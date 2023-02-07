大多数 Skene 氏腺囊肿直径小于 1/2 英寸（约 1 厘米），不会引起任何症状。有些囊肿稍大并引起性生活疼痛。有时囊肿会在排尿时引起疼痛。如果足够大，囊肿可能会阻塞尿液通过尿道。发生以上情况时表现为排尿困难，排尿结束时尿液呈点滴装溢出，尿潴留。如果出现尿路感染，女性可能会尿频、尿急，排尿可能会疼痛。

非常罕见的情况下，Skene 氏腺囊肿会出现感染并形成脓肿。脓肿会引起触痛、疼痛和肿胀。腺体表面皮肤会出现发红。多数患者无发热。