八种类型的疱疹病毒感染人类（见表 感染人类的疱疹病毒）。所有的疱疹病毒在首次感染后都会潜伏在特异的宿主细胞中，以后适时会复发。由原发感染引起的临床症状可能与由这些病毒重新激活引起的临床症状有很大差异。疱疹病毒在体外存活时间不长，因此，只有密切接触才会导致疾病传播。在潜伏感染患者中，病毒可以再激活而不引起症状；此类患者可传播病毒。
尽管疱疹病毒在基因和结构上相似，但它们会引起广泛的非重叠的临床综合征。
与其他和恶性肿瘤无关的疱疹病毒相比，EB病毒（Epstein-Barr virus， EBV）和人类疱疹病毒8（human herpesvirus type 8， HHV-8），也称为卡波西肉瘤相关疱疹病毒（Kaposi sarcoma–associated herpesvirus， KSHV）都与肿瘤的发生相关。
玫瑰疹 是由疱疹病毒6型（有时为7型）引起的儿童疾病。
感染人类的疱疹病毒
名称
别名
主要表现
单纯疱疹病毒1型
人类疱疹病毒1
龈口炎, 角结膜炎, 扁桃体咽炎, 皮肤疱疹包括 带状瘰疬, 生殖器疱疹, 唇疱疹, 脑炎, 病毒性脑膜炎, 食管炎*, 肺炎*，播散性感染*， 肝炎*†
单纯疱疹病毒2型
人类疱疹病毒2
口头和 生殖器疱疹, 皮肤疱疹包括 带状瘰疬, 龈口炎, 扁桃体咽炎, 单纯疱疹性角膜炎, 新生儿疱疹, 病毒性脑膜炎（莫拉雷特脑膜炎）, 播散性感染*, 肝炎*†
水痘带状疱疹病毒
人类疱疹病毒3
EB病毒
人类疱疹病毒4
传染性单核细胞增多症、肝炎、 脑炎、鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤和淋巴增殖症*、口腔毛状黏膜白斑病*、胃癌、多发性硬化症
巨细胞病毒
人类疱疹病毒5
巨细胞病毒（CMV）单核细胞增多症、肝炎、先天性巨细胞包涵体病、肝炎*、视网膜炎*、肺炎*、肠炎*
人类疱疹病毒 6A 和 6B
—
人类疱疹病毒7
—
卡波西肉瘤相关疱疹病毒
人类疱疹病毒8
不会导致急性感染症状，但却与卡波西肉瘤相关，也与艾滋病相关非霍奇金淋巴瘤有关，这些淋巴瘤主要生长在胸膜、心包或腹腔中，作为淋巴瘤性渗出物（原发性渗出性淋巴瘤）
也与某些类型的多中心卡斯尔曼病有关
*免疫缺陷宿主
†在免疫缺陷患者和孕妇中，有时会无皮肤损害表现而仅仅表现为暴发性肝炎
疱疹病毒的药物治疗
具有抗疱疹病毒活性的药物包括阿昔洛韦、西多福韦、泛昔洛韦、膦甲酸、更昔洛韦、碘尿苷（美国未上市）、马立巴韦、喷昔洛韦、曲氟尿苷、伐昔洛韦、缬更昔洛韦和阿糖腺苷（见表用于治疗疱疹病毒感染的药物）。
治疗疱疹病毒感染的药物
药物治疗
活动
适应症
不良反应
阿昔洛韦
对HSV-1，HSV-2，VZV和EBV有活性
对CMV活性不高
口服或静脉给药：当需要较高的血药浓度时采用静脉给药，如单纯疱疹性脑炎
口服：少见
四： 极少数情况下，由于阿昔洛韦晶体在肾小管中沉淀而导致肾毒性（主要是静脉注射）；肾功能衰竭患者，神经系统毒性；对于免疫功能低下的患者，TTP/HUS
西多福韦
