气道管理包括
清理上呼吸道
用机械装置保持气道通畅
有时辅助呼吸
(参见呼吸骤停概述。）
气道管理有许多适应证（见表需要气道管理的情况）。
建立气道的方法包括
基本的技术，如头部和颈部定位，腹部推击和背部冲击 (参见如何在有意识的成人中实施海姆利克操作法及如何治疗有意识的窒息婴儿）
声门下技术（气管插管）
外科气道 （例如环甲膜切开术）
无论呼吸骤停患者采用何种气道管理技术，初始潮气量应为 6 至 8 mL/kg（理想体重），通气频率应为 8 至 10 次/分钟，以避免不良血流动力学后果（1)。一旦确定了呼吸衰竭的病因并计划了机械通气治疗策略，就可以确定持续的潮气量和呼吸频率。在严重空气滞留的患者中通常使用较慢的速率（例如, 急性哮喘, 慢性阻塞性肺病），并且在心脏骤停后的最初几分钟内，没有正压通气的被动氧合显示出希望 (2)。重要的是要记住，正压通气与生理上正常的负压通气相反；在任何血流动力学不稳定的状态下，正压和大潮气量（或非常高的呼气正压 [PEEP]）都会增加不稳定性。在心跳停止时，生理需求显著减少，而在未停止时，通气不足对血液动力学稳定性和肺保护的益处往往超过允许性高碳酸血症和中度缺氧的负面影响。
需要进行气道管理的情境
分类
示例
紧急事件
急性喉水肿
深昏迷，舌松弛从而关闭声门
喉部异物（如，食物窒息）
头部或高位脊髓损伤
喉痉挛
呼吸停止或呼吸暂停（如，由中枢神经系统病变、药物或者缺氧所致）
上气道创伤
紧急事件
患有呼吸系统或神经系统疾病或其他疾病的患者在手术前需要进行以下检查：
减少休克、心输出量减少或心肌压力患者的呼吸工作量
需要进行通气支持（如，急性呼吸窘迫综合征、烟雾或毒物吸入、呼吸道灼伤、胃内容物误吸、慢性阻塞性肺疾病或哮喘急性加重、弥散性感染或其他肺实质问题、神经肌肉病变、呼吸中枢受抑、或者呼吸肌极度疲劳）
呼吸衰竭 有无创通气禁忌症或失败
参考文献
1.Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al: Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S366-S468, 2020.doi:10.1161/CIR.0000000000000916
2.Pascual RM, Breit JS: Mechanical Ventilation in Obstructive Lung Disease.In Truwit JD, Epstein SK (eds).A Practical Guide to Mechanical Ventilation.John Wiley & Sons, Ltd.2011.doi.org/10.1002/9780470976609.ch15
清理和开放上气道
为了解除上气道软组织所致的梗阻，为气囊面罩通气及喉镜腾出最佳位置：施救者屈曲病人颈部，抬高头部使外耳道与胸骨处在同一平面上，面部约与天花板平行位置（见图开放气道时头颈部的位置）。 这与以前讲授的头部倾斜位置稍有不同。抬举下颌和颌下软组织或将下颌支往上推，使下颌部向上移（见图下颚法）。
开放气道时头和颈部位置
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。 B：耳朵与胸骨切迹对齐，面部与天花板平行，打开气道。 Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
托颚法
解剖结构的限制、各种畸形、创伤的因素（不建议移动颈部可疑骨折的病人）可能会影响施救者调整颈部合适位置，但是注意最大限度开放气道，利于使用气囊面罩通气和喉镜的最佳位置。
假牙或口咽异物（如血液、分泌物）造成的阻塞可通过手指扫口咽和/或吸力清除，注意不要将异物推得更深（更可能发生在婴幼儿中，他们忌用盲目的手指扫口）。深部异物可在喉镜检查时用Magill钳或吸引祛除。
Heimlich手法（哈姆立克法，膈下腹部推击法）
哈姆立克法（详细内容可以参考如何实施 Heimlich 手法）是以手法推击上腹部，如遇孕妇或特别肥胖者，则推击胸部直至气道清空或者病人意识丧失。对清醒、窒息患者是首选方法。
对于意识清醒的成人，复苏者站于患者身后，双手臂环绕其腹部。一手握拳放置于脐和剑突之间。另一手抓紧前一手，双手臂用力向内向上推击（见图 受害者站立或坐时的腹部推力）。
一个 丧失意识的上气道梗阻患者（成人），先做CPR（心肺复苏术）。 这些病人胸部按压可以增加胸腔内压，和清醒患者做腹部推挤的效果相同。救援人员应以 100～120 次/分钟的速度提供 30 次胸部按压，然后进行 2 次人工呼吸。 救护人员应在每次呼吸之前检查口咽部，并用手指去除任何可见物体。可使用直接喉镜吸引或麦吉尔钳取出近端气道内异物。一旦异物已过声带，异物下方施加正压最有可能排出异物。如果救援人员不知道如何进行人工呼吸或不愿意进行人工呼吸，则仅进行 心肺复苏术。
患者站立位或坐位腹部推击（有意识患者）
对于年长儿，可以实施哈姆立克法。然而，对于体重<20kg （尤其年龄5岁）的<患儿，应给予缓和的压力推击，复苏者应在患儿足部上方跪下而非骑坐。
对于<1岁的婴儿，可以实施哈姆立克法。 婴儿应该保持俯卧、头低位。施救者应用一只手的手指支撑头部，同时背部拍击5次（见图背部拍击—婴幼儿)。在婴儿处于头低位、背部靠在施救者大腿上（仰卧位——参见图胸外冲击—婴儿）的情况下，应进行五次胸部冲击。重复进行这系列背部拍击与胸部推击直至异物排除，气道通畅。更详细的说明，见 如何治疗有意识婴儿的窒息。
背部拍击 - 婴儿
胸部按压-婴儿
在乳头水平下方胸骨的下半部进行胸部按压。