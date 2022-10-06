牙齿骨折和撕脱 牙科紧急情况 需要立即治疗。
牙折
根据折裂的深度，牙折分为三种类型
只涉及牙釉质
暴露牙本质
暴露牙髓
如果牙折只涉及牙釉质，患者感觉到粗糙或锐利的边缘，但无症状，治疗可选择磨平边缘和调整外形。
如果暴露牙本质，但未达到牙髓，患者常对冷空气和水敏感。治疗为使用中等程度的止痛剂和转诊口腔科。 口腔科治疗包括用复合树脂（白色充填物）修复牙齿；如果折裂面积广泛，用人工牙冠覆盖暴露的牙本质。
如果牙髓暴露（特征是牙齿出血）或牙齿松动，紧急转诊口腔科。治疗通常涉及根管治疗。
根折和牙槽骨骨折不能直接看见，但患牙（或几个牙齿）松动，口腔科紧急处理，用正畸弓丝或聚乙烯条带捆绑于患牙和邻近的几个牙齿以固定患牙。
牙脱位
脱落的乳牙无需重新复位，因为这些乳牙常会发生坏死和感染， 也有部分发生骨性粘连而不能脱落，影响恒牙的萌出。
一旦恒牙脱位，患者应立即将其放回牙槽窝（只能拿出牙冠部分），然后由口腔科医生将其固定。如果无法放回牙槽窝，牙齿应存放于盐水或牛奶中或包裹于湿润的纸巾，交由口腔科医生复位和固定。如果没有这些物品，在患者清醒并且没有吸入牙齿的风险下，将牙齿放入患者的嘴中前往牙科诊所就诊。脱位的牙齿可以在冷水下轻轻冲洗不超过10秒，但不能擦洗，以避免破坏有助于愈合的牙周膜。
脱位牙固定的患者应服用抗生素数日。 四环素是最有效的；但如果患者年龄≤8岁，有牙齿着色的可能性时，应考虑使用另一种抗生素（如青霉素VK 500 mg po q6h）。 此外，若牙齿接触到污泥，应评估患者的破伤风免疫状态。如果脱位的牙齿无法找到，可能被吸入、吞下或嵌入软组织内，需要拍摄胸片排除误吸的可能性。牙齿被吞下无特殊的危害。
经验与提示
部分脱位而迅速复位和固定的牙齿，可以永久性保存。完全脱位的牙齿，30分钟至1小时内复位并简单处理，可能永久性保存。因为牙髓坏死的缘故，通常部分脱位或完全脱位的牙齿最终需进行根管治疗。如果复位延迟，牙齿最终发生根吸收，长期存留率下降，尽管如此，患牙仍可使用数年。
关键点
如果牙折只暴露牙本质而未达到牙髓，应充填或使用牙冠。
如果牙髓暴露，可能需要使用根管治疗。
脱落的乳牙无需重新复位。
恒牙脱位，如有可能应立即更换填充牙槽，否则轻轻冲洗（但不要擦洗） ≤ 10秒并将其存放于盐水、牛奶中、或包裹于湿润的纸巾中、或放置于患者口内并尽快交由口腔科医生复位和固定。
脱位而迅速复位的牙齿可以永久性保持，但通常最终需进行根管治疗。