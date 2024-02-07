疱疹性皮炎是一种剧烈瘙痒的，慢性自身免疫性，丘疱疹性皮肤病，与乳糜泻密切相关。典型损害是簇集剧烈瘙痒红斑、荨麻疹样皮损，伴有水疱、丘疹与大疱，通常对称分布在四肢伸侧。通过皮肤活检作直接免疫荧光检测可以诊断。治疗常使用氨苯砜或磺胺吡啶，并需无谷胶饮食。

疱疹样皮炎最常发生在 30 至 40 岁左右的成年人中，但也可发生在儿童和老年人中（1）。在黑人和亚洲人中罕见。

几乎所有疱疹样皮炎患者在组织学上都有麸质过敏，但大多数麸质过敏患者无症状。15%～25%乳糜泻患者会发生疱疹样皮炎。此类患者发生其他自身免疫性疾病（包括甲状腺疾病、恶性贫血与糖尿病）及小肠淋巴瘤的几率较高，IgA沉积于真皮乳头顶部并有中性粒细胞聚集；它们可以被无麸质饮食消除。

疱疹样指皮损呈簇分布（类似疱疹病毒感染的皮疹分布），但与疱疹病毒感染无关。

参考文献 1.Nguyen CN, Kim SJ: Dermatitis herpetiformis: An update on diagnosis, disease monitoring, and management.Medicina (Kaunas) 57(8):843, 2021.doi: 10.3390/medicina57080843

疱疹样皮炎的症状和体征 疱疹样皮炎起病可呈急性或渐进性。 水疱、丘疹及荨麻疹样皮损常对称分布于肘、膝伸侧和骶部、臀部及后枕部。皮损瘙痒和烧灼感。由于瘙痒非常剧烈，皮肤脆弱，水疱易快速破裂，完整的水疱难以察觉。可能会有口腔损害，但通常无症状。碘化物和含碘制剂可加重皮肤症状。 肘部疱疹样皮炎 隐藏详情 这张照片显示肘部伸展表面疱疹样皮炎(伴有对称瘙痒性丘疹)。 © Springer Science+Business Media

疱疹样皮炎的诊断 皮肤活检和直接免疫荧光

血清标志物 疱疹样皮炎的诊断主要依靠皮肤活检与直接免疫荧光检测，应取皮损及邻近或皮损周围正常外观的皮肤。直接免疫荧光显示真皮乳头尖端有颗粒状 IgA 沉积，其敏感性约为 90% 至 95%，特异性约为 95% 至 100%（1）。 所有疱疹样皮炎患者应对乳糜泻进行评估。抗组织转谷氨酰胺酶IgA抗体，抗表皮转谷氨酰胺酶IgA抗体和抗肌内膜IgA抗体等血清标志物有助于确诊和监测疾病进展。 诊断参考文献 1.Antiga E, Caproni M: The diagnosis and treatment of dermatitis herpetiformis.Clin Cosmet Investig Dermatol 8:257-265, 2015.doi: 10.2147/CCID.S69127

疱疹样皮炎的治疗 氨苯砜

无谷胶饮食 氨苯砜可显著改善病情 (1)。氨苯砜的初始剂量为25～50mg，每日1次，儿童则为0.5mg/kg。通常这个剂量在1～3天内显著缓解瘙痒等疱疹样皮炎的症状。如果有改善，则继续服药。若无明显改善，需每周增加剂量，最大可达400mg/d（成人）。大多数患者对50～150mg/d反应良好。 氨苯可导致溶血性贫血；治疗后1个月时风险最高，见于葡萄糖6磷酸酶（G6PD）缺陷患者。疑有葡萄糖6磷酸酶缺陷的患者在使用氨苯砜治疗前对此进行检测。高铁血红蛋白血症常见；肝炎，粒细胞缺乏，氨苯砜综合征（肝炎和淋巴结肿大），以及运动神经元病是更严重的并发症。 磺胺吡啶500mg 每日3次口服（或者用柳氮磺胺吡啶替代），可作为替代药物，用来治疗那些不能耐受氨苯砜的患者。磺胺吡啶最高口服剂量可达2000mg 每日3次。磺胺吡啶可致粒细胞缺乏。 患者接受氨苯砜或磺胺吡啶治疗前应检查基线全血细胞计数（CBC）。每周监测全血细胞计数连续4周，后8周每2-3周监测一次，之后每12-16周监测一次。 患者也应严格无麸质饮食。初始治疗后病情趋于稳定，大多数患者能够停止药物治疗，并维持无麸质饮食，但是这可能需要数月或数年。无谷胶饮食的肠病也最大限度地得以改善，如果严格饮食5至10年，可降低小肠淋巴瘤风险。 治疗参考文献 1.Nguyen CN, Kim SJ: Dermatitis herpetiformis: An update on diagnosis, disease monitoring, and management.Medicina (Kaunas) 20;57(8):843, 2021.doi: 10.3390/medicina5708084