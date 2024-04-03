急性坏死性溃疡性牙龈炎（ANUG）

清创

漱口（如过氧化氢、氯己定）

加强口腔卫生

口服抗生素

ANUG的治疗包括使用手用洁治器或超声装置清创。清创工作在数天内完成。患者使用软毛牙刷或毛巾擦拭牙齿。

在第一次清创后的数天内，每隔一小时用温生理盐水漱口，或一天两次用1.5％过氧化氢或0.12％氯己定漱口。

必要的支持治疗，包括改善口腔卫生（开始时要轻柔地操作）、足够的营养、大量流质摄入、休息、必要时使用镇痛剂，并避免刺激（如避免抽烟、烫食或辛辣食物引起的刺激）。明显的改善常出现于发病后24～48小时，此后可完成清创处理。

如果清创被延迟（例如，如果没有牙医或清创所需的器械），口服对典型口腔菌群有效的抗生素（例如，每 8 小时一次500 毫克的甲硝唑或每 8 小时 500 毫克的阿莫西林）可能有助于缓解症状，并可以持续到症状缓解后 72 小时。如果患者有严重的青霉素过敏，则应使用其他抗生素（例如，每 6 小时 300 毫克克林霉素，每 6 小时 250 毫克红霉素，或每 6 小时 250 毫克四环素）。

口腔念珠菌病治疗 在其他章节描述。

如果急性期牙龈外形发生改变（例如，牙龈乳头缺失），最终需要外科手术以防止继发性牙周炎。