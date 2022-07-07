口咽气道是刚性的口内装置，顺应舌头并将其从咽后壁移开，从而恢复咽气道的通畅性。

(参见气道建立与控制, 如何进行头部倾斜-下巴抬起和下颌推力动作, 和 如何插入鼻咽气道。）

咽气道（包括鼻咽和口咽）是呼吸暂停或严重通气衰竭患者早期上呼吸道治疗的组成部分，还包括

正确的患者体位

手法下颌操纵

所有这些方法的目的是减轻由于咽后壁的舌头松弛引起的上呼吸道阻塞。

插入口咽通气道适应症 在以下情况下，昏迷患者应使用口咽气道： 球囊阀门面罩通气

伴有上呼吸道软组织阻塞的深度抑制且没有咽反射的自主呼吸患者

插入口咽通气道的禁忌症 绝对禁忌证 有意识或存在咽反射 相对禁忌证 在某些情况下，插入口咽气道可能不可行，例如 口腔损伤

（张口受限，包括咀嚼肌痉挛） 可以用鼻咽气道代替。

口咽气道的并发症 口咽气道尺寸不正确或未正确插入会阻塞气道

呕吐和误吸的可能性

口咽气道设备 手套，口罩和工作服

毛巾、床单或商用设备，根据需要用于将脖子和头部置于嗅探体位

各种大小的口咽气道

抽吸装置和Yankauer导管； Magill钳（如果需要去除容易接近的异物并且患者没有咽反射），可以根据需要清理咽部

鼻胃管，可根据需要缓解胃胀气

使用口咽导管的其他注意事项 同时使用鼻咽气道和口咽气道可以改善氧合和通气。

口咽气道相关解剖 将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。

头部抬高的程度最好与耳朵和胸骨切迹呈一直线，但每个患者程度各不相同（例如，枕部大的儿童没有这种情况，肥胖患者的抬高程度很大）。

口咽气道定位 嗅探体位-仅在没有颈椎损伤的情况下： 患者仰卧在担架上。

将患者置于适当的嗅探体位，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的嗅探体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到嗅探体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。 如果有颈椎损伤的可能 将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。

避免移动颈部，如果可能的话，仅使用下颌推力动作或抬起下巴而不使头部倾斜，以利于手动开放上呼吸道。 开放气道时头和颈部位置：嗅探位

鼻咽气道手术的分步说明 必要时，清除阻塞口咽的分泌物，呕吐物或异物。

确定口咽气道的适当大小。将气道靠近患者脸颊，凸缘固定在嘴角。适当大小的气道尖端应恰好达到下颌支的角度。

接下来，开始将气道插入口腔，尖端指向口腔顶部（即上凹）。

为避免割伤嘴唇，请注意在插入气道时不要将嘴唇夹在牙齿和气道之间。

气道推入后口咽部时将其旋转180度。此技术可防止气道在插入过程中向后推舌头从而进一步阻塞气道。

完全插入后，起到的凸缘应置于患者的嘴唇上。

或者，在插入气道时，用舌片压下舌头，气道尖端指向口腔底部（即下凹）。使用舌片可防止气道在插入过程中向后推舌头。 如何插入口咽通气道 视频

口咽气道术后护理 适当给患者通气。

监测患者，找出并纠正任何妨碍适当通气和氧合的障碍。

如果口咽气道应保持在原处，则将其固定（例如，在气管插管后进行机械通气期间）。