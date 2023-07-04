在外周静脉插管中，塑料导管（套管）插入外周静脉，通常使用导管套针装置。
外周静脉插管是最常见的血管通路建立方法，并且可能由医疗保健团队的许多成员完成。
当具有超声引导设备和训练有素的人员可用时，可以促进外周静脉插管，尤其是深部、不可触及的静脉。
（也可以看看 如何进行外周静脉插管——超声引导.)
外周静脉插管的适应症
静脉输液和药物的管理
重复静脉采血
外周静脉插管的禁忌症
外周静脉插管的并发症
并发症少见，包括
局部感染
血栓性静脉炎
上述并发症可以通过在插入过程中使用无菌技术以及在 72 小时内更换或移除导管来减少。
其他并发症 包括
注入的液体外渗到周围组织中
动脉穿刺
血肿或出血
对静脉的伤害
神经损伤
导管栓塞
外周静脉插管设备
皮肤清洁材料：酒精、氯己定或聚维酮碘拭子或湿巾
非无菌手套
止血带，一次性
静脉导管，成人常规输注通常为 18 或 20 号（大容量输注为 14 或 16 号），婴儿和幼儿为 22 或 24 号
静脉输液器（例如，静脉输液袋、衣架、管道）或盐水锁
敷料（如胶带、纱布、剪刀、透明封闭敷料）
可选设备包括
静脉探查装置（例如，红外线静脉观察器、超声波检查装置）
局部或局部麻醉剂（儿童标准）：（例如，不含肾上腺素的可注射 1% 利多卡因、无针利多卡因气体注射器、利多卡因-肾上腺素-丁卡因凝胶或利多卡因-丙胺卡因乳膏）
固定板和袜子，用于将导管插入关节上方
外周静脉插管的其他注意事项
氯己定过敏：使用不同的消毒剂清洁皮肤。
乳胶过敏：使用不含乳胶的手套和止血带。
外周静脉插管通常不需要无菌区域。然而，应遵循无菌（即无菌或无菌非接触）技术。
外周静脉导管不应覆盖关节（例如肘窝），除非其他部位不可用 - 关节运动会使导管扭结并且不舒服。如果必须穿刺这样的部位，固定板可以帮助防止关节弯曲。
外周静脉插管的相关解剖
外周静脉最容易在靠近 2 条支流交汇处的直线段中插管。
曲折的静脉段可能难以插管，静脉瓣也可能阻碍导管插入。
一般来说，先插管更远的静脉；随着远端位点的扩展，使用更多的近端位点。
上肢插管部位最耐用、最方便，发生血栓性静脉炎等并发症的可能性较小。因此，只有在没有合适的上肢静脉时才使用下肢静脉或颈外静脉。
外周静脉插管的定位
将被插管的身体部位放在舒适的表面上，并调整位置以最佳地暴露该部位。
对于颈外静脉，将患者置于特伦德伦伯卧位，头部略微对侧倾斜。
外周静脉插管的分步描述
确定并准备位点
进行初步检查（非无菌）以确定合适的静脉：应用止血带，让患者握拳，并用食指触诊以定位不可移动且具有良好膨胀的大直径静脉。
为了帮助扩张和定位静脉，用指尖轻拍一个潜在的部位。让手臂下垂、增加静脉压力和/或热敷可能会有所帮助。如果不容易看到或触摸到合适的静脉，请使用静脉探查器。
确定合适的插管部位后，取下止血带。
如果正在使用局部麻醉剂，请涂抹局部麻醉剂，并留出足够的时间使其生效（例如，气体注射器为 1 至 2 分钟，局部麻醉为 30 分钟）。
准备 IV 输液装置或盐水锁设备。
戴手套。
用消毒液清洁皮肤部位，从针插入部位开始，然后向外画几个圆圈。
让消毒液完全干燥。
插入外周静脉导管
测试血管导管：握住套管针头并围绕针头轻轻旋转套管以确保其移动顺畅。不要将针头滑入和滑出套管。
重新应用止血带。
