破伤风疫苗可以单独使用，但破伤风类毒素通常与白喉和/或百日咳疫苗联合使用 （白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗）。 白喉疫苗只能与其他疫苗联合使用。
欲了解更多信息，请参阅 DTaP/Tdap/Td Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination。
(参见免疫接种概述。）
破伤风-白喉疫苗制剂
使用最广泛的制剂将破伤风类毒素 和白喉类毒素结合在一起：成人使用破伤风、减量白喉混合疫苗（Td）；儿童使用白破联合疫苗（DT），其中含有更高剂量的白喉类毒素（吸附白喉类毒素/破伤风类毒素，DT，Td）。仅仅含有破伤风类毒素（TT）的制剂也有接种，但是不推荐使用，因为此剂型需要定期接种加强剂。 破伤风-白喉-百日咳（Tdap）疫苗是一种含百日咳疫苗成分的青少年和成人制剂。
破伤风-白喉疫苗的适应症
在11-12岁时接种Tdap加强剂后，每隔10年常规接种一次破伤风白喉(Td)或Tdap加强剂。 对于没有接种过或没有完成基本的、至少3次的破伤风和白喉系列疫苗，那么需要开始接种或完成剩余的疫苗接种。 (See Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and Adult Immunization Schedule by Age.)
如果患者的伤口有感染破伤风的风险(见表常规伤口处理中的破伤风预防），若距离上次接种已经≥5年，那么需要接种Td或 Tdap 加强剂。 若患者从未接种过Tdap疫苗，那么可以选用一剂Tdap疫苗来替代Td加强剂。
孕妇应在每次妊娠期间接种1 剂 Tdap，无论有无接种史。 Tdap 应在妊娠 27 至 36 周时给药，最好是在妊娠早期给药，尽管它可以在妊娠期间的任何时间给药。
破伤风-白喉疫苗的禁忌症及注意事项
Td疫苗的主要禁忌证是
之前接种此类疫苗或疫苗成分后发生严重的过敏反应（如过敏性休克）。
Td疫苗的注意事项 包括
之前接种包含破伤风类毒素的疫苗后的6周之内出现吉兰 - 巴雷综合征
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病
曾有接种含破伤风或白喉类毒素疫苗后出现III型超敏反应史（自上次含破伤风的疫苗接种后，疫苗接种接种间隔≥10年）
破伤风-白喉疫苗的剂量和接种
Td 剂量为 0.5 mL IM。 之后每隔10年予以强化剂疫苗接种一次。
破伤风-白喉疫苗的不良反应
不良反应非常罕见。 包括过敏反应和臂神经炎。 轻度反应包括注射部位的红、肿和疼痛。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): DTaP/Tdap/Td ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations