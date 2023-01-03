室性期前收缩（VPB）

室性期前收缩是心室内折返或心室细胞的异常自律性所引起的单个心室冲动。它们常见于无器质性病的人群和有单一心脏病的患者中。室早可以无症状，也可导致心悸。诊断靠心电图。通常不需要治疗。

(参见心律失常概述。）

室性期前收缩（VPBs）也称为室性早搏，可以不规律的出现，或有固定的周期（例如每三个心动周期出现一次称为三联律，或每两个心动周期出现一次称为二联律）。 在刺激性因素（如焦虑、应激、摄入酒精、咖啡因、致交感兴奋的药物）、缺氧或电解质紊乱时，室性期前收缩可以增多。

室性期前收缩可导致像心脏漏搏感；患者感受到的不是室性期前收缩本身，而是其后增强的窦性搏动。当室性期前收缩非常频繁时，特别是当表现为每2个心搏出现一次时，可能有轻度血流动力学症状，因为窦性心率被减半了。因心脏充盈增加和代偿间歇后心肌收缩力的增强，可使原有喷射性杂音更明显。

室性期前收缩的诊断 心电图 诊断室性早搏的方法是，心电图（ECG）显示宽QRS波群且其前无P波，其后有典型的完全性代偿间歇。 室性早搏 图片 © Springer Science+Business Media 窦性心律伴室性早搏（箭头） 图片 Image courtesy of L.Brent Mitchell, MD.

室性期前收缩的预后 在无心脏病的患者中室性期前收缩并不重要，除了避免明显的诱发因素外常不需要治疗。只有在症状不能耐受或者VPB非常频繁并且因心室收缩不同步诱发心脏衰竭.才考虑beta受体阻滞剂。抑制室性期前收缩的其他抗心律失常药有增加更严重心律失常的危险。