用非惯用手握住该区域，并用拇指轻轻牵引针头插入部位远端的静脉，以防止其移动。对于前臂或肘前窝较大的静脉，可能不需要牵引。
用惯用手的拇指和食指夹住血管导管，针斜面朝上。
告诉患者针刺即将发生。
以较浅的角度（10 至 30 度）将针头插入皮肤，距离您打算进入静脉的点约 1 至 2 厘米。
使用缓慢、均匀的动作将血管导管推进静脉。当针尖进入管腔时，血管内的闪光室中会出现血液（称为闪光血），当针刺入静脉壁时，您可能会感觉到砰砰声。停止推进血管导管。
如果插入 1 到 2 厘米后没有出现闪光, 缓慢撤回血管导管。如果它最初已经完全穿过静脉，那么当您将针尖收回到管腔中时，现在可能会出现闪光。如果仍然没有出现闪光，将血管导管收回到皮肤表面，改变方向，并再次尝试将其推进到静脉中。
如果发生局部快速肿胀，血液或液体外渗。终止手术：取下止血带和血管导管，并用纱布垫对穿刺部位施加压力（一到两分钟通常就足够了，除非患者有凝血障碍）。为后续尝试选择不同的站点。
将导管推进静脉
保持针尖在管腔内静止不动，小心地降低血管导管以使其与静脉更好地对齐，并将其再推进 1 到 2 毫米，以确保塑料导管的尖端也已进入静脉。完成此步骤是因为针尖稍微先于导管尖端。
握住针头，将塑料导管的整个长度滑过针头并滑入静脉。导管应轻松且无痛地滑动。 取下针。
如果出现阻力或疼痛， 提示导管可能不在静脉中。在大多数情况下，您需要停止尝试并在新位点重新开始。握住导管接头不动，取出针头，然后在观察接头的同时慢慢地逐渐撤出导管。如果血液从集线器流出，停止拔出导管并再次尝试推进它。如果没有血液出现，继续缓慢地抽出导管。取出导管后，用温和的压力在该区域敷上敷料。
有时，导管位于静脉腔中，但无法推进，因为它正在推动瓣膜或静脉中的急转弯。为了帮助导管通过阀门，推进导管，同时用注射器或静脉输液管中的液体冲洗导管。为了帮助导管通过弯曲的静脉，手动对静脉施加温和的远端牵引以使其变直，然后尝试推进导管。
成功放置导管后，抽取实验室测试所需的任何血液，取下止血带，在轮毂下方放置一些纱布，用指尖按压导管尖端附近的皮肤（以压缩静脉并限制轮毂的失血） , 并连接 IV 输液器或盐水锁。
开始静脉输液/建立盐水锁
将 IV 管的末端或盐水锁连接到导管座上。
开始输液或冲洗盐水锁（以快速、小脉冲注入约 5 mL 盐水）。液体应自由流动。
如果液体外渗或不能自由流动，请取出导管，轻轻按压该区域并在该区域敷上敷料，然后在另一个部位插入新导管。
包扎穿刺部位
擦拭该部位的所有血液和液体，小心不要打扰导管。
用透明的封闭敷料覆盖导管。
将静脉输液管（或盐水锁管）打圈并将其贴在远离静脉输液插入部位的皮肤上，以帮助防止意外牵引输液管使导管脱落。
在敷料上写下 IV 插管的日期和时间。
根据需要应用固定板。
外周静脉置管的术后护理
在放置后 72 小时内更换或移除导管。
外周静脉插管的注意事项和常见错误
使用止血带时只使用轻微的张力；它是静脉止血带，而不是动脉止血带。
如果没有进入静脉，不要试图通过将针尖移到一侧或另一侧来重新定位针头；这可以将静脉推开并损坏组织。相反，在改变插入的角度和方向之前，将针头抽回几乎到皮肤表面。
切勿将导管收回针头上或将针头重新插入导管。 这样做可能会切断患者体内的导管尖端。
如果液体不能自由流动，不要继续尝试输液；这会导致外渗和血肿形成。
外周静脉插管的提示和技巧
硝酸甘油软膏或热敷可能有助于扩张静脉。
对于体型较大或四肢水肿的患者考虑使用双止血带（放置第一条止血带后，第二条止血带放置在预期导管插入部位的远端）以充盈血管。