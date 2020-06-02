如何在超声引导下进行股动脉插管

超声引导的股动脉插管使用实时（动态）超声引导动脉穿刺和导丝（Seldinger 技术）将导管穿过股动脉并进入远端主动脉。
超声引导有助于对不可触及的动脉进行插管（例如，由于肥胖或小动脉）。当超声指导和受过培训的人员可用时，可以使用超声指导。
股动脉插管的指征，美国指导
用于危重、不稳定的患者，尤其是难治性休克和呼吸衰竭患者：
连续血压测量
重复血气测量（PO2、PCO2、pH）
连续心功能测量，代替肺动脉导管插入术
用于实验室测试的重复血液样本
动脉插管还用于大体液转移或失血（例如大手术）、肌力支持和体温过低（包括诱导）以及血管造影和治疗性栓塞的情况。
股动脉插管的禁忌症，美国指导
绝对禁忌证
未经培训或缺乏经验的超声操作员
不合适的动脉、血栓形成、严重的动脉粥样硬化或超声检查无法xian'xiang
无法通过超声触及或检测到的动脉（即，如果没有明显的动脉，则不应对动脉部位进行插管）
循环不足（例如，雷诺综合征、伯格病）
全层烧伤
插入部位的局部感染
过敏患者的抗生素浸渍导管
相对禁忌证
凝血功能障碍，包括治疗性抗凝*
局部解剖变形、外伤性或先天性或严重肥胖
既往手术史或预期部位导管插入术†
动脉粥样硬化
并行血流量不足
不合作的患者：必要时应对此类患者进行镇静。
*治疗性抗凝（例如治疗肺栓塞）增加股动脉穿刺置管出血的风险，但若逆转抗凝，必须衡量增加的血栓形成风险（如卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
† 血管旁路手术后（因为可能对旁路移植物造成损伤）和远端血管功能不全的患者（以避免诱发缺血）应避免使用股动脉。
股动脉插管的并发症，美国指导
并发症包括
血肿
感染
对动脉的损害
血栓形成（由于导管本身）
导丝插入期间的栓塞（胆固醇）
缺血
动脉穿刺
神经损伤
空气栓塞（例如，在冲洗导管期间发生）
导管移位
膀胱或肠道穿孔
为降低导管败血症的风险，股动脉导管在不再需要时应立即移除。
血栓形成和肢体远端缺血的发生率较桡动脉置管低。
罕见的并发症包括肢体缺血和坏死、假性动脉瘤和动静脉瘘。导丝、导管或胆固醇栓塞也很少发生。
股动脉插管设备，美国指导
无菌程序，屏障保护
消毒液（例如，洗必泰酒精、洗必泰、聚维酮碘、酒精）
大号无菌铺巾、毛巾
无菌头帽、口罩、防护服、手套
面罩
超声引导
具有高频（例如 5 至 10 MHz）、线性阵列探头（换能器）的超声波机
超声波凝胶，非无菌和无菌
用于包裹探头和探头绳索的无菌探头套，以及无菌橡皮筋（或者，探头可以放置在无菌手套内，并将绳索包裹在无菌布巾中）
Seldinger（导管导丝）技术
局部麻醉剂（例如，不含肾上腺素的 1% 利多卡因，约 5 mL）
小麻醉针（例如，25 至 27 号，约 1 英寸 [3 厘米] 长）
大型麻醉针（22 号，长约 1.5 英寸 [4 厘米]）
股动脉导引针（例如，18 号，约 2 7/8 英寸 [7 厘米] 长）
3 毫升和 5 毫升注射器（使用滑尖注射器作为导引针）
导丝（30 厘米长）
手术刀（11号刀片）
股动脉导管（4 F [或 18 或 20 号] 单腔，≥ 15 厘米长）
无菌纱布（例如，4 × 4 英寸 [10 × 10 厘米] 方格）
用于冲洗压力管和动脉导管的无菌盐水
不可吸收的尼龙或丝线缝合（例如，3-0 或 4-0）
洗必泰贴剂，透明封闭敷料
动脉压监测
动脉管路（不符合要求的压力管）
血压传感器和监视器（示波器）
2 个三通旋塞阀
连续盐水冲洗（0.5 或 1 L 袋生理盐水、计量泵和连续冲洗装置 [允许同时进行动脉压监测和缓慢的盐水滴注以保持导管开放]）
不鼓励使用组织扩张器进行股动脉导管插入术，以防止因无意的动脉扩张或损伤而导致失血过多。如果使用扩张器，只扩张组织道，不要试图将扩张器放入动脉本身。
不要使用导管穿针或导管穿针装置进行股动脉导管插入术。
一个或两个助手是有帮助的。
其它考虑
