八种类型的疱疹病毒感染人类（见表 感染人类的疱疹病毒）。所有的疱疹病毒在首次感染后都会潜伏在特异的宿主细胞中，以后适时会复发。由原发感染引起的临床症状可能与由这些病毒重新激活引起的临床症状有很大差异。疱疹病毒在体外存活时间不长，因此，只有密切接触才会导致疾病传播。在潜伏感染患者中，病毒可以再激活而不引起症状；此类患者可传播病毒。

尽管疱疹病毒在基因和结构上相似，但它们会引起广泛的非重叠的临床综合征。

与其他和恶性肿瘤无关的疱疹病毒相比，EB病毒（Epstein-Barr virus， EBV）和人类疱疹病毒8（human herpesvirus type 8， HHV-8），也称为卡波西肉瘤相关疱疹病毒（Kaposi sarcoma–associated herpesvirus， KSHV）都与肿瘤的发生相关。

玫瑰疹 是由疱疹病毒6型（有时为7型）引起的儿童疾病。

表格 感染人类的疱疹病毒 表格