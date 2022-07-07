如何进行球囊面罩 (BVM) 通气

气囊阀门面罩（BVM）通气是快速为呼吸暂停或严重通气衰竭的患者提供抢救性通气的标准方法。

(参见气道建立与控制, 如何进行头部倾斜-下巴抬起和下颌推力动作, 如何插入口咽气道, 和 如何插入鼻咽气道。）

在BVM通气中，将自充气囊（复苏袋）连接至非呼吸阀上，然后连接至与面部软组织相适应的面罩上。袋子的另一端连接到氧气源（100％氧气），通常是储氧袋。用手将面罩紧紧地贴在脸上，挤压气囊使患者的鼻子和嘴巴通气。除非有禁忌症，否则在BVM通气期间会使用鼻咽和/或口咽气道等气道辅助设备，以帮助建立通畅气道。如果需要进一步辅助氧合而又没有使用禁忌症，则应使用呼气末正压（PEEP）阀。

成功的BVM通气需要技术能力，取决于4件事：

开放气道

充分的口罩密封

适当的通气技术

根据需要使用PEEP阀来改善氧合作用

建立BVM通气的开放气道需要

保持口咽部无任何物理阻塞（如舌头、软腭、分泌物、呕吐物、异物）

正确的患者体位和操作手法以解除舌及上呼吸道软组织阻塞

气道辅助设备，例如鼻咽或口咽气道，以促进有效的空气交换（参见 气道建立与控制)

快速提供成功的通气和氧合是目标。

BVM 通气的适应症 呼吸暂停，呼吸衰竭或即将发生呼吸停止的紧急通气

在努力实现和维持最终人工气道（如气管插管）期间进行预通气和/或充氧或临时通气和/或充氧

BVM 通气的禁忌症 绝对禁忌证 向患者提供呼吸支持没有医学上的禁忌症。 但是，法律禁忌（不复苏的嘱托 或特定 预先医疗指示）可能已生效。 相对禁忌证 无

BVM 通气的并发症 如果长时间使用袋阀面罩通气或操作不当，可能会将空气引入胃中。如果发生这种情况并发现有胃胀气，则应插入鼻胃管以排出胃中积聚的空气。

BVM 通气设备 手套，口罩，工作服和护目镜（即通用预防措施）

口咽气道，鼻咽气道，润滑药膏

袋阀装置

PEEP阀

各种尺寸的通气面罩

氧气源（100％氧气，15升/分钟）

鼻胃管

抽吸装置和Yankauer导管； Magill镊子（如果需要去除容易触及的异物并且患者没有呕吐反射）可根据需要清理咽部

血氧仪

二氧化碳分析仪

BVM通气的其他注意事项 尽可能使用双人气囊阀罩（BVM）通气。袋阀面罩通气可以由一个人或两个人完成，但两人BVM通气更容易且更有效，因为必须实现紧密密封，这通常需要两只手按在面罩上。

除非有禁忌，否则在进行BVM通气时应使用咽气道附件。除非患者有完整的咽反射，否则应使用口咽气道。 在前述情况下，使用鼻咽气道（鼻喇叭）。如果需要通气，则使用双侧鼻咽气道和口咽气道。

助记符 MOANS 描述了预测袋子通气困难的特征（因此可以在通气困难时帮助排除故障）： 米 – 面罩密封：面部毛发或面部创伤会干扰形成足够的密封。 ○ – 肥胖/阻塞：肥胖可能是气道中软组织增加的迹象，因此当患者反应迟钝时可能会导致进一步的阻塞。其他软组织或异物的阻塞也会妨碍足够的通气。 一个 – 年龄：极端年龄可以预测由于解剖变化而可能难以使用 BVM 进行通气的人。 ñ – 没有牙齿。对没有牙齿的患者进行 BVM 通常是无效的；可能需要声门上气道。 小号 – 打鼾：打鼾的呼吸可能表明软组织（通常是舌头）阻塞了气道，需要重新定位（例如，头部倾斜、下巴抬起、下巴推力）。

在BVM期间可以使用呼气末正压（PEEP）阀来改善氧合。即使采用100％的氧气，如果是由于肺不张导致氧合受损，PEEP也能增加肺泡的募集，从而增加氧气含量。PEEP也已显示可以预防肺损伤。但是，对于低血压或预负荷依赖的患者，应谨慎使用PEEP，因为它会减少静脉回流。

BVM 通风的相关解剖结构 将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。

头部抬高的程度最好与耳朵和胸骨切迹呈一直线，但每个患者程度各不相同（例如，枕部大的儿童没有这种情况，肥胖患者的抬高程度很大）。

BVM 通气的定位 吸气体位-仅在没有颈椎损伤的情况下 将患者仰卧在担架上。

将患者置于适当的吸气位置，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的吸气体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到吸气体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。 开放气道时头和颈部位置：嗅探位 如果担心颈椎损伤： 将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。

操作者站在担架的头部。

避免移动颈部，如果可能的话，仅使用下颌推力动作或抬起下巴而不使头部倾斜，以利于手动开放上呼吸道。

BVM通气的护理 继续进行气袋阀门面罩（BVM）通气，直到获得最终的人工气道（例如，气管内导管）支持或充分自主通气为止（例如阿片类药物过量后给予纳洛酮）。

如果患者在有口咽气道的情况下进行BVM通气时意识趋于清醒或呕吐反射恢复，请移除口咽气道并酌情提供后续治疗。鼻咽气道的耐受性可能更好。

如果需要进行气管插管，在可行的情况下，在插入导管之前，通过无呼吸面罩使用最大FiO2通气3至5分钟； 如果因必须立即插管而不可行，请使用PEEP阀进行5至8次肺活量呼吸为患者预充氧。

BVM通气的警示和常见错误 请勿将手或面罩放在患者的眼睛上。这样做可能会损伤眼睛或引起迷走神经反应。

BVM 通气的提示和技巧 通气时既不能用力过大也不能通气过快。 这样做会增加胃胀气，影响通气。

尽可能插入胃管，以帮助胃减压。

参考文献 1.Soleimanpour M, Rahmani F, Ala A, et al: Comparison of four techniques on facility of two-hand bag-valve-mask (BVM) ventilation: E-C, thenar eminence, thenar eminence (dominant hand)-E-C (non-dominant hand) and thenar eminence (non-dominant hand) - E-C (dominant hand). J Cardiovasc Thorac Res 8(4):147-151, 2016.doi:10.15171/jcvtr.2016.30 2.Otten D, Liao MM, Wolken R, et al: Comparison of bag-valve-mask hand-sealing techniques in a simulated model. Ann Emerg Med 63(1):6-12.e3, 2014.doi:10.1016/j.annemergmed.2013.07.014