体外抑制多种病毒，包括：HSV-1、HSV-2、VZV、CMV、EBV、KSHV、腺病毒、HPV、痘病毒和人多瘤病毒（JC病毒和BK病毒）
IV: 一般用于CMV感染治疗，但由于肾毒性较强，使用较少
玻璃体腔内注射： 适用于CMV视网膜炎
严重肾毒性（伴有蛋白尿、糖尿和碳酸氢盐消耗的范可尼综合征）
泛昔洛韦（喷昔洛韦的前药）
它的抗病毒谱与阿昔洛韦类似，对阿昔洛韦耐药的病毒也对泛昔洛韦耐药
不常见
膦甲酸
对 EBV、KSHV、人类疱疹病毒 6、阿昔洛韦敏感和耐药的 HSV 和 VZV 以及更昔洛韦敏感和耐药的 CMV 具有活性
}静脉或玻璃体内注射:治疗或延缓CMV视网膜炎进展的疗效与更昔洛韦相似
如果在没有充分水合作用的情况下给予膦甲酸，多达三分之一的患者会出现肾毒性、电解质失衡、生殖器溃疡（停药后可逆转）
更昔洛韦
对所有疱疹病毒（包括 CMV）的体外活性，但对阿昔洛韦有抗性的 HSV 毒株也对更昔洛韦有交叉抗性
CMV治疗首选药物
可用于HIV患者CMV感染的视网膜炎
静脉制剂最常用
玻璃体腔内注射： 适用于CMV视网膜炎
口服：生物利用度仅6％～9％；需要12粒/天，限制了使用
骨髓抑制，尤其是中性粒细胞减少，有时需要对症治疗*
Idoxuridine（美国不再提供）
对HSV-1，HSV-2，VZV，痘苗病毒以及CMV有抗病毒活性
局部给药：由于全身不良反应较大，多用于局部眼科治疗单纯疱疹性角结膜炎
疼痛、畏光、瘙痒、眼睑炎症或水肿
很少有过敏反应
莱特莫韦
积极对抗 CMV
静脉注射或口服：骨髓移植和肾移植患者的巨细胞病毒预防
恶心、呕吐、腹泻、外周水肿、咳嗽、头痛、疲劳、腹痛
马立巴韦
积极对抗 CMV
口服： 用于治疗难治性巨细胞病毒病
味觉障碍、腹泻、恶心、呕吐
喷昔洛韦
对HSV-1，HSV-2，VZV和EBV有抗病毒活性
局部给药：用于治疗成人再发性口唇疱疹病毒感染
红斑
三氟尿苷
对HSV-1和HSV-2有抗病毒活性
局部给药：治疗HSV-1和HSV-2引起的角结膜炎和再发性结膜炎或溃疡
全身应用可能导致骨髓抑制
眼刺痛，眼睑水肿
点状角膜炎和过敏反应少见
伐昔洛韦（阿昔洛韦的前体）
抗病毒谱与阿昔洛韦相近
口服:生物利用度是阿昔洛韦的3～5倍
与阿昔洛韦相似
在严重的HIV感染者和移植物受体中使用较目前推荐剂量更高的剂量可能发生TTP-HUS†
缬更昔洛韦（更昔洛韦的前药）
与更昔洛韦相似
口服： 生物利用度高于更昔洛韦
与更昔洛韦相似
阿糖腺苷（腺嘌呤阿糖苷，ara-A）
单纯疱疹病毒感染
IV：由于肾毒性不再使用静脉给药
眼科局部用药：治疗由HSV-1和HSV-2引起的急性角结膜炎和再发性角膜炎
表面点状角膜炎导致的流泪、烦躁、疼痛和畏光
*严重中性粒细胞减少（中性粒细胞< 500/mcL）可能需要以下之一：
†晚期艾滋病患者和移植受者应慎用伐昔洛韦。
CMV=巨细胞病毒；EBV=EB病毒；HPV=人类乳头状瘤病毒；HSV=单纯疱疹病毒；KSHV=卡波西肉瘤相关疱疹病毒；TTP/HUS=血栓性血小板减少性紫癜和溶血尿毒综合征；VZV=水痘-带状疱疹病毒。