短轴（横截面、横向）超声视图易于获得，是识别静脉和动脉及其相互方向的更好视图。识别横截面中的针尖需要一些技巧，因为针表现为回声（即白色）点，并且当针尖来回穿过成像平面时，只能通过点的消失和重新出现来区分针尖。 短轴切面通常用于确定合适的血管穿刺部位并引导大角度（例如，≥ 45°）针头插入。
长轴（纵向，平面内）超声视图在技术上更难获得（必须将探头、动脉和针头保持在一个平面上），它纵向显示针头，因此整个针头（包括尖端）都可以在它接近和进入容器时连续成像；这有助于避免异常放置。 当针头插入角度较浅时（例如，在腋窝/锁骨下插管中），长轴切面很有帮助，并在短轴插入过程中确认正确的纵向针头对齐。
如果需要重新尝试插管，请使用新设备（即不要重复使用针头、导管或其他设备，因为它们可能已被组织或血液堵塞）。
心肺骤停，甚至低血压缺氧时，动脉血可能呈暗色，无搏动，可能被误认为静脉血。
股动脉插管的相关解剖学，美国指导
股动脉和静脉可在股三角内进入，股三角由上方的腹股沟韧带、内侧的内收长肌和外侧的缝匠肌定义。
腹股沟韧带定义为耻骨联合和髂前上棘之间的连线。
股动脉成像低于腹股沟韧带的中点。
股静脉在内侧邻近动脉成像。随着距腹股沟韧带的距离增加，静脉在动脉下方延伸。然而，这些血管的不同方位变异经常发生。
股神经位于动脉的外侧。
股动脉大且深。插管需要较大的针头插入角度 (45°) 以及更长和更大直径的针头和导管以及导管导丝 (Seldinger) 技术（与桡动脉插管相比）。
皮肤插入部位受成像和换能器尖端尺寸的影响。
所需的股动脉穿刺点靠近股骨浅动脉和深动脉的分叉处，低于腹股沟韧带。此处由于贯穿血管穿刺而导致的出血可以通过将血管从外部压靠在股骨头上来控制。
腹膜后间隙高于腹股沟韧带。 此处的贯穿血管穿刺会导致腹膜后出血，并且可能无法对血管进行外部压迫。
股动脉插管的定位，美国指导
将床抬高至您舒适的高度（即，您可以在进行手术时站直）。
让患者仰卧。
舒适地外展和外旋腿。
从腹股沟区域收回血管翳或导尿管（如果需要，使用胶带或助手）。
逐步描述操作步骤
检查超声设备是否配置正确且功能正常：确保您看到的屏幕图像与您手持和移动探头时的空间方向相关。探头尖端上的侧标对应于超声屏幕上的青蓝色标记点。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。
对腹股沟韧带下方约 2.5 cm 的股动脉进行非无菌超声检查（即使用未覆盖的探头和非无菌凝胶），并确定该动脉是否适合插管。使用短轴（横截面）视图。血管是低回声的（在超声屏幕上显示为黑色）。动脉通常更小、壁厚且圆形（而不是薄壁和卵形），并且比成对的静脉更不容易压迫（通过对上覆皮肤的轻微压力）。
使用彩色多普勒模式识别通畅的管腔，使用频谱多普勒模式识别动脉中的脉动血流。在最佳短轴成像部位（即动脉的大直径横截面，没有上覆静脉）对股动脉进行插管。
多余的头发可能会被剪掉，但不会yuan'wei剃掉。剃须会增加感染的风险。
准备设备
将无菌设备放在无菌覆盖的设备托盘上。
穿上无菌服装并使用屏障保护。
将局部麻醉剂吸入注射器。
将股动脉导引针连接到 5 毫升注射器上，其中装有 1 到 2 毫升的无菌盐水。
将无菌生理盐水吸入 3 或 5 毫升注射器中，用于冲洗。
将换能器管连接到血压传感器，并用无菌生理盐水冲洗管路。
准备无菌区
用消毒液擦拭大面积的皮肤，从髂前上棘到中线，并向下延伸到腹股沟韧带下方 15 厘米。
让消毒液至少干燥 1 分钟。
在该部位周围放置无菌毛巾。
放置大的无菌手术单（例如，全身手术单）以建立一个大的无菌区域。
在超声探头上盖上无菌盖
指导您的助手（非无菌）用非无菌超声凝胶涂覆探头尖端，然后握住探头，使探头尖端朝上，刚好在无菌区域外。
将戴手套的惯用手插入无菌探头套。
用您的惯用手抓住探头的尖端（现在被探头盖盖住）。
用戴手套的非惯用手将无菌盖展开，覆盖探头并完全沿电源线向下。展开盖子时，请勿触摸未覆盖的电源线，也不要使其接触无菌区域。
将盖子紧紧拉过探头尖端以消除所有气泡。
将无菌橡皮筋缠绕在探头周围以将盖子固定到位。
覆盖的探头现在可以放在无菌铺巾上。
麻醉插管部位
将无菌超声凝胶涂抹在覆盖的探头尖端上。
使用短轴超声引导：
在腹股沟韧带下方约 2.5 厘米处获得股动脉的最佳横截面图像。
根据需要横向滑动探头，将成像的动脉放置在超声屏幕的中心。当动脉在超声屏幕上居中时，探头的中点成为表面标记，指定下层动脉的管腔中心。
将探头保持在该位置。
