线性免疫球蛋白A (IgA)病 作者： Geisel School of Medicine at Dartmouth University Daniel M. Peraza , MD , 已审核/已修订 2月 2024 看法 进行患者培训

线性IgA大疱性皮病是一种少见的大疱性疾病，该病因IgA呈线状沉积于基底膜带而区别于大疱性类天疱疮与疱疹样皮炎。通过皮肤活检和直接免疫荧光进行诊断。需使用局部用皮质类固醇激素治疗。