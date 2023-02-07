Skene 氏腺囊肿通常见于尿道开口附近，当 Skene 氏腺体导管阻塞时发生。
Skene 氏腺囊肿非常罕见。
许多患有 Skene 氏腺囊肿的人没有症状或只有轻微的刺激症状。
大囊肿可能会在性活动时或有时在排尿时引起疼痛。
医生通常可以在盆腔检查中诊断这些囊肿，但有时会进行超声检查或膀胱镜检查来确认诊断。
造成症状的囊肿可以移除。
非常罕见情况下，会形成脓肿并需使用抗生素治疗，然后需摘除囊肿或在囊肿内建立永久性开口。
Skene氏腺又叫尿道旁腺，位于尿道开口处附近。
女性外生殖器解剖图
此图像的中心是阴道，阴道是由平滑肌组成的通道。正上方的小开口是尿道，它是膀胱的开口。阴道下方是肛门。尿道上方是阴蒂，一个与阴茎同源的勃起组织。阴道被小阴唇包围，小阴唇被大阴唇包围。耻骨位于顶部。紫色组织是阴蒂的延续，称为阴蒂脚。前庭球（蓝色）还包括勃起组织。前庭球下方是巴氏腺，它分泌黏液以润滑阴道。
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Skene 氏腺囊肿罕见。如果腺体导管阻塞，通常是由于腺体感染，往往会形成囊肿。如果这些囊肿被感染，可能会出现尿路感染。
Skene 氏腺囊肿的症状
大多数 Skene 氏腺囊肿直径小于 1/2 英寸（约 1 厘米），不会引起任何症状。有些囊肿稍大并引起性生活疼痛。有时囊肿会在排尿时引起疼痛。如果足够大，囊肿可能会阻塞尿液通过尿道。发生以上情况时表现为排尿困难，排尿结束时尿液呈点滴装溢出，尿潴留。如果出现尿路感染，女性可能会尿频、尿急，排尿可能会疼痛。
非常罕见的情况下，Skene 氏腺囊肿会出现感染并形成脓肿。脓肿会引起触痛、疼痛和肿胀。腺体表面皮肤会出现发红。多数患者无发热。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
Skene 氏腺囊肿的诊断
Skene 氏腺囊肿的治疗
切除囊肿
对于脓肿，使用抗生素，然后切除囊肿或在囊肿中建立永久性开口
如果 Skene 氏腺囊肿引起症状，需在手术室或门诊行手术切除。门诊手术时需在局麻下进行。或者可以行造口术。在造口术中，医生在囊肿表面造一小切口，将囊肿边缘与外阴皮肤缝合。造口术在囊肿内建立一个永久性的开口，这样囊肿就可以根据需要排出液体。这个手术需在门诊手术室进行。有时需行全身麻醉。
对于脓肿，口服抗生素治疗7～10天。然后行囊肿切除术，或行造口术。