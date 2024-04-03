内科医生应该认识严重的口腔疾病，尤其是可能的口腔癌，并能够进行口腔检查；然而口腔非恶性病变的评估及患者牙齿的问题需咨询口腔科医生。同样，具有口干症或无法解释的口腔、面部、颈部肿胀或疼痛的患者需要口腔科医生的协助诊断和处理。
面部畸形的儿童（同时有牙齿错拇畸形需要矫正者）应该由口腔科医生诊断和处理。
对于 不明原因发热（FUO）或不明原因的全身性感染，也应该考虑牙源性疾病的可能性。
头颈部放疗前的口腔科检查是有必要的，化疗前最好也进行口腔科咨询。
常见的牙齿疾病, 牙科紧急情况, 和其他齿科和口腔症状，包括牙痛和在指南中其他地方讨论的口腔疾病。 本章重点介绍
影响口腔健康的增龄性改变
老年医学精要：牙科患者
唾液的分泌很少仅仅由于衰老而显着减少。尽管食物刺激时的唾液量尚充分，但老年患者的口干或唾液分泌不足几乎都是药物的副作用。
牙齿磨损致牙尖低平，同时伴随的咀嚼肌力量减弱，可能产生咀嚼疲劳，影响食物的摄入。
颌骨骨质的丢失（尤其是牙槽骨部分）、口腔干燥、口腔黏膜变薄，唇、颊、舌协同活动能力的下降使假牙固位困难。
味蕾感觉敏感性的下降，因此，老年人常需更多的调味品刺激，尤其是盐（对某些人有害），或为了获得更强烈的感觉要求吃烫食，有时会灼伤处于萎缩状态的黏膜。
牙龈萎缩和口干促进根面龋齿。
尽管存在这些不利的变化，强化口腔卫生可以大大减少牙齿脱落，使大部分老年人能够尽量保存他们的牙齿。
不良的口腔卫生会引起牙的问题，导致营养物摄入不足而影响全身健康， 齿科疾病（尤其是牙周炎）使冠心病的发病风险提高2倍。牙周炎会引起牙齿缺失，但无牙拇患者不会有牙周炎，因为他们没有牙周膜。吸入性肺炎患者若患有牙周炎，可能引起厌氧菌感染和较高的死亡率。继发于急性或慢性牙源性感染的菌血症，可能引起脑脓肿、海绵窦血栓性静脉炎、心内膜炎、人工关节感染和无法解释的发热。