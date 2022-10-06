拔牙后牙槽骨炎的疼痛从血凝块溶解的牙槽窝裸露骨面发出。 虽然这种情况是自限性的，但过程很痛苦，通常需要某种类型的干预。它在吸烟或使用口服避孕药的人中更为常见，主要发生在拔除下颌磨牙后（通常是智齿）。典型情况为，手术后第二或第三天开始疼痛，放射至耳部，持续时间由一周至数周。

应用生理盐水或0.12％氯己定冲洗牙槽骨，并充填某种缓和材料。长期以来的一种选择是将长1- 2英寸的碘仿纱布条蘸取丁香酚（一种镇痛剂）或涂上2.5％利多卡因或0.5％丁卡因等麻醉剂软膏），置于牙槽窝。每隔1～3天更换一次纱布，直至纱布条祛除数小时后症状不再复发。最近，一种市售的对氨苯ding'zhi（麻醉剂）、丁香酚和碘仿（抗微生物剂）的混合物已变得更常用。尽管不可吸收，但几天后这种混合物会自发地排出拔牙窝。这些手术通常不需要全身止痛剂，但如果需要额外的止痛，也可以使用非甾体抗炎药(NSAIDs)。患者应在24小时内复诊。