如何在超声引导下进行外周静脉插管

检查超声机是否配置正确并正常运行：将机器设置为 2-D 模式或 B 模式，并准备好根据机构协议获取适当的成像文档。确保屏幕图像与您握住和移动探头时的空间方向相关。这几乎总是意味着将探针标记定向到操作员的左侧，而不是患者的左侧。探头尖端上的侧标对应于超声屏幕上的标记点/符号。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。

将止血带靠近预期的插入部位，并进行初步的非无菌超声检查以确定合适的静脉。优选的静脉段是直的、宽的、相对靠近表面并且与任何附近的动脉不同。

使用横向（横截面，短轴）视图，并在控制台上调整增益，使血管低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。在骨骼表面设置最大深度，以便查看整个领域。沿着静脉从近端到远端缓慢滑动探头，并调整/旋转探头，使静脉位于探头的中心下方。将最大深度调整为从表面到候选静脉距离的大约两倍。

确定合适的插管部位后，取下止血带。

通常，静脉更大、壁薄且呈卵形（而不是厚壁和圆形），并且比动脉更容易压缩（即，通过探针按压）。轻轻按压以避免扭曲或隐藏静脉腔。

静脉血栓形成使静脉无法进行插管；它可能表现为管腔内的回声（灰色不规则），但通常被诊断出来，因为血栓形成的静脉是不可压缩的。