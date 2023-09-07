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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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毛细血管畸形

(火焰色痣；鲜红斑痣；火焰色痣)

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

毛细血管畸形是出生即有的，扁平、粉红、红色或略带紫色的皮损。

葡萄酒色斑（或火焰痣）是出现在身体任何部位的扁平、微红至紫色病变（1）。皮损随时间逐渐变深和可触觉（通常在中年后期变得非常增生），但皮损范围只随着患者生长发育等比例扩大。三叉神经区的葡萄酒色斑可能是 斯特奇-韦伯综合征 （其中类似的血管病变出现在下面的脑膜和大脑皮层上，并与多种神经系统和眼部异常相关，例如 癫痫发作青光眼）。

参考文献

  1. 1.Escobar K, Pandher K, Jahnke MN: Capillary malformations.Dermatol Clin 40(4):425-433, 2022.doi: 10.1016/j.det.2022.06.005

毛细血管畸形的诊断

毛细血管畸形诊断通常根据临床表现。 根据检查情况选择影像学检查以诊断相关的综合征（例如，Sturge-Weber综合征）。

毛细血管畸形的治疗

  • 血管激光治疗或美容霜

激光的疗效很好，尤其是尽早治疗的皮损 (1)。也可使用与肤色相称的美容霜遮盖皮损。

治疗参考文献

  1. 1.DeHart AN, Richter GT: Laser treatment of vascular anomalies.Dermatol Clin 40(4):481-487, 2022.doi: 10.1016/j.det.2022.06.002

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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