在超声屏幕上，测量到动脉中心的深度。使用短轴超声引导时，将手术针（局部麻醉针和导引针）插入皮肤的远端点并垂直于探头的中点，距离与动脉深度相同。然后，首先将针头以 45° 角朝向探头的中点推进皮肤。进针时，保持注射器柱塞上的背压。
在针头进入点放置一团麻醉剂，然后沿着通向动脉的 45° 路径将麻醉剂注入皮肤和软组织。
推进麻醉针时，前后稍微倾斜探头，以不断识别针尖并使其远离动脉和静脉。
使用超声引导插入股动脉导引针
继续使用短轴超声引导（如上文对局部麻醉剂注射所述）。
插入导引针（针斜面朝上）。
通过不断地前后稍微倾斜探头来保持针尖的超声可视化（当超声平面在其上来回扫过时，针尖出现和消失）。
如果针尖偏离动脉， 调整针的横向方向，使针尖保持在动脉中心上方。如果针尖接近动脉的速度太慢， 稍微退出针头，增加插入角度，然后重新前进。
当针尖接近动脉时，调整您的插入速度和角度，以便尽可能多地控制进针。当针尖碰到它时，动脉的表层壁会缩进。然后针头穿过壁进入管腔，伴随着注射器针筒中的鲜红色（如果通常含氧）血液闪烁。
将注射器固定在该位置并始终观察针尖。移位很常见，即使是轻微的移动也可能使针尖从动脉上移位。
从针头上取下注射器 使用你的惯用手。 注意脉动的鲜红色血液的流动。
然后立即将拇指放在针头上，以阻止血流（动脉插管可能会大量流出）并防止空气进入动脉系统。
可选：如果可触及的股动脉段足够长以容纳探头的长轴，您可能更喜欢先使用短轴（横截面）视图将针对准动脉，然后将探头旋转 90°获得针和动脉的长轴（平面内、纵向）视图，从而提供更好的动脉穿刺成像。根据需要移动探头，使针头和动脉都在视线范围内（平面内）。用探头尖端轻轻按压，使动脉保持在尖端下方，不会滚动到一边。
插入导丝
继续保持引导针不动。
将导丝的 J 形弯曲端插入导引针，使 J 形弯曲朝上。您可以使用超声引导（短轴或长轴）来验证进入动脉的导丝。
通过导引针和动脉推进导丝。 不要强行拉导丝；它应该平滑地滑动。在长轴超声引导下，您可以小心地压平进针角度，同时将针尖保持在动脉内，这有利于导丝的通过。推进金属丝，直到在容器内至少约 8 到 10 厘米。
如果您在推进导丝时感觉到任何阻力， 停止并使用超声引导检查导丝和针的位置。尝试轻轻将导丝轻轻抽出，轻轻旋转，然后再向前推进，或尝试轻轻将导丝完全抽出，在动脉内重新建立针尖（经静脉血回流确认），然后重新插入导丝。
但是，如果您在拔出电丝时感到任何阻力， 终止手术并将针头和导丝作为一个整体撤回（以防止针尖穿过患者体内的导丝）。然后使用 4 × 4 纱布方格 10 分钟，在该区域保持外部压力，以帮助防止出血和血肿。
插入导丝后，继续用一只手将其牢固地固定到位，并在整个手术过程中保持对它的控制。
取下引导针（导丝成功插入后）
首先，当您将针头从皮肤上拔出时，请牢牢固定住针头远端的导丝。
然后，在将针沿导丝的剩余长度向下滑动以取出穿刺引导针时，将导丝牢牢固定在皮肤表面。
延长皮肤插入部位
使用手术刀，在皮肤置管部位做一个小切口（< 5 毫米），避免与导丝接触，扩大切口并使其容纳更大直径的股动脉导管。
放置导管
将导管通过导丝推进到皮肤表面：将导丝固定在皮肤表面，将导管尖端穿过导丝的远端，然后将导管向下滑动到皮肤表面。导丝的远端现在从端口轮毂伸出。
如果导丝的远端没有从端口轮毂中伸出， 将导丝从皮肤表面向外一寸，同时将导管尖端靠近表面，直到导丝突出。
将导管推进动脉：抓住并控制从导管轮毂中突出的导丝。将导管向其尖端推进，然后将尖端插入皮肤。然后，根据需要进行螺旋状开瓶器运动，逐步推进股动脉导管的wan整长度。
使用超声检查来验证导管已置入动脉内。
保持对导丝和导管的抓握。
取下导丝：在将导管固定在皮肤表面的同时取下导丝。用拇指盖住轮毂。
将动脉压力传感器管（用盐水预冲洗）连接到导管毂上，并在监视器屏幕上验证动脉压力波形。
包扎穿刺部位
如果患者清醒或处于最低限度的镇静状态，请使用 1% 的利多卡因麻醉计划缝合部位的皮肤。
将浸有氯己定的圆盘放在导管插入点的皮肤上。
将皮肤缝合到导管上的安装夹上。
使用无菌封闭敷料。 通常使用透明膜敷料。
警示和常见错误
永远不要失去对导丝的抓握。
在心肺骤停，甚至低血压缺氧时，动脉血可能呈暗色，无搏动，可能被误认为静脉血。
为帮助预防空气栓塞，应插入（和移除）中央血管导管，血管插管部位取决于心脏。