根据折裂的深度，牙折分为三种类型

只涉及牙釉质

暴露牙本质

暴露牙髓

如果牙折只涉及牙釉质，患者感觉到粗糙或锐利的边缘，但无症状，治疗可选择磨平边缘和调整外形。

如果暴露牙本质，但未达到牙髓，患者常对冷空气和水敏感。治疗为使用中等程度的止痛剂和转诊口腔科。 口腔科治疗包括用复合树脂（白色充填物）修复牙齿；如果折裂面积广泛，用人工牙冠覆盖暴露的牙本质。

如果牙髓暴露（特征是牙齿出血）或牙齿松动，紧急转诊口腔科。治疗通常涉及根管治疗。

根折和牙槽骨骨折不能直接看见，但患牙（或几个牙齿）松动，口腔科紧急处理，用正畸弓丝或聚乙烯条带捆绑于患牙和邻近的几个牙齿以固定患牙。