在11-12岁时接种Tdap加强剂后，每隔10年常规接种一次破伤风白喉(Td)或Tdap加强剂。 对于没有接种过或没有完成基本的、至少3次的破伤风和白喉系列疫苗，那么需要开始接种或完成剩余的疫苗接种。 (See Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and Adult Immunization Schedule by Age.)

如果患者的伤口有感染破伤风的风险(见表常规伤口处理中的破伤风预防），若距离上次接种已经≥5年，那么需要接种Td或 Tdap 加强剂。 若患者从未接种过Tdap疫苗，那么可以选用一剂Tdap疫苗来替代Td加强剂。

孕妇应在每次妊娠期间接种1 剂 Tdap，无论有无接种史。 Tdap 应在妊娠 27 至 36 周时给药，最好是在妊娠早期给药，尽管它可以在妊娠期间的任何时间给药。