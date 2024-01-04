错拇是上下颌牙齿间的异常接触关系。

（参见牙科患者的评估。)

错拇畸形 图片 DR ARMEN TARANYAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

正常情况下，上下牙弓是由牙齿相邻接触构成的平滑的弓形曲线，上颌前牙覆盖下颌前牙的上1/3（见图识别牙齿）。上颌后牙的颊（外侧）牙尖位于相应下颌后牙牙尖的外侧；在口腔的两侧，上颌第一恒磨牙的近中颊尖与下颌第一恒磨牙的颊沟相对应。

由于上颌牙齿的外侧部分在下颌牙齿的外侧，唇和颊与上下牙齿的咬拇面相隔离，因此，正常情况下，咬拇时不会咬到唇和颊黏膜。下颌牙齿的舌侧（内侧）形成一个比上颌牙齿小的弓形，限制舌的活动，防止咬舌的发生。所有上颌牙齿与相应的下颌牙齿相接触，这样咀嚼力量（磨牙区>150磅[1000千帕斯卡]，睡眠紧咬时可能是250磅[1700千帕斯卡]）才能均匀分散。如果这些咀嚼力量只分布于少数几个牙齿，这些牙齿最终将松动或者表现为异常磨损。

识别牙齿

咬合不正的病因 错拇的病因包括： 颌骨和牙齿间比例失当

某些不良的口腔习惯（例如，吸吮拇指、吐舌习惯）

牙齿缺失

面部外伤

某些先天性缺陷 错拇常由于颌骨与牙齿大小不协调引起（如，颌骨太小，或牙齿太大，正常排列时颌骨不能容纳所有牙齿）习惯性吮吸自己的拇指或者用舌头抵舔自己的上前牙也可能引起上切牙的逐渐突出。 当恒牙缺失，可能会引起邻牙移位和对颌牙伸长，除非用桥体、种植体或部分义齿 (见 缺牙修复体) 修复以防止这些移位，否则导致错拇。儿童的乳牙过早缺失，牙弓后方的牙齿或第一恒磨牙常向前方移位，导致其他恒牙萌出时间隙不足。 面部损伤后出现错拇意味着牙齿错位或颌骨骨折。在外胚层发育不良、腭裂或唐氏综合征中，牙齿过少可能导致咬合不良。

咬合不正的评估 体格检查 咬拇检查时用压舌板拉开两侧颊部，同时要求患者咬住两侧后牙。错拇有时早在第一次检查时被发现，早期早期发现可能使治疗更容易和更有效。