急性坏死性溃疡性牙龈炎（ANUG）

急性坏死性溃疡性牙龈炎为牙龈的疼痛性炎症。症状为急性疼痛、出血和口臭。诊断依据临床表现。治疗是细致的清创、维持口腔卫生、漱口和支持治疗，如果清创处理必须延迟，则使用抗生素。
急性坏死性溃疡性牙龈炎常发生于精神紧张的抽烟患者或身体虚弱者。 其他诱发因素包括口腔卫生不良、营养缺乏、免疫缺陷（如艾滋病或使用免疫抑制药）和失眠症。还有些病人有口腔念珠菌病。导致 ANUG 的最常见菌群包括 密螺旋体， 硒瘤， 黑素杆菌, 和 梭杆菌 种属（1）。
参考文献
1.Loesche WJ, Syed SA, Laughono SA, et al: The bacteriology of acute necrotizing ulcerative gingivitis.J Periodontol 53(4):223-230, 1982.https://doi.org/10.1902/jop.1982.53.4.223
ANUG的症状和体征
突然发病可能伴随不适或发热。主要表现是
急性疼痛、牙龈出血、
唾液分泌过多。
有时口臭明显。
在牙乳头和边缘（最靠近牙齿）的牙龈上会出现溃疡，这是病理特征。这些溃疡有一个典型的凿除状的外观，表面覆盖灰白色假膜。颊粘膜和扁桃体很少出现类似病变。吞咽和说话时感受到疼痛。往往存在区域淋巴结病变。
有时，ANUG可以表现为无明显口臭，也可以是一个局部病变。
ANUG的诊断
临床评估
少见的情况下，扁桃体或咽部组织受累，必须通过咽拭子培养和全血细胞计数排除白喉或粒细胞缺乏症引起的感染。
ANUG的治疗
清创
漱口（如过氧化氢、氯己定）
加强口腔卫生
口服抗生素
ANUG的治疗包括使用手用洁治器或超声装置清创。清创工作在数天内完成。患者使用软毛牙刷或毛巾擦拭牙齿。
在第一次清创后的数天内，每隔一小时用温生理盐水漱口，或一天两次用1.5％过氧化氢或0.12％氯己定漱口。
必要的支持治疗，包括改善口腔卫生（开始时要轻柔地操作）、足够的营养、大量流质摄入、休息、必要时使用镇痛剂，并避免刺激（如避免抽烟、烫食或辛辣食物引起的刺激）。明显的改善常出现于发病后24～48小时，此后可完成清创处理。
如果清创被延迟（例如，如果没有牙医或清创所需的器械），口服对典型口腔菌群有效的抗生素（例如，每 8 小时一次500 毫克的甲硝唑或每 8 小时 500 毫克的阿莫西林）可能有助于缓解症状，并可以持续到症状缓解后 72 小时。如果患者有严重的青霉素过敏，则应使用其他抗生素（例如，每 6 小时 300 毫克克林霉素，每 6 小时 250 毫克红霉素，或每 6 小时 250 毫克四环素）。
口腔念珠菌病治疗 在其他章节描述。
如果急性期牙龈外形发生改变（例如，牙龈乳头缺失），最终需要外科手术以防止继发性牙周炎。