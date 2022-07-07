如何进行球囊面罩 (BVM) 通气

气囊阀门面罩（BVM）通气是快速为呼吸暂停或严重通气衰竭的患者提供抢救性通气的标准方法。
(参见气道建立与控制, 如何进行头部倾斜-下巴抬起和下颌推力动作, 如何插入口咽气道, 和 如何插入鼻咽气道。）
在BVM通气中，将自充气囊（复苏袋）连接至非呼吸阀上，然后连接至与面部软组织相适应的面罩上。袋子的另一端连接到氧气源（100％氧气），通常是储氧袋。用手将面罩紧紧地贴在脸上，挤压气囊使患者的鼻子和嘴巴通气。除非有禁忌症，否则在BVM通气期间会使用鼻咽和/或口咽气道等气道辅助设备，以帮助建立通畅气道。如果需要进一步辅助氧合而又没有使用禁忌症，则应使用呼气末正压（PEEP）阀。
成功的BVM通气需要技术能力，取决于4件事：
开放气道
充分的口罩密封
适当的通气技术
根据需要使用PEEP阀来改善氧合作用
建立BVM通气的开放气道需要
快速提供成功的通气和氧合是目标。
BVM 通气的适应症
呼吸暂停，呼吸衰竭或即将发生呼吸停止的紧急通气
在努力实现和维持最终人工气道（如气管插管）期间进行预通气和/或充氧或临时通气和/或充氧
BVM 通气的禁忌症
BVM 通气的并发症
如果长时间使用袋阀面罩通气或操作不当，可能会将空气引入胃中。如果发生这种情况并发现有胃胀气，则应插入鼻胃管以排出胃中积聚的空气。
BVM 通气设备
手套，口罩，工作服和护目镜（即通用预防措施）
口咽气道，鼻咽气道，润滑药膏
袋阀装置
PEEP阀
各种尺寸的通气面罩
氧气源（100％氧气，15升/分钟）
鼻胃管
抽吸装置和Yankauer导管； Magill镊子（如果需要去除容易触及的异物并且患者没有呕吐反射）可根据需要清理咽部
血氧仪
二氧化碳分析仪
BVM通气的其他注意事项
尽可能使用双人气囊阀罩（BVM）通气。袋阀面罩通气可以由一个人或两个人完成，但两人BVM通气更容易且更有效，因为必须实现紧密密封，这通常需要两只手按在面罩上。
除非有禁忌，否则在进行BVM通气时应使用咽气道附件。除非患者有完整的咽反射，否则应使用口咽气道。 在前述情况下，使用鼻咽气道（鼻喇叭）。如果需要通气，则使用双侧鼻咽气道和口咽气道。
助记符 MOANS 描述了预测袋子通气困难的特征（因此可以在通气困难时帮助排除故障）：
米 – 面罩密封：面部毛发或面部创伤会干扰形成足够的密封。
○ – 肥胖/阻塞：肥胖可能是气道中软组织增加的迹象，因此当患者反应迟钝时可能会导致进一步的阻塞。其他软组织或异物的阻塞也会妨碍足够的通气。
一个 – 年龄：极端年龄可以预测由于解剖变化而可能难以使用 BVM 进行通气的人。
ñ – 没有牙齿。对没有牙齿的患者进行 BVM 通常是无效的；可能需要声门上气道。
小号 – 打鼾：打鼾的呼吸可能表明软组织（通常是舌头）阻塞了气道，需要重新定位（例如，头部倾斜、下巴抬起、下巴推力）。
在BVM期间可以使用呼气末正压（PEEP）阀来改善氧合。即使采用100％的氧气，如果是由于肺不张导致氧合受损，PEEP也能增加肺泡的募集，从而增加氧气含量。PEEP也已显示可以预防肺损伤。但是，对于低血压或预负荷依赖的患者，应谨慎使用PEEP，因为它会减少静脉回流。
BVM 通风的相关解剖结构
将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。
头部抬高的程度最好与耳朵和胸骨切迹呈一直线，但每个患者程度各不相同（例如，枕部大的儿童没有这种情况，肥胖患者的抬高程度很大）。
BVM 通气的定位
吸气体位-仅在没有颈椎损伤的情况下
将患者仰卧在担架上。
将患者置于适当的吸气位置，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的吸气体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到吸气体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。
开放气道时头和颈部位置：嗅探位
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。B：耳和胸骨切迹对齐，面部平行于天花板（在嗅探位），开放气道。Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
如果担心颈椎损伤：
将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。
操作者站在担架的头部。
避免移动颈部，如果可能的话，仅使用下颌推力动作或抬起下巴而不使头部倾斜，以利于手动开放上呼吸道。
BVM通风的分步说明
选择一个适合口鼻的面罩，但不要遮住眼睛。
如果可能，请进行双人BVM通气。（注：随附的视频首先介绍了单人技术。）
使用波形二氧化碳监测仪监测潮气末二氧化碳水平，以评估通气的充分性。
双人面罩技术
在双人技术中，经验更丰富的操作员操作面罩，因为保持充分的面罩密封是最困难的任务。第二个操作员挤压气袋。
站在担架的头部，让第二名操作员站在侧面。
双手拇指和食指放在连接器杆两端夹住面罩。
确保不要将手或面罩戴在患者的眼睛上，首先将面罩的鼻部放在鼻子上方足以覆盖鼻梁而不漏气。接下来，将面罩放低到下巴上方，使其沿两侧颧骨突出部密封。用面罩遮盖住鼻梁，两侧颧骨和患者的下唇，以实现充分密封。在面罩戴在鼻子和嘴巴上之前先对其内部进行拉伸，可以帮助形成更紧密的密封。
