，如果卵子未释放，卵泡可能会继续增大，形成更大的囊肿。

大约三分之一的绝经前女性会出现囊肿。功能性囊肿很少在绝经后出现。

有两种功能性囊肿：

  • 卵泡囊肿： 当卵子在卵泡中发育时，可形成这些囊肿。

  • 黄体囊肿： 这些囊肿来源于卵泡破裂并释放卵子后形成的结构。该结构称为黄体。黄体囊肿可能出血，导致卵巢膨胀，或者破裂。如果黄体囊肿破裂，液体流入腹腔会出现严重的腹痛。

大多数功能性囊肿直径约小于 2/3 英寸（1.5 厘米）。一些是 2 英寸（5 厘米）或更多。

功能性囊肿通常在数天或数周后能自行消退。

良性卵巢肿瘤

非癌性的（良性）卵巢肿瘤通常生长缓慢并极少恶变。常见的有以下几类：

  • 良性畸胎瘤（皮样囊肿）： 这种肿瘤起源于胚胎组织的三个胚层。人体所有的脏器均起源于这三个胚层。因此，畸胎瘤可能包含来自其他结构的组织，如神经、腺体和皮肤。

  • 纤维瘤： 这些肿瘤是一类由结缔组织（将结构连在一起的组织）组成的实性肿瘤。是一类由结缔组织组成的实性肿瘤，纤维瘤生长缓慢且一般小于3英寸（7cm）。通常见于单侧卵巢。

  • 囊腺瘤： 这类液性的肿瘤起源于卵巢表面的上皮细胞，含有一些卵巢的腺体组织。

症状

大多数功能性囊肿和非癌性卵巢肿瘤不会引起任何症状。但有些会导致盆腔间歇性钝痛或锐痛。有时它们会导致月经异常。一些女性在性生活时感到腹部深部疼痛。

有些囊肿能产生激素导致月经异常。因此，月经可能不规律或血量比平时更多。经期之间可能会出现点滴状出血。在绝经后女性中，此类囊肿可引起阴道出血。

如果黄体囊肿出血可导致盆腔疼痛。

偶尔，由于巨大的囊肿或肿块导致卵巢扭曲（一种称为附件扭转的疾病），会出现突然、严重的腹痛。

罕见情况下，纤维瘤或卵巢癌患者可出现腹部积液（腹水）或肺周围积液（胸腔积液）。纤维瘤伴发腹水及胸腔积液称为梅格斯综合征。腹水可引起腹部胀痛或坠胀。

诊断

  • 盆腔检查

  • 超声检查

  • 有时做血液检查

医生有时会在常规盆腔检查中发现囊肿或肿瘤。有时医生根据症状怀疑该病。通常，当出于另一个原因进行成像测试（如超声检查）时，它们会被识别出来。

当需要确认诊断时，使用插入阴道的超声设备进行超声检查（经阴道超声检查）。

进行妊娠试验以排除妊娠，包括子宫外妊娠（异位妊娠）。

如果成像显示这种生长物可能是癌性的或存在腹水，医生会将其切除并在显微镜下检查。腹腔镜，通过肚脐下的小切口插入，可以用来检查卵巢和切除生长物。

如果医生怀疑卵巢癌，则会做血液测试来检查被称为肿瘤标志物的物质，肿瘤标志物可能出现在血液中，或者当某些癌症出现时可能会增加。然而，这些检查对诊断并不可靠。它们对监测卵巢癌女性对治疗的反应最有帮助

治疗

  • 对于某些囊肿，定期通过经阴道超声检查进行监测

  • 有时需要进行手术

卵巢囊肿

如果卵巢囊肿直径小于2英寸（约5厘米），它们可能会自行消退。应定期进行经阴道超声检查，以确定是否消退。

如果囊肿大于约 2 英寸（5 厘米）并且没有消失，可能需要切除。如果不能排除癌症，则切除卵巢。如果囊肿是癌性的，则切除囊肿和受影响的卵巢和输卵管。对于一些没有癌症特征的大囊肿，可能只需要通过经阴道超声检查监测即可。

卵巢肿瘤

良性肿瘤，如纤维瘤和囊腺瘤，需要治疗。

如果肿瘤看起来发生癌变，则进行手术评估肿瘤，如果可能，切除肿瘤。进行以下程序之一：

  • 腹腔镜检查

  • 剖腹手术

腹腔镜检查需要在腹部做一个或多个小切口。该检查在医院进行，一般需要全麻。但是不用留院观察到第二天。

剖腹手术与之相类似，但需要较大的切口，而且晚上需留院观察。

采取何种手术方式取决于肿块的大小以及是否有其他脏器受侵犯。

如果技术上可行，医生的目标是通过只切除囊肿（囊切除术）来保留卵巢。

以下情况需行卵巢切除术：

  • 纤维瘤或其他实体瘤，如果肿瘤不能通过囊切除术切除

  • 囊腺瘤

  • 大于4英寸10cm的畸胎瘤

  • 难于剥离的畸胎瘤

  • 大多数囊肿发生在绝经后女性中，且大于约 2 英寸

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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