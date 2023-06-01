坏死性软组织感染（NSTI）有两种亚型：

I型

Ⅱ型

I型NSTI，通常累及躯干和会阴，是由多种微生物感染引起的，通常包括A组链球菌（如化脓性链球菌）或需氧菌和厌氧菌（如拟杆菌属 ）混合感染引起的感染性疾病。 这些微生物通常从邻近的溃疡、感染或创伤处侵入皮下组织。链球菌能通过血液循环从较远的感染部位到达患处皮下组织。发生于会阴部的坏死性皮下组织感染（也称Fournier坏疽）常继发于近期手术、直肠周围脓肿、尿道旁腺感染、由于腹部脏器穿孔引起的腹膜后感染。糖尿病是I型 NSTI 的高危因素。I型感染通常会在软组织中产生气体，其表现类似于气性坏疽（梭菌性肌坏死），后者是一种微生物感染（1)。

坏死性软组织感染（NSTI）的表现 A 组链球菌（坏死性软组织感染） 这张照片显示了链球菌（A组）感染引起的腰背部皮下脂肪和肌肉的广泛坏死，感染危及生命。 © Springer Science+Business Media Fournier坏疽（会阴皮下坏死性感染） 这张照片显示了一个坏死性皮下感染的患者，阴囊变色和肿胀。 LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Fournier坏疽 这张照片显示的是福尼尔坏疽，这是一种会阴坏死性筋膜炎。 Image courtesy of Noel Armenakas, MD. 坏死性筋膜炎 左侧第一张照片显示术前右臂背侧有出血性大疱和发绀性皮肤损害。第二张照片显示内侧手臂上爆发出水泡。第3张和第4张照片显示背侧大面积皮肤坏死和内侧深层屈肌坏死及紫绀的术后改变。 © Springer Science+Business Media A 组链球菌（坏死性软组织感染） 这张照片显示了链球菌（A组）感染引起的腰背部皮下脂肪和肌肉的广泛坏死，感染危及生命。 © Springer Science+Business Media Fournier坏疽（会阴皮下坏死性感染） 这张照片显示了一个坏死性皮下感染的患者，阴囊变色和肿胀。 LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Fournier坏疽 这张照片显示的是福尼尔坏疽，这是一种会阴坏死性筋膜炎。 Image courtesy of Noel Armenakas, MD. 坏死性筋膜炎 左侧第一张照片显示术前右臂背侧有出血性大疱和发绀性皮肤损害。第二张照片显示内侧手臂上爆发出水泡。第3张和第4张照片显示背侧大面积皮肤坏死和内侧深层屈肌坏死及紫绀的术后改变。 © Springer Science+Business Media

II型NSTI是单微生物的，最常见由A组β-溶血性链球菌引起；金黄色葡萄球菌是第二常见的病原菌。患者往往较年轻且既往健康，但可能有静脉药物使用史，创伤史或近期手术史。感染可导致局部快速扩散和全身并发症如中毒性休克。II 型 NSTI 的一个亚组通常发生在温暖的沿海地区。 创伤弧菌是常见的病原体。

梭状芽孢杆菌性肌坏死 （气性坏疽）可能会自发发生，也可能是在深度创伤后发生的。与I型NSTI相似，气体通常在组织中形成；然而，与II型NSTI一样，梭状芽孢杆菌性肌坏死通常是一种单微生物感染。

气性坏疽梭菌性肌坏死（创伤性） 图片 © Springer Science+Business Media