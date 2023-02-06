HIV 感染者中常见的癌症

非霍奇金淋巴瘤在HIV感染者中的发病率增加了50～200倍。大多数是B细胞、侵袭性的、组织学高分化型淋巴瘤。 诊断通常包括结外部位，比如骨髓、胃肠道以及其他在非HIV相关的非霍奇金淋巴瘤中不常见的部位如CNS和体腔（如胸膜腔、心包腔、腹膜腔）。

常见的表现包括快速增大的淋巴结或结外肿块和全身症状（如体重减轻、夜间盗汗或发热）。

非霍奇金淋巴瘤的诊断 依赖于活检，通过组织病理学和免疫化学对肿瘤细胞进行分析。循环中的异常淋巴细胞或者突然的血细胞减少症提示累及骨髓，需要进行骨髓活检。肿瘤分期需要根据脑脊液检查和对胸部、腹部以及其他怀疑有肿瘤的部位进行CT或MRI检查结果确定。

以下情况预后 较差：

CD4+T细胞计数<100/mcL

年龄>35岁

机体功能状态差

累及骨髓

曾出现过机会感染

组织病理学高分化型

治疗 非霍奇金淋巴瘤需要全身给药，治疗方案多样，由多种化疗药物构成，可选用的药物包括：环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松和依托泊苷。这些化疗药物可与静脉用的利妥昔单抗（抗CD20单克隆抗体）合用，同时辅以抗反转录病毒治疗和预防性抗生素和抗真菌治疗，外加血细胞生长因子。治疗可能受限于严重的骨髓抑制，尤其是当联合使用的药物中有骨髓抑制的抗肿瘤药物或者抗反转录病毒药物时。放疗可以缩小巨大的肿瘤并且控制疼痛和出血。