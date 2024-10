艾滋病相关的卡波西肉瘤是一种侵袭性的多中心肿瘤,可累及面部、躯干、粘膜表面、淋巴管或胃肠道。病变表现为带蓝色或紫色的斑疹、斑块或肿块。

Photo courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.