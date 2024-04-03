牙齿
牙齿分为切牙、尖牙、前磨牙和磨牙，按惯例从右侧上颌第三磨牙开始按数字进行命名 (见图 识别牙齿)。
识别牙齿
图示的数字系统是美国应用最广泛的牙位表示方法。
每个牙齿均由牙冠和牙根两部分组成，尖牙的牙根最长、最粗壮。牙齿内部的牙髓含血管、淋巴管和神经，周围是坚硬而多孔的牙本质，牙本质对触碰和温度变化很敏感。非常坚硬的珐琅涂层覆盖在表冠上。 这种骨样的牙骨质覆盖在牙根上，当其健康时，表面覆盖有牙龈（见图尖牙的横截面）。
正常情况下，20颗乳牙于出生后6个月开始萌出，30个月出齐（见表牙萌出时间）。这些乳牙6岁左右被开始逐渐萌出的恒牙替换，恒牙总数可达32颗。6～11岁期间称为混合牙列期，在此期间乳牙和恒牙共同存在。牙齿萌出的时间是一个骨龄标志，可以判断是否发育延迟或确立法医学年龄。
（也可以看看 牙科患者介绍。
尖牙的剖面图
支持组织
在牙冠的颈部牙龈包绕牙齿。牙槽骨为松质骨，有容纳牙齿的牙槽窝。牙周膜由支持牙齿的组织构成——包括牙龈、上皮附着、结缔组织附着和牙周韧带。下颌骨和上颌骨的牙槽嵴容纳牙齿。从涎腺分泌的唾液可冲刷和保护牙齿。舌在咀嚼时调整食物的位置和摩擦牙面起辅助清洁作用。
上颌骨的神经支配来源于三叉神经（第5对脑神经）第二支的上颌神经。下颌神经是三叉神经的第三支，支配下颌骨。
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老年人或某些牙周炎患者，牙龈萎缩，接近牙冠的牙根暴露，常引起根面龋坏。如果牙齿结构损坏而必须拔除，维持骨完整性所必需的机械刺激消失，因此缺牙导致牙槽嵴萎缩。
口腔
正常情况下，角化上皮位于唇的外侧面、舌背、硬腭和围绕牙齿的牙龈，角化牙龈由牙齿冠方延伸5-7mm。 非角化黏膜覆盖远离牙齿的牙槽骨、唇内侧、颊、舌缘、舌腹、软腭和口底。 唇部的皮肤和黏膜以唇红缘为界限。
这 颊粘膜， 包括前庭和非角化的肺泡黏膜，通常是光滑湿润的。 该区域中的无害实体包括以下内容：
白线（咬合平面水平面上的一条细白线，通常是双侧的，面颊被咬的地方）
福代斯颗粒（异常皮脂腺，表现为 < 1 毫米淡黄色斑点（也可能出现在嘴唇上）
白色海绵痣（双侧颊黏膜大部分区域有厚白色褶皱）
有时，粘膜的色素沉着可能来自于掺入组织中的异物。最常见的是银汞充填物引起邻近粘膜发黑或发蓝，这被称为汞合金纹。腮腺导管的开口位于双侧上颌第一磨牙相对应的颊黏膜，应避免误认为异常病变。认识这些现象可以避免不必要的活检和忧虑。
舌背表面覆盖有许多略苍白隆起的丝状乳头。这些丝状乳头中间散布着独立的微红色突起，称为菌状乳头，8~12个比较大的轮廓乳头，位于舌后部，呈“V”形排列。轮廓乳头并非突出于舌，而是被沟所围绕。叶状乳头表现为位于近咽前柱舌缘的狭缝样皱褶，这些皱褶的长度各异，易与恶性肿瘤相混淆。同样，舌盲孔、正中菱形舌和少见的舌甲状腺结节，也易误认为恶性病变。舌扁桃体位于舌背后部，是瓦尔代尔环的一部分，应避免误认为病变。如果一种明显的异常呈双侧性，这往往是正常结构的变异。
舌神经（第5对脑神经的分支）支配舌的一般感觉，鼓索神经（来源于第7对脑神经）支配舌前2/3的味觉。舌咽神经（第9对脑神经）支配舌周乳头后三分一处舌的触压觉和味觉。迷走神经（第 10 对脑神经）为上食道和会厌区域提供轻微的味觉。舌具有感知甜、咸、酸、苦和鲜（一种由天然的谷氨酸和谷氨酸盐如调味剂谷氨酸单钠引起的味觉）的感受器。尽管以前认为这些感受器独立位于舌的特定部位，现在的观点，味觉感受器散布于舌背。舌下神经（第12对脑神经）控制舌的运动。
主要的唾液腺包括双侧的腮腺、下颌下腺和舌下腺。大多数口腔黏膜表面含许多小的黏液腺。口底前部双侧中线旁有下颌下腺导管的开口，其排出同侧下颌下腺和舌下腺的分泌物。腮腺通过导管排出分泌物至颊部。