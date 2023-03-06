无麸质饮食

补充严重缺乏的营养素

(参见 the American College of Gastroenterology's 2023 Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease.)

乳糜泻治疗方法为无麸质饮食（避免含小麦、黑麦或大麦的食物）。 由于麸质的使用十分广泛（如市售的汤类、调味酱、冰淇淋和热狗），所以患者必须有一份详细的食物清单以免误食。鼓励患者咨询营养师并加入乳糜泻支持治疗小组，如超越乳糜泻或乳糜泻基金会。无麸质饮食治疗起效很迅速，症状可在1～2周内缓解。即使很少量的麸质摄入也会影响病情的缓解或引起疾病复发。

无麸质饮食治疗3～4个月后需进行小肠组织活检复查。 若检查结果仍异常，则需考虑其他引起绒毛萎缩的病因（如淋巴瘤）。患者症状和小肠黏膜形态学的改善与血清抗组织型转谷氨酰胺酶抗体和抗肌内膜抗体的滴度下降一致。

根据营养素缺乏的情况补充维生素、矿物质及补血药。轻症患者无需补充，重症患者可能需要施以综合性的补充治疗。成人的营养素补充包括：硫酸亚铁（300 mg po qd～tid）、叶酸（5～10 mg po qd）、补钙及任何标准复合维生素。有些儿童在首次就诊时病情就十分严重（成年人很少），他们需要肠道休息和全肠外营养治疗。

如果患者对无麸质饮食治疗效果差，则需考虑是否诊断有误或病情顽固难治。对于难治性患者，糖皮质激素能控制病情。