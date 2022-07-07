鼻咽气道是种有弹性的管子，一端呈喇叭形（因此得别名：鼻喇叭），另一端呈斜角状，首先通过鼻孔插入咽腔。
(参见气道建立与控制, 如何进行头部倾斜-下巴抬起和下颌推力动作, 和 如何插入口咽气道。）
咽气道（包括鼻咽和口咽）是呼吸暂停或严重通气衰竭患者早期上呼吸道治疗的组成部分，还包括
正确的患者体位
手法下颌操纵
所有这些方法的目的是减轻由于咽后壁的舌头松弛引起的上呼吸道阻塞。
插入鼻咽通气道适应症
伴有上呼吸道软组织阻塞的自主呼吸患者
有时进行鼻腔扩张和麻醉以准备鼻气管插管
对于有完整咽反射的患者，鼻咽气道的耐受性更好，是首选的人工气道。
鼻咽气道可用于不适用口咽气道的某些情况下，例如口腔外伤或牙关紧闭（张口受限，包括咀嚼肌肉痉挛）。
鼻咽气道也可能有助于促进袋阀面罩通气。
插入鼻咽通气道的禁忌症
绝对禁忌症：
疑似筛板（颅底）骨折
据报道，鼻咽呼吸道可通过断裂的筛板进入颅穹窿，但很少见。
相对禁忌症:
严重的鼻外伤
鼻咽气道并发症
并发症包括
鼻衄
有意识的患者出现窒息，潜在呕吐和误吸的可能性
鼻窦炎
鼻咽气道设备
手套，口罩和工作服
毛巾、床单或商用设备，根据需要用于将脖子和头部置于嗅探体位
各种大小的鼻咽气道
水溶性润滑剂或麻醉胶
抽吸装置和Yankauer导管； Magill钳（如果需要去除容易接近的异物并且患者没有堵嘴反射），可以根据需要清理咽部
鼻胃管，可根据需要缓解胃胀气
使用鼻咽通气管的其他注意事项
可以使用双气道（每个鼻孔一个）用于改善氧合和通气。
口咽气道可与鼻咽气道同时使用。
即使面部损伤严重，鼻咽气道通常也可以使用。
尽管有时使用局部血管收缩药和/或麻醉药，但没有证据表明它们可减少并发症或疼痛。
鼻咽气道相关解剖
将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。
头部抬高的程度最好与耳朵和胸骨切迹呈一直线，但每个患者程度各不相同（例如，枕部大的儿童没有这种情况，肥胖患者的抬高程度很大）。
鼻咽气道的定位
嗅探体位-仅在没有颈椎损伤的情况下：
患者仰卧在担架上。
将患者置于适当的嗅探体位，对齐上呼吸道，以实现最佳的通气。正确的嗅探体位可使外耳道与胸骨切迹对齐。要达到嗅探体位，可能需要在头部，颈部或肩膀下方放置折叠的毛巾或其他材料，以使脖子在身体上弯曲而头部在脖子上是伸展的。在肥胖患者中，可能需要许多折叠毛巾或商用斜坡装置才能充分抬高肩膀和颈部。在儿童中，通常需要在肩膀后方加垫以适应扩大的枕骨。
开放气道时头和颈部位置：嗅探位
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。B：耳和胸骨切迹对齐，面部平行于天花板（在嗅探位），开放气道。Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
如果有颈椎损伤的可能
将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。
避免移动颈部，如果可能的话，仅使用下颌推力动作或抬起下巴而不使头部倾斜，以利于手动开放上呼吸道。
鼻咽气道手术的分步说明
必要时，清除阻塞口咽的分泌物，呕吐物或异物。
确定合适的气道大小。紧贴面部时，正确大小的气道将从鼻尖延伸到耳屏。测量气道的长度，以确保它不会引起阻塞。
打开鼻孔以显示鼻腔通道。检查两个鼻孔，以确定哪一侧更宽。
用水溶性润滑剂或利多卡因凝胶之类的麻醉凝胶润滑鼻咽气道。
向后（非朝向头侧）平行于鼻腔底部插入气道，使尖端的斜角朝向鼻中隔（即气道的尖端朝外，开口端朝向鼻中隔）。用轻柔而有力的压力使气道通过下鼻甲下方的鼻腔。
如果遇到阻力，请尝试稍微旋转气道并重新前进。如果管子仍然无法通过，请尝试将其插入另一个鼻孔。
将气道笔直向后推进，直到凸缘位于鼻孔开口处。
鼻咽气道术后护理
适当给患者通气。采用头部倾斜–下巴抬高或下颌推力动作 必要时抬起舌头，防止其阻塞鼻咽气道。
监测患者，找出并纠正任何妨碍适当通气和氧合的障碍。
鼻咽通气管的警示和常见错误
确保斜角的尖端没有沿着鼻中隔刮擦，以最大程度地减少鼻腔出血的风险； 开口应朝向鼻中隔，尖端应朝外侧面。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Roberts K, Whalley H, Bleetman A: The nasopharyngeal airway: Dispelling myths and establishing the facts.Emerg Med J 22:394-396, 2005.
Roberts K, Porter K: How do you size a nasopharyngeal airway? Resuscitation 56, 2003.