内科医生应该认识严重的口腔疾病，尤其是可能的口腔癌，并能够进行口腔检查；然而口腔非恶性病变的评估及患者牙齿的问题需咨询口腔科医生。同样，具有口干症或无法解释的口腔、面部、颈部肿胀或疼痛的患者需要口腔科医生的协助诊断和处理。

面部畸形的儿童（同时有牙齿错拇畸形需要矫正者）应该由口腔科医生诊断和处理。

对于 不明原因发热（FUO）或不明原因的全身性感染，也应该考虑牙源性疾病的可能性。

头颈部放疗前的口腔科检查是有必要的，化疗前最好也进行口腔科咨询。

常见的牙齿疾病, 牙科紧急情况, 和其他齿科和口腔症状，包括牙痛和在指南中其他地方讨论的口腔疾病。 本章重点介绍

影响口腔健康的增龄性改变

牙体解剖学

牙科患者的评估

系统性疾病在口腔中的表现