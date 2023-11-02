炎症性肠病（IBD），包括克罗恩病 和 溃疡性结肠炎，表现为反复发作和缓解的不同状态，均以胃肠道不同部位的慢性炎症为特征，这些炎症可引起腹泻和腹痛。

炎症由胃肠黏膜中细胞介导免疫反应所致。炎症性肠病的确切病因尚不明，但有证据表明，在有多因素遗传易感性患者肠道中，正常菌群所诱发的异常免疫反应与该病有关（可能与上皮屏障及黏膜免疫防御功能异常有关）。尚未发现特异性环境、饮食或感染等致病因素。免疫反应与炎性介质释放有关，包括：细胞因子、白介素及肿瘤坏死因子。

尽管克罗恩病和溃疡性结肠炎很相似，但大多数情况下可以区分（见表 区分克罗恩病和溃疡性结肠炎）。约10%结肠炎病例初期无法鉴别诊断，称为未分型结肠炎；若通过手术病理标本仍然无法确定分型，被称为未确定型结肠炎。 “结肠炎”仅指结肠炎症性疾病（如，溃疡性、肉芽肿性、缺血性、放射性及感染性）。痉挛性（黏液性）结肠炎为误称，用于描述功能性疾病——肠易激综合征。

表格

流行病学 炎症性肠病可发生于各年龄段人群，但通常多数始发于30岁前，发病高峰年龄14 ～ 24岁 (1)。IBD第二个发病小高峰可为50 ～ 70岁，但可能涵盖部分缺血性结肠炎病例。 IBD 在北欧和盎格鲁撒克逊人中最常见。在德系犹太血统的人（来自中欧或东欧的人）中，这种情况的发生率是来自同一地理位置的非犹太白人的 2 到 4 倍（2）。发病率在中南欧较低，在南美洲、亚洲及非洲亦较低。但居住于北美地区的黑人及拉丁美洲裔，发病率处于上升中。不同性别中并无差异。IBD患者一级亲属患病危险性为4～20倍；他们绝对危险性可能高达7%。克罗恩病的家族倾向性远高于溃疡性结肠炎。已确认多种基因突变可增加克罗恩病发病风险（有些可能与溃疡性结肠炎相关）。 吸烟似与克罗恩病的发生或恶化相关，但可降低溃疡性结肠炎风险。因阑尾炎行阑尾切除术似可降低溃疡性结肠炎风险。非甾体类抗炎药(NSAIDs)可能加重IBD。口服避孕药可能增加克罗恩病风险。一些数据表明，围产期疾病及儿童期抗生素使用可致IBD风险增加。 原因尚不明确，社会经济地位较高的人患有克罗恩病的风险较高。

参考文献 1.Bernstein CN, Rawsthorne P, Cheang M, et al: A population-based case control study of potential risk factors for IBD.Am J Gastroenterol 101(5):993-1002, 2006.doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00381.x 2.Schiff ER, Frampton M, Semplici F, et al: A new look at familial risk of inflammatory bowel disease in the Ashkenazi Jewish population.Dig Dis Sci 63(11):3049-3057, 2018.doi: 10.1007/s10620-018-5219-9

炎症性肠病的肠外表现 克罗恩病及溃疡性结肠炎均可影响肠道以外其他脏器。相比小肠型克罗恩病，溃疡性结肠炎及克罗恩结肠炎的肠外表现更多见。炎症性肠病的肠外表现可分为以下3种类型： 1.通常与IBD发作平行（即，缓解与复发）的疾病包括：周围性关节炎、巩膜外层炎、口疮样口炎和结节性红斑。关节炎倾向于累及大关节，且呈游走性及一过性。 2.与IBD关系确切，但与IBD活动性无关疾病 ，包括： 强直性脊柱炎、 骶髂关节炎、 葡萄膜炎、坏疽性脓皮病以及原发性硬化性胆管炎。 强直性脊柱炎更常见于具有人类白细胞抗原 B27 (HLA-B27) 的 IBD 患者。 大多数脊柱或骶髂部受累的患者常有葡萄膜炎，反之亦然。原发性硬化性胆管炎是胆道癌症的危险因素，与UC或CD结肠炎具显著相关性。胆管炎可先于或与肠道疾病同时出现，甚至在结肠切除20年后发生。肝脏疾病(如脂肪变性肝病、自身免疫性肝炎、胆管周炎、肝硬化)发生在3%至5%的患者中，尽管肝脏检查中的轻微异常更为常见。 上述部分疾病（如，原发性硬化性胆管炎），可在IBD发病多年出现，故一旦诊断，需进行IBD相关检查。 3.肠生理功能紊乱所致病症: 主要见于严重的小肠克罗恩病。回肠广泛切除可致吸收不良，脂溶性维生素、维生素B12或矿物质缺乏，导致贫血、低钙、低镁、凝血障碍、骨质脱矿物质化。对于儿童，吸收不良可导致生长发育迟缓。其他疾病包括：饮食草酸盐过量吸收所致肾结石、肠道炎症压迫输尿管致输尿管积水及肾积水、回肠胆盐重吸收障碍致胆石症、长期炎性及化脓性疾病致继发性淀粉样变性等。 上述三类疾病的多因素作用可导致血栓栓塞性疾病。