测试血管导管：握住套管针头并围绕针头轻轻旋转套管以确保其移动顺畅。不要将针头滑入和滑出套管。

用非惯用手握住该区域，并用拇指轻轻牵引针头插入部位远端的静脉，以防止其移动。对于前臂或肘前窝较大的静脉，可能不需要牵引。

用惯用手的拇指和食指夹住血管导管，针斜面朝上。

以较浅的角度（10 至 30 度）将针头插入皮肤，距离您打算进入静脉的点约 1 至 2 厘米。

使用缓慢、均匀的动作将血管导管推进静脉。当针尖进入管腔时，血管内的闪光室中会出现血液（称为闪光血），当针刺入静脉壁时，您可能会感觉到砰砰声。停止推进血管导管。

如果插入 1 到 2 厘米后没有出现闪光, 缓慢撤回血管导管。如果它最初已经完全穿过静脉，那么当您将针尖收回到管腔中时，现在可能会出现闪光。如果仍然没有出现闪光，将血管导管收回到皮肤表面，改变方向，并再次尝试将其推进到静脉中。

如果发生局部快速肿胀，血液或液体外渗。终止手术：取下止血带和血管导管，并用纱布垫对穿刺部位施加压力（一到两分钟通常就足够了，除非患者有凝血障碍）。为后续尝试选择不同的站点。