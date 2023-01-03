起搏器的类型可用3~5个字母来命名（见表起搏器编码），代表被起搏的心腔、感知的心腔、起搏器对一个感知事件如何反应（抑制或触发起搏）、在运动时是否能增加心率（频率-调整）、和起搏是否是多部位的（双房、双室、或在单个心腔内放置一根以上起搏导线）。例如，VVIR起搏器指在心室起搏（V）和感知（V）事件，对感知事件的反应是抑制起搏（I），和可以在运动时增加起搏器的速率（R）。

VVI和DDD起搏器是最常使用的装置。他们提供同等的生存利益。但与VVI起搏器相比，生理性起搏器（AAI、DDD、VDD）似乎更能减少心房颤动和心力衰竭的危险，并稍稍改善生活质量。

起搏器设计中的进展包括低能量的电路系统、新的电池设计和皮质类固醇涂层导线（此导线可降低起搏阈值），以上种种改进均延长了起搏器的寿命。 模式开关指对感知事件反应的起搏模式的自动转换（如，在心房颤动时从DDDR变到VVIR）。最近已经引入了无导线心室起搏器，其脉冲发生器和电极的组合整体位于右室。 它们经由特别设计的输送系统经静脉置入，并通过螺钉或尖齿保留在右心室内。目前使用的无导线心脏起搏器尺寸约为1毫升，重量为2克，并且采用VVI或VVIR配置。