看法 进行患者培训
毛细血管畸形是出生即有的，扁平、粉红、红色或略带紫色的皮损。
葡萄酒色斑
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面部葡萄酒色斑
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葡萄酒色斑（或火焰痣）是出现在身体任何部位的扁平、微红至紫色病变（1）。皮损随时间逐渐变深和可触觉（通常在中年后期变得非常增生），但皮损范围只随着患者生长发育等比例扩大。三叉神经区的葡萄酒色斑可能是 斯特奇-韦伯综合征 （其中类似的血管病变出现在下面的脑膜和大脑皮层上，并与多种神经系统和眼部异常相关，例如 癫痫发作 和 青光眼）。
参考文献
1.Escobar K, Pandher K, Jahnke MN: Capillary malformations.Dermatol Clin 40(4):425-433, 2022.doi: 10.1016/j.det.2022.06.005
毛细血管畸形的诊断
毛细血管畸形诊断通常根据临床表现。 根据检查情况选择影像学检查以诊断相关的综合征（例如，Sturge-Weber综合征）。
毛细血管畸形的治疗
血管激光治疗或美容霜
激光的疗效很好，尤其是尽早治疗的皮损 (1)。也可使用与肤色相称的美容霜遮盖皮损。
治疗参考文献
1.DeHart AN, Richter GT: Laser treatment of vascular anomalies.Dermatol Clin 40(4):481-487, 2022.doi: 10.1016/j.det.2022.06.002