如何倾斜头部、托下颌和抬颏部

将患者置于适当的嗅探体位，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的嗅探体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到嗅探体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。