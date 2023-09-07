毛细血管畸形 (火焰色痣；鲜红斑痣；火焰色痣) 作者： Dartmouth Geisel School of Medicine Denise M. Aaron , MD , 已审核/已修订 9月 2023 看法 进行患者培训

毛细血管畸形是出生即有的，扁平、粉红、红色或略带紫色的皮损。