梭菌性软组织感染主要包括蜂窝组织炎、肌炎和气性坏疽。常发生在创伤之后。症状主要包括水肿、疼痛、气体捻发音、恶臭的分泌物味、广泛色素沉着以及休克、肾衰竭,部分情况下可导致死亡。诊断主要靠视诊、气味和革兰染色,确诊需培养。治疗方法是青霉素加克林霉素和手术清创。高压氧有一定的治疗效果。

(参见厌氧菌感染概述 和梭菌感染概述。)

软组织梭菌感染可由外伤或自发引起。典型感染可导致软组织气肿。

Clostridium perfringens产气荚膜梭菌是最常见的致病原。

累及组织且造成厌氧环境的严重粉碎伤或穿透伤后数小时至数天出现软组织梭菌感染。另外,异物的滞留也是导致感染的高危因子。感染也可出现在手术创面,特别是患者本身存在血管阻塞性疾病时。

气性坏疽梭菌性肌坏死(创伤性) 隐藏详情 感染区域的皮肤呈青铜色。皮肤水肿、紧绷,非常柔软,手腕和手背上有大疱。 © Springer Science+Business Media

自发性感染很少见,多是由C. septicum 血症引起,来自结肠癌肠穿孔、憩室炎或肠道局部出血等病变。因为 C. septicum败血梭状芽胞杆菌耐氧,感染可播散至正常皮肤和软组织。无论何种原因所引起的中性粒细胞减少,均易发生败血梭状芽胞杆菌C. septicum 菌血症,导致预后不良;若发生血管内溶血,预后更差。

梭菌性肌坏死(自发性) 隐藏详情 这张照片显示了一名梭菌性肌坏死患者的臀部和会阴部的组织出血和出血性大疱。 © Springer Science+Business Media

感染在适宜的条件下(低氧、低电势或低酸碱度),如失活组织中发展非常迅速,可在1天内蔓延至全身,引起休克、中毒性精神错乱甚至死亡。

软组织梭菌感染的症状和体征 梭菌性蜂窝组织炎是由表浅伤引起的局部感染,多发生在伤后≥3天。可以沿筋膜框架广泛扩散,并且通常有气体捻发音或水泡音形成,但中毒症状比气性坏疽要轻很多,而且疼痛也不严重。皮肤水疱比较明显,并有棕色浆液渗出,伴发恶臭味。色素减退和明显水肿罕见。梭状菌皮肤感染导致的原发性血管阻塞很少会发展为严重的中毒性气性坏疽,也很少会广泛蔓延。 梭状菌性肌炎是肌肉的非坏死性化脓感染,在注射吸毒者中最为常见。与葡萄球菌性化脓性肌炎类似,而缺少气性坏疽的全身症状。感染部位可出现水肿、疼痛和气体生成。可快速蔓延,也可发展为肌坏死。 梭菌性肌坏死(气性坏疽)可在其他症状前出现有剧烈的疼痛。伤口起始为苍白色,逐渐变成红色或青铜色,有时可呈水泡或大疱,最后变成黑绿色,周围有明显肿胀,伴有触痛。与梭状芽孢杆菌蜂窝组织炎相比,早期的阵痛不那么明显,但最终约80%的患者都能感觉到。伤口或引流处会有恶臭的气体溢出。 随着病情的进展,患者会逐渐出现明显的中毒症状,表现为心动过速、皮肤苍白、低血压。甚至出现休克和肾衰竭,尽管患者直至疾病终末阶段仍意识清醒。菌血症,有时有明显的溶血,发生在15%的创伤性气性坏疽患者中。 无论何时发生大量溶血,预计由于急性肾功能衰竭和败血症导致的病死率在70%--100%。

软组织梭菌感染的诊断 临床评估

革兰染色和培养 早期诊断、早期干预。蜂窝织炎治疗效果较好,极少引起死亡;但气性坏疽若不治疗,病死率可达100%,治疗后可减少至≥40%。 根据临床评估,特别是检查伤口和周围区域(包括气味),可疑诊梭菌性软组织感染。 局部蜂窝织炎、肌炎及播散性气性坏疽,临床表现比较明显,但进一步鉴别需手术介入。气性坏疽的肌肉组织往往有明显坏死,呈暗粉红色,逐渐变深红,最后成灰绿色或紫色斑状,并且刺激后无收缩。X线片可显示产生的气体,CT和MRI可对气体和坏死进行定位。 足部坏疽(X 光) 隐藏详情 此 X 射线显示足部软组织中有气体(箭头)。 © Springer Science+Business Media 伤口渗出物需同时进行厌氧和需氧菌培养。由于Clostridia 每七分钟增殖一倍,最短进行无氧培养的6小时内显示阳性。其他的厌氧菌和需氧菌,例如肠杆菌、拟杆菌、链球菌以及葡萄球菌,无论是单独感染还是混合感染,都可引起与梭菌感染类似的严重蜂窝织炎、筋膜炎或肌坏死(见坏死性软组织感染)。大多数伤口尤其是开放性伤口,多是致病性和非致病性梭菌同时存在,这些细菌并非是感染的病原。 当出现下列情况时,有大量梭状芽胞杆菌 革兰染色显示有大量细菌存在

渗出液中几乎看不到多形核中性粒细胞(PMN)。

苏丹染色可见游离脂肪球。 但是,假如PMN量很多,而且涂片显示大量球菌,这时应怀疑可能是厌氧链球菌或葡萄球菌感染大量的革兰氏阴性杆菌可能表明感染了一种肠杆菌或拟杆菌属(见混合厌氧菌感染)。 检测伤口或血液中的梭菌毒素仅在极少数 伤口肉毒中毒病例有用。

软组织梭菌感染的治疗 引流和清创

青霉素加克林霉素 当发现有梭菌感染的可疑症状时,如气体产生或气性坏疽,需立即进行快速有力的干预。除了抗生素治疗外,还需快速引流和清创。 在严重蜂窝织炎和肌肉坏死时,应立即给予青霉素G 3百万〜4百万单位静脉注射,每 4〜6小时一次;外加:克林霉素600〜900毫克静脉注射,每6~8小时一次(抑制毒素生成)。仅使用克林霉素是不够的。如果发现或怀疑革兰氏阴性菌,应联合使用克林霉素及广谱抗生素(例如哌拉西林/他唑巴坦或碳青霉烯类)。如果对青霉素过敏的患者发生危及生命的梭菌感染,可联合使用克林霉素及甲硝唑;如果存在其他微生物,则应添加非β-内酰胺类广谱抗生素(氟喹诺酮或氨曲南)以及针对金黄色葡萄球菌的万古霉素。 高压氧对广泛气性坏疽治疗有效,尤其是四肢感染,可以作为抗生素和手术干预的辅助治疗。而且高压氧对已坏死组织也有效,并可以降低发病率和病死率,但决不能因此而推迟手术清创术。