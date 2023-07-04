如何在超声引导下进行外周静脉插管

超声引导的外周静脉插管使用实时（动态）超声引导静脉穿刺，并使用导管套针技术将外周静脉导管（套管）放置在上臂深部、不可触及的静脉中。
超声引导可以促进外周静脉导管插入术，尤其是深部、不可触及的静脉。本专题将重点介绍使用超声引导静脉置管。启动 IV 的实际程序与不使用超声检查时相同，并在 如何进行外周静脉插管。
超声引导下外周静脉插管的适应症
不需要中心静脉导管的患者，难以确定合适的外周静脉插管
超声引导下外周静脉插管的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
未经培训或缺乏经验的超声操作员
某些静脉插管部位具有一些相关禁忌症，但一旦确定了合适的部位，就没有超声检查的禁忌症。
超声引导下外周静脉插管的并发症
无
有一些 静脉置管的并发症，但这些与超声检查无关。
超声引导下外周静脉插管设备
除了标准 启动 IV 所需的设备，操作员将需要以下内容：
高频超声机（如 7.5 MHz 或更高）、线阵探头（换能器）
透明探头套（例如，无菌敷料、一次性探头套）
无菌水基润滑剂，一次性使用小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶）
超声引导下外周静脉插管的其他注意事项
一般来说，超声引导下的外周静脉插管使用 2 种切面。短轴（横向、横截面）视图通常是首选，因为它易于获得，并且是识别静脉和动脉及其彼此方向的最佳视图。但横向视图仅在横截面中显示针（高回声[白]点），当成像平面穿过针尖时，只能通过白点的出现和消失来区分针尖。
长轴（纵向、平面内）超声视图在技术上较难获得（必须将探头、静脉和针头保持在一个平面上），整个针头（包括尖端）是连续成像的，从而确保准确的腔内放置。外周静脉越来越窄，增加了获得纵向视图的难度。
超声引导外周静脉插管的相关解剖
外周静脉可以是浅的或深的。 通常，当浅静脉不可见或不可触及时，需要超声引导。超声引导下静脉注射的典型目标包括
前臂深静脉
肱静脉（通常有 2 条肱静脉位于上臂内侧的肱动脉两侧）
超声引导下外周静脉插管的定位
将被插管的身体部位放在舒适的表面上，并调整位置以最佳地暴露该部位（例如，对肱静脉或贵要静脉进行插管，外展和外旋手臂以暴露内侧上臂）。
超声引导下外周静脉插管的分步说明
准备部位以及插入和固定 IV 导管的程序 与不使用超声引导时相同，此处不再描述。
准备超声设备并确定候选静脉
检查超声机是否配置正确并正常运行：将机器设置为 2-D 模式或 B 模式，并准备好根据机构协议获取适当的成像文档。确保屏幕图像与您握住和移动探头时的空间方向相关。这几乎总是意味着将探针标记定向到操作员的左侧，而不是患者的左侧。探头尖端上的侧标对应于超声屏幕上的标记点/符号。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。
将止血带靠近预期的插入部位，并进行初步的非无菌超声检查以确定合适的静脉。优选的静脉段是直的、宽的、相对靠近表面并且与任何附近的动脉不同。
使用横向（横截面，短轴）视图，并在控制台上调整增益，使血管低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。在骨骼表面设置最大深度，以便查看整个领域。沿着静脉从近端到远端缓慢滑动探头，并调整/旋转探头，使静脉位于探头的中心下方。将最大深度调整为从表面到候选静脉距离的大约两倍。
确定合适的插管部位后，取下止血带。
通常，静脉更大、壁薄且呈卵形（而不是厚壁和圆形），并且比动脉更容易压缩（即，通过探针按压）。轻轻按压以避免扭曲或隐藏静脉腔。
静脉血栓形成使静脉无法进行插管；它可能表现为管腔内的回声（灰色不规则），但通常被诊断出来，因为血栓形成的静脉是不可压缩的。
使用超声引导插入外周静脉导管
准备您的 IV 设备和插入部位 如上所述。
将止血带重新贴在预期的针头插入点的近端。
使用两层凝胶。在探头尖端涂上一层，并用无菌透明敷料覆盖 - 紧密涂抹以消除下面的气泡。然后在被覆盖的探头外侧涂抹无菌润滑剂。
从横向（短轴）视图开始：将探头尖端放在皮肤上，横向于静脉。选择一段静脉作为目标插管部位，并将该图像置于超声屏幕上，使探头下方的静脉居中。将探头移动到距目标静脉入口部位远端的初始位置。
将血管导管插入皮肤，针头斜面朝上。将探头稍微倾斜，使成像平面朝向血管导管，以识别其尖端。一旦确定了尖端，将探头向近端移动几毫米（更靠近静脉上的预期目标入口部位）。保持探头静止并在观察屏幕的同时推进血管导管，直到再次出现代表血管导管尖端的亮白点。
重复该过程以推进血管导管。
您可能更愿意在整个插管过程中保持横向（横截面）视图。当您推进血管导管时，前后略微倾斜探头，以在针尖接近静脉时不断重新识别针尖（消失/重新出现白点）。
或者，您可能更喜欢切换到纵向（长轴）视图，以便在血管导管接近并进入静脉时纵向观察它。将探头旋转 90 度并保持血管导管和静脉的完整纵向（平面内）图像。
当血管导管与静脉相遇时，您应该看到针头首先压入浅壁，然后穿过壁进入管腔。注射器筒中同时闪烁的暗红色血液证实了腔内放置。
遵循推进导管的标准程序，确保血管内放置，在固定导管之前擦去超声凝胶，并开始任何输液。
超声引导下外周静脉插管的术后护理
在置guan后 72 小时内更换或移除导管。
超声引导外周静脉插管的警示和常见错误
在插入过程中始终保持针尖的超声可视化。
针头看似在静脉腔内，但实际上并未刺破静脉。在超声引导下继续在静脉内推进导管，直到感觉到砰砰声或在导管室中看到血光。
超声引导外周静脉插管的提示和技巧
不需要大量的凝胶或润滑剂，它们可能会遮住探针中心标记。
建议使用一次性包装的凝胶，而不是瓶装超声凝胶。