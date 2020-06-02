如何在超声引导下进行股动脉插管

绝对禁忌证

未经培训或缺乏经验的超声操作员

不合适的动脉、血栓形成、严重的动脉粥样硬化或超声检查无法xian'xiang

无法通过超声触及或检测到的动脉（即，如果没有明显的动脉，则不应对动脉部位进行插管）

循环不足（例如，雷诺综合征、伯格病）

全层烧伤

插入部位的局部感染

过敏患者的抗生素浸渍导管

相对禁忌证

凝血功能障碍，包括治疗性抗凝*

局部解剖变形、外伤性或先天性或严重肥胖

既往手术史或预期部位导管插入术†

动脉粥样硬化

并行血流量不足

不合作的患者：必要时应对此类患者进行镇静。

*治疗性抗凝（例如治疗肺栓塞）增加股动脉穿刺置管出血的风险，但若逆转抗凝，必须衡量增加的血栓形成风险（如卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

† 血管旁路手术后（因为可能对旁路移植物造成损伤）和远端血管功能不全的患者（以避免诱发缺血）应避免使用股动脉。