传统的手放置方式是“ CE”握法，将中指，无名指和小指（“ E”）放在下颌骨下，然后向上拉下颌骨，而拇指和食指形成“ C”形，向下按压面具。
一种替代方法通常是首选方法 (1, 2) 可以使用手掌鱼际肌（拇指底部的肌肉）将面罩固定在脸部。沿着面罩的每个侧缘放置鱼际肌（掌侧拇指的基部）。然后将面罩笼在脸上，并将其他四个手指放在下颌骨下方。手指向上拉下颌骨时用鱼际肌将面罩按在下颌处脸上。可以同时采取头部倾斜。该技术更易于执行，可以使用更强壮的手部肌肉来保持充分的密封，最大程度地减少疲劳，并使4个手指（而不是3个手指）提起下颌骨（完成下巴提拉和下颌推力）。
如果使用传统的手法放置，请通过中指，无名指和小指拉起面罩和患者面部作出头部倾斜－下巴抬高手法，同时将面罩按压在患者面部，以进一步打开气道。如果您的手足够大，请将您的小指放在下颌支后方做下颚推力操作.这种重新定位有助于将空气引导到气管而不是食道，并防止胃胀气。
确保仅拉起下颌骨的骨部分，因为对颈部或下巴下方的软组织的压力可能会阻塞气道。
一旦达到充分的密封，请让第二名操作者将袋子连接在面罩上并开始通气。
单人面罩技术
用一只手握住面罩，用拇指和食指围在面罩的连接器杆上。大多数操作者会用他们的非惯用手来握住面罩，但是只要能保持良好的面罩密封，可以使用任何一只手。
确保不要将手或面罩放在患者的眼睛上，首先将面罩的鼻部放在鼻子上，然后将体部盖住患者的嘴。鼻梁，两侧颧骨和下颌牙槽必须被面罩覆盖，以实现适当的密封。
现在，将中指，无名指和小指伸到患者的下颌骨下方，将其向上拉入面罩。这个动作类似于 头部倾斜－下巴抬高技术，进一步打开呼吸道。
在保持下颌骨向上牵引的同时，将面罩向下按压在面部，以达到紧密的面罩密封。如果您的手足够大，请将您的小指放在下颌支后方做下颚推力操作 进一步打开呼吸道。
确保仅拉起下颌骨的骨部分，因为对颈部或下巴下方的软组织的压力可能会阻塞气道。
一旦紧密密封后，请用另一只手开始通气。
袋式通气和充氧
每次呼吸时，请稳定平稳地挤压袋子，使其在1秒内提供6至7 mL/kg的潮气量（成人平均为500 mL），然后放松袋子以使其再次膨胀。如果使用1000毫升容量的袋子，请仅挤压一半以获取正确的潮气量。
在心脏骤停的情况下，每分钟不要超过8到10次呼吸（即，每6到7.5秒一次完整的呼吸）。
在通气期间观察胸部是否适当抬升； 实际上，您可以使用足够大的潮气量来使胸部上升。
监测患者，检查呼吸音，如果可能，检查呼气末二氧化碳和脉搏血氧仪。（由于外周灌注不良，在心脏骤停时脉搏血氧饱和度可能不适用。）评估是否连续且可持续地提供足够的通气，或是否太耗费气力。如果可以，请使用波形二氧化碳描记器，它是面罩密封性和适当通气的良好指示器。
如果采取正确的形式和使用100％的氧气，但氧合仍不充分，请安装呼气末正压（PEEP）阀以募集更多的肺泡进行气体交换。将PEEP阀初始设置为5，然后根据需要增加以提高氧饱和度。但低血压患者应避免使用PEEP。
如果通气或氧合仍然不足，请准备其他气道操作，例如声门上气道或气管插管。
BVM通气的护理
继续进行气袋阀门面罩（BVM）通气，直到获得最终的人工气道（例如，气管内导管）支持或充分自主通气为止（例如阿片类药物过量后给予纳洛酮）。
如果患者在有口咽气道的情况下进行BVM通气时意识趋于清醒或呕吐反射恢复，请移除口咽气道并酌情提供后续治疗。鼻咽气道的耐受性可能更好。
如果需要进行气管插管，在可行的情况下，在插入导管之前，通过无呼吸面罩使用最大FiO2通气3至5分钟； 如果因必须立即插管而不可行，请使用PEEP阀进行5至8次肺活量呼吸为患者预充氧。
BVM通气的警示和常见错误
请勿将手或面罩放在患者的眼睛上。这样做可能会损伤眼睛或引起迷走神经反应。
BVM 通气的提示和技巧
通气时既不能用力过大也不能通气过快。 这样做会增加胃胀气，影响通气。
尽可能插入胃管，以帮助胃减压。
参考文献
1.Soleimanpour M, Rahmani F, Ala A, et al: Comparison of four techniques on facility of two-hand bag-valve-mask (BVM) ventilation: E-C, thenar eminence, thenar eminence (dominant hand)-E-C (non-dominant hand) and thenar eminence (non-dominant hand) - E-C (dominant hand). J Cardiovasc Thorac Res 8(4):147-151, 2016.doi:10.15171/jcvtr.2016.30
2.Otten D, Liao MM, Wolken R, et al: Comparison of bag-valve-mask hand-sealing techniques in a simulated model. Ann Emerg Med 63(1):6-12.e3, 2014.doi:10.1016/j.annemergmed.2013.07.014
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Jarvis JL, Gonzales J, Johns D, et al: Implementation of a clinical bundle to reduce out-of-hospital peri-intubation hypoxia.Ann Emerg Med 72(3):272-279.e1, 2018.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2018.01.044.