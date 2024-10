外科清创

抗生素

必要时截肢

早期NSTI和梭菌性肌坏死的治疗主要是手术治疗,不应因诊断研究而延误治疗。

出现大疱、瘀斑、波动感、捻发音或系统播散性感染时,需立即行外科探查和清创。初始切口应延长至器械或手指无法再将皮肤和皮下组织与深筋膜分离。最常见的错误是手术干预不足。 每隔1-2天重复手术,并根据需要进一步切开和清创。负压伤口疗法(NPWT,也称为真空辅助闭合,或 VAC)对伤口施加抽吸,已被用作清创术之间护理的辅助手段。

必要时需截肢。

静脉注射抗生素是辅助药物,通常包括 2 种或多种药物。经验性治疗方案应包括对需氧和厌氧生物有效的抗生素。美国传染病学会 (IDSA) 目前的建议建议万古霉素、利奈唑胺或达托霉素联合哌拉西林/他唑巴坦、碳青霉烯、头孢曲松加甲硝唑或氟喹诺酮加甲硝唑。一旦可用,应根据血液和组织培养结果缩小抗生素覆盖范围。(See the IDSA's 2014 practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections.)

手术前后需大剂量静脉补液。

NSI合并链球菌中毒性休克综合征 时建议用静脉注射免疫球蛋白作为辅助治疗。