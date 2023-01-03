心律失常的治疗根据症状和心律失常的危险性来指导治疗。治疗针对病因。如必要，直接抗心律失常治疗包括抗心律失常药物、心脏电复律-除颤、植入型心脏转复除颤器（ICDs）心脏起搏器（包括心脏同步化治疗的起搏器）， 导管消融 ， 外科手术 ，或采用联合治疗。

如果快速性心律失常依赖于特定的途径或自动节律的异位起搏点，则可以有目的地破坏(消融)该位点以达到治疗效果。消融方法包括

射频消融

冷冻消融术

激光消融

脉冲电场消融术

射频消融通常使用经静脉导管提供的低电压、高频（300至750MHz）射频电能（RF）来完成。该能量可加热并产生直径小于1cm和深达1cm的坏死区域。

冷冻消融使用组织冷冻（至-70°C）以实现组织破坏。 还开发了其他供术中使用的传导系统。

激光能量可以使用经静脉导管输送并消融目标区域。

脉冲电场消融使用一系列高压、短持续时间的电脉冲，以非热方法杀死心肌细胞。电流导致细胞膜出现孔隙，破坏了细胞。肌细胞比许多其他细胞对这种刺激更敏感，因此侧支结构可能受到的损伤较小。这种消融技术非常痛苦，需要全身麻醉。

在使用能量前，必需在电生理研究时确定一个或多个靶点。

对折返性心动过速（经房室结或旁道）、局灶性房性心动过速和xin'fang扑动，以及局灶性特发性室性心动过速（右心室流出道、左间隔部或束支折返性室性心动过速）其成功率>90%。

由于房颤（AF）通常起源于肺静脉内的致心律失常病灶或由其维持，因此可通过在肺静脉-左房交界部或左房内消融将其电隔离。作为一种选择性的方法，对难治性并伴有快速心室率的房颤病人，可在安装永久起搏器后进行房室结消融。 对药物治疗无效的室性心动过速患者，消融有时可获成功，尤其是存在缺血性心脏病的患者。

经导管消融是安全的。在复杂的手术中死亡风险更高。非复杂性消融手术的死亡率 < 1/2000，但房颤肺静脉隔离手术或室性心动过速底物消融手术的死亡率可能高达1/500。

并发症 包括瓣膜损伤、肺静脉狭窄或闭塞（当用于房颤消融时），中风或其它栓塞、心脏穿孔、心脏压塞（1%）和意外发生了消融房室结。