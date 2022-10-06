拔牙后问题是 牙科紧急情况的子集之一，需要立即治疗。这些问题包括
疼痛和肿胀
拔牙后牙槽炎
骨髓炎
颌骨坏死
出血
疼痛和肿胀
拔牙手术后肿胀是正常现象，肿胀程度与操作时间和创伤成正比。术后第一天需使用冰袋（或一塑料袋冰豌豆或玉米，与面部充分贴合）。每1或2小时进行25分钟的冰敷。 如果手术3天后肿胀还未消退，可能发生感染，需要使用抗生素（青霉素VK 500mg口服，每6小时一次；或克林霉素 300mg口服，每6小时一次），直至症状消退后72小时。
中度至重度手术后疼痛，应使用镇痛药治疗（见疼痛治疗）。
拔牙后牙槽炎（干槽症）
拔牙后牙槽骨炎的疼痛从血凝块溶解的牙槽窝裸露骨面发出。 虽然这种情况是自限性的，但过程很痛苦，通常需要某种类型的干预。它在吸烟或使用口服避孕药的人中更为常见，主要发生在拔除下颌磨牙后（通常是智齿）。典型情况为，手术后第二或第三天开始疼痛，放射至耳部，持续时间由一周至数周。
应用生理盐水或0.12％氯己定冲洗牙槽骨，并充填某种缓和材料。长期以来的一种选择是将长1- 2英寸的碘仿纱布条蘸取丁香酚（一种镇痛剂）或涂上2.5％利多卡因或0.5％丁卡因等麻醉剂软膏），置于牙槽窝。每隔1～3天更换一次纱布，直至纱布条祛除数小时后症状不再复发。最近，一种市售的对氨苯ding'zhi（麻醉剂）、丁香酚和碘仿（抗微生物剂）的混合物已变得更常用。尽管不可吸收，但几天后这种混合物会自发地排出拔牙窝。这些手术通常不需要全身止痛剂，但如果需要额外的止痛，也可以使用非甾体抗炎药(NSAIDs)。患者应在24小时内复诊。
骨髓炎
少见的骨髓炎, 易与干槽症相混淆，其鉴别点在于发热、局部触痛和肿胀。如果症状持续一个月，应通过x光检查寻找诊断骨髓炎的死骨（即坏死骨的局部区域）。骨髓炎需要较长时期使用有效对抗革兰氏阳性及革兰氏阴性微生物的抗生素和特殊的处理。
Image courtesy of Byron (Pete) Benson, DDS, MS, Texas A&M University Baylor College of Dentistry.
颌骨坏死（ONJ）
颌骨坏死是一种持续性下颌骨或上颌骨暴露的口腔疾病，常表现为疼痛、牙齿松动和出现脓性分泌物 (1)。ONJ可发生于拔牙后，也可发生于损伤或后。
头颈部放疗是一种持续性下颌骨或上颌骨暴露的口腔疾病，常表现为疼痛、牙齿松动和出现脓性分泌物 (2)。这些药物包括双磷酸盐、破骨细胞抑制药物和组织蛋白酶K抑制剂。静脉注射双磷酸盐的癌症患者发生ONJ的风险增加4倍，可能是由于静脉注射二膦酸盐有更大的生物利用度(2)。然而口服双膦酸盐治疗的非癌症患者ONJ发生风险似乎很低；根据最近的估计，该人群的患病率约为0.1%。停止口服双膦酸盐治疗不太可能减少这种已经很低的ONJ发生率，维持良好的口腔卫生是一种比牙科手术前停服双膦酸盐更有效的预防措施。大剂量和长时间（治疗期>2年）抗骨吸收治疗与较高的颌骨坏死发生率有关。其它与ONJ发生率增加相关的药物包括破骨细胞抑制剂狄诺塞麦，和一些靶向抗癌药物，如贝伐单抗和舒尼替尼。
颌骨坏死的处理困难，需止痛、局部清创、使用抗生素和漱口。
出血
拔牙后出血通常发生在小血管。牙槽窝外的血凝块应用纱布去除，然后在牙槽窝上放置4英寸的纱布垫（折叠后）或茶包（含有单宁酸）。患者咬纱布一小时以持续加压。该过程可能要重复2或3次。检查出血是否停止需要等待至少1小时，以免破坏血凝块形成。同时，需要告知患者，少量血液混合唾液后看上去比原有出血量更大。
如果继续出血，可用2%利多卡因（含1：100000肾上腺素）行神经阻滞或局部浸润麻醉。牙槽窝需刮除原有血凝块，使周围为新鲜骨，并用生理盐水冲洗。然后在平缓张力下缝合。缝合前可在牙槽窝内放置局部止血剂，如氧化纤维素、明胶海绵上的外用凝血酶和微原纤维胶原。
在大多数情况下，服用抗凝剂（如阿司匹林、氯吡格雷、华法林、直接作用口服抗凝剂）的患者不需要在牙科手术前停止治疗（3)。对于那些因合并症而出血风险增加的患者或正在接受更广泛手术的患者，建议咨询患者的医生抗血小板或抗凝剂给药的时间，或短暂中断24至48小时的治疗
参考文献
1.American Dental Association (ADA) Science and Research Institute, LLC: Antibiotic Prophylaxis Prior to Dental Procedures.访问日期：2022 年 9 月 16 日。https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/antibiotic-prophylaxis.
2.Yarom N, Shapiro CL, Peterson DE, et al: Medication-related osteonecrosis of the jaw: MASCC/ISOO/ASCO clinical practice guideline.J Clin Oncol 1;37(25):2270-2290, 2019. doi: 10.1200/JCO.19.01186
3.American Dental Association (ADA) Science and Research Institute, LLC: Oral Anticoagulant and Antiplatelet Medications and Dental Procedures.访问日期：2022 年 9 月 16 日。https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/oral-anticoagulant-and-antiplatelet-medications-and-dental-procedures