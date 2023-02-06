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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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HIV 感染者中常见的癌症

作者：Edward R. Cachay, MD, MAS, University of California, San Diego School of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
看法 进行患者培训

    在HIV感染者中艾滋病相关肿瘤是：

    其他的发病率显著升高的或严重性显著增加的肿瘤，包括：

    平滑肌肉瘤是在儿童中较少见的HIV感染的合并症。 此外，其他常见的肿瘤（例如肺癌，头颈部癌和宫颈癌以及肝癌）在HIV感染者中的发病率高于一般人群数倍。这一发现可能说明，起码部分地说明，更多地暴露于病毒或毒素可引起这些肿瘤发生：HBV和HCV诱发肝细胞癌；人乳头瘤病毒诱发的宫颈癌，肛门癌，阴茎癌和口咽癌；酒精和烟草诱发肺癌和头颈部肿瘤。

    （参见人类免疫缺陷病毒感染。）

    非霍奇金淋巴瘤

    非霍奇金淋巴瘤在HIV感染者中的发病率增加了50～200倍。大多数是B细胞、侵袭性的、组织学高分化型淋巴瘤。 诊断通常包括结外部位，比如骨髓、胃肠道以及其他在非HIV相关的非霍奇金淋巴瘤中不常见的部位如CNS和体腔（如胸膜腔、心包腔、腹膜腔）。

    常见的表现包括快速增大的淋巴结或结外肿块和全身症状（如体重减轻、夜间盗汗或发热）。

    非霍奇金淋巴瘤的诊断 依赖于活检，通过组织病理学和免疫化学对肿瘤细胞进行分析。循环中的异常淋巴细胞或者突然的血细胞减少症提示累及骨髓，需要进行骨髓活检。肿瘤分期需要根据脑脊液检查和对胸部、腹部以及其他怀疑有肿瘤的部位进行CT或MRI检查结果确定。

    以下情况预后 较差：

    • CD4+T细胞计数<100/mcL

    • 年龄>35岁

    • 机体功能状态差

    • 累及骨髓

    • 曾出现过机会感染

    • 组织病理学高分化型

    治疗 非霍奇金淋巴瘤需要全身给药，治疗方案多样，由多种化疗药物构成，可选用的药物包括：环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松和依托泊苷。这些化疗药物可与静脉用的利妥昔单抗（抗CD20单克隆抗体）合用，同时辅以抗反转录病毒治疗和预防性抗生素和抗真菌治疗，外加血细胞生长因子。治疗可能受限于严重的骨髓抑制，尤其是当联合使用的药物中有骨髓抑制的抗肿瘤药物或者抗反转录病毒药物时。放疗可以缩小巨大的肿瘤并且控制疼痛和出血。

    原发性中枢神经系统淋巴瘤

    原发性中枢神经系统淋巴瘤在极低CD4计数的HIV感染者中发病率显著增加。

    原发性中枢神经系统淋巴瘤包括中度或高度恶性的B细胞型，起源于中枢神经系统的组织。这些淋巴瘤并不全身扩散，但预后差；中位生存期<6个月。

    出现的症状包括头痛、癫痫发作、神经系统的缺陷（如脑神经麻痹）和精神状态改变。

    原发性中枢神经系统淋巴瘤的急性期治疗需要用糖皮质激素控制脑水肿。虽然全脑放射治疗和单用高剂量的甲氨蝶呤或甲氨蝶呤联用其他抗肿瘤化疗药或用利妥昔单抗等方案常被使用，但这些方案均未经严格的评估。在一项观察性的无对照组的临床试验中，利妥昔单抗和抗反转录病毒配合应用，研究结果提示患者生存状况有改善。

    宫颈癌

    HIV感染的妇女中人乳头状瘤病毒（HPV）感染的患病率增加，致癌亚型（16、18、31、33、35和39型）持续存在以及子宫颈上皮发育不良（CIN）发病率高达60％，子宫颈癌的发病率增加(1)。尽管如此，一旦发生子宫颈癌，病变将较为广泛、较难治疗并且经过治疗后的复发率较高。

    已确定的HIV感染者中宫颈癌高危因素包括：

    • 感染HPV的16或18亚型

    • CD4+T细胞计数<200/mcL

    • 年龄>34岁

    处置 子宫颈上皮发育不良或宫颈癌的方法同非HIV感染者。反复进行阴道涂片对于监测CIN的病情进展非常重要。抗反转录病毒治疗可以使HPV感染消除并且使子宫颈上皮发育不良恢复，但是对于宫颈癌本身无明显的疗效。

    肛门和外阴的鳞状细胞癌

    肛门鳞状细胞癌女阴部鳞状细胞癌是由HPV（与致宫颈癌的HPV为同一亚型）导致的，并且在HIV感染的患者中更常发生。 在HIV感染者中，肛门上皮内瘤样病变和肛门肿瘤发病率增加的原因似乎是高危行为（如被插入型肛交）和HIV感染导致的免疫缺陷；抗病毒治疗可能会减少疾病进展的风险。

    肛门发育异常常见，鳞状细胞癌具有非常强的侵袭性。

    治疗包括外科切除、放疗以及联合使用丝裂霉素或顺铂和5-氟尿嘧啶进行化疗。

    参考文献

    1. 1.Stelzle D, Tanaka LF, Lee KK, et al: Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV [published correction appears in Lancet Glob Health. 2021 Feb;9(2):e119]. Lancet Glob Health 9(2):e161-e169, 2021.doi:10.1016/S2214-109X(20)30459-9

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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