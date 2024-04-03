正常情况下，角化上皮位于唇的外侧面、舌背、硬腭和围绕牙齿的牙龈，角化牙龈由牙齿冠方延伸5-7mm。 非角化黏膜覆盖远离牙齿的牙槽骨、唇内侧、颊、舌缘、舌腹、软腭和口底。 唇部的皮肤和黏膜以唇红缘为界限。

这 颊粘膜， 包括前庭和非角化的肺泡黏膜，通常是光滑湿润的。 该区域中的无害实体包括以下内容：

白线（咬合平面水平面上的一条细白线，通常是双侧的，面颊被咬的地方）

福代斯颗粒（异常皮脂腺，表现为 < 1 毫米淡黄色斑点（也可能出现在嘴唇上）

白色海绵痣（双侧颊黏膜大部分区域有厚白色褶皱）

有时，粘膜的色素沉着可能来自于掺入组织中的异物。最常见的是银汞充填物引起邻近粘膜发黑或发蓝，这被称为汞合金纹。腮腺导管的开口位于双侧上颌第一磨牙相对应的颊黏膜，应避免误认为异常病变。认识这些现象可以避免不必要的活检和忧虑。

舌背表面覆盖有许多略苍白隆起的丝状乳头。这些丝状乳头中间散布着独立的微红色突起，称为菌状乳头，8~12个比较大的轮廓乳头，位于舌后部，呈“V”形排列。轮廓乳头并非突出于舌，而是被沟所围绕。叶状乳头表现为位于近咽前柱舌缘的狭缝样皱褶，这些皱褶的长度各异，易与恶性肿瘤相混淆。同样，舌盲孔、正中菱形舌和少见的舌甲状腺结节，也易误认为恶性病变。舌扁桃体位于舌背后部，是瓦尔代尔环的一部分，应避免误认为病变。如果一种明显的异常呈双侧性，这往往是正常结构的变异。

舌神经（第5对脑神经的分支）支配舌的一般感觉，鼓索神经（来源于第7对脑神经）支配舌前2/3的味觉。舌咽神经（第9对脑神经）支配舌周乳头后三分一处舌的触压觉和味觉。迷走神经（第 10 对脑神经）为上食道和会厌区域提供轻微的味觉。舌具有感知甜、咸、酸、苦和鲜（一种由天然的谷氨酸和谷氨酸盐如调味剂谷氨酸单钠引起的味觉）的感受器。尽管以前认为这些感受器独立位于舌的特定部位，现在的观点，味觉感受器散布于舌背。舌下神经（第12对脑神经）控制舌的运动。

主要的唾液腺包括双侧的腮腺、下颌下腺和舌下腺。大多数口腔黏膜表面含许多小的黏液腺。口底前部双侧中线旁有下颌下腺导管的开口，其排出同侧下颌下腺和舌下腺的分泌物。腮腺通过导管排出分泌物至颊部。