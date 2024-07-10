为了解除上气道软组织所致的梗阻，为气囊面罩通气及喉镜腾出最佳位置：施救者屈曲病人颈部，抬高头部使外耳道与胸骨处在同一平面上，面部约与天花板平行位置（见图开放气道时头颈部的位置）。 这与以前讲授的头部倾斜位置稍有不同。抬举下颌和颌下软组织或将下颌支往上推，使下颌部向上移（见图下颚法）。

如何倾斜头部、托下颌和抬颏部 视频

开放气道时头和颈部位置

托颚法

解剖结构的限制、各种畸形、创伤的因素（不建议移动颈部可疑骨折的病人）可能会影响施救者调整颈部合适位置，但是注意最大限度开放气道，利于使用气囊面罩通气和喉镜的最佳位置。

假牙或口咽异物（如血液、分泌物）造成的阻塞可通过手指扫口咽和/或吸力清除，注意不要将异物推得更深（更可能发生在婴幼儿中，他们忌用盲目的手指扫口）。深部异物可在喉镜检查时用Magill钳或吸引祛除。