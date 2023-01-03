心脏传导阻滞在3度房室传导阻滞中是完全性的（见图 三度房室传导阻滞)。

Ⅲ度房室传导阻滞

心房和心室之间没有电交流，因此P波和QRS波群之间没有关系（AV解离）。交界性逸搏或心室起搏点的存在维系着心功能 逸搏心律起自希氏束分叉之上产生窄的QRS波群，有相对较快的（>40次/分）和可靠的心率和轻度的症状（如，疲劳、体位性头晕、不能耐受劳力）。 逸搏心律起自分叉以下产生宽的QRS波群，有更慢或不可靠的心率，有更重的症状（如，晕厥先兆、晕厥、心力衰竭）。体征包括房室分离的表现，如大炮型a波，血压波动，第1心音（S1）响度的改变。如果是低位逸搏节律则存在着心率不足相关的晕厥和猝死危险。

大多数病人需要安置起搏器。 如果阻滞是由抗心律失常药物引起，虽然可能需要安置临时起搏器，但停用该药物可能就会有效果。由急性下壁心肌梗死所引起的阻滞通常反映了房室结功能不全，可能对阿托品有反应，或在数天后可自行缓解。由前壁心肌梗死所致的阻滞通常反映了广泛心肌坏死累及希氏-浦肯野系统，需要立即经静脉置入起搏电极来起搏，必要时用过渡型的体外起搏。 阻滞可能会自行消除，但需评估是房室结还是结下传导阻滞（如，电生理检查、运动试验、24小时心电图）。

伴有先天性Ⅲ度房室传导阻滞的大多数患者有交界性逸搏心律，此心律保持在一合理的速率，但当他们达到中年之前需要安置永久起搏器。较少见的情况下，先天性房室传导阻滞病人有缓慢的逸搏心律，并在年轻或许甚至在幼年时就需要安置永久起搏器。