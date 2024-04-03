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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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牙科患者介绍

作者：Rosalyn Sulyanto, DMD, MS, Boston Children's Hospital
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

内科医生应该认识严重的口腔疾病，尤其是可能的口腔癌，并能够进行口腔检查；然而口腔非恶性病变的评估及患者牙齿的问题需咨询口腔科医生。同样，具有口干症或无法解释的口腔、面部、颈部肿胀或疼痛的患者需要口腔科医生的协助诊断和处理。

面部畸形的儿童（同时有牙齿错拇畸形需要矫正者）应该由口腔科医生诊断和处理。

对于 不明原因发热（FUO）或不明原因的全身性感染，也应该考虑牙源性疾病的可能性。

头颈部放疗前的口腔科检查是有必要的，化疗前最好也进行口腔科咨询。

常见的牙齿疾病, 牙科紧急情况, 和其他齿科和口腔症状，包括牙痛和在指南中其他地方讨论的口腔疾病。 本章重点介绍

老年医学精要：牙科患者

唾液的分泌很少仅仅由于衰老而显着减少。尽管食物刺激时的唾液量尚充分，但老年患者的口干或唾液分泌不足几乎都是药物的副作用。

牙齿磨损致牙尖低平，同时伴随的咀嚼肌力量减弱，可能产生咀嚼疲劳，影响食物的摄入。

颌骨骨质的丢失（尤其是牙槽骨部分）、口腔干燥、口腔黏膜变薄，唇、颊、舌协同活动能力的下降使假牙固位困难。

味蕾感觉敏感性的下降，因此，老年人常需更多的调味品刺激，尤其是盐（对某些人有害），或为了获得更强烈的感觉要求吃烫食，有时会灼伤处于萎缩状态的黏膜。

牙龈萎缩和口干促进根面龋齿

尽管存在这些不利的变化，强化口腔卫生可以大大减少牙齿脱落，使大部分老年人能够尽量保存他们的牙齿。

不良的口腔卫生会引起牙的问题，导致营养物摄入不足而影响全身健康， 齿科疾病（尤其是牙周炎）使冠心病的发病风险提高2倍。牙周炎会引起牙齿缺失，但无牙拇患者不会有牙周炎，因为他们没有牙周膜。吸入性肺炎患者若患有牙周炎，可能引起厌氧菌感染和较高的死亡率。继发于急性或慢性牙源性感染的菌血症，可能引起脑脓肿海绵窦血栓性静脉炎心内膜炎人工关节感染和无法解释的发热。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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