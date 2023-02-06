HIV 感染者中常见的癌症

在HIV感染者中艾滋病相关肿瘤是：
其他的发病率显著升高的或严重性显著增加的肿瘤，包括：
平滑肌肉瘤是在儿童中较少见的HIV感染的合并症。 此外，其他常见的肿瘤（例如肺癌，头颈部癌和宫颈癌以及肝癌）在HIV感染者中的发病率高于一般人群数倍。这一发现可能说明，起码部分地说明，更多地暴露于病毒或毒素可引起这些肿瘤发生：HBV和HCV诱发肝细胞癌；人乳头瘤病毒诱发的宫颈癌，肛门癌，阴茎癌和口咽癌；酒精和烟草诱发肺癌和头颈部肿瘤。
（参见人类免疫缺陷病毒感染。）
非霍奇金淋巴瘤
非霍奇金淋巴瘤在HIV感染者中的发病率增加了50～200倍。大多数是B细胞、侵袭性的、组织学高分化型淋巴瘤。 诊断通常包括结外部位，比如骨髓、胃肠道以及其他在非HIV相关的非霍奇金淋巴瘤中不常见的部位如CNS和体腔（如胸膜腔、心包腔、腹膜腔）。
常见的表现包括快速增大的淋巴结或结外肿块和全身症状（如体重减轻、夜间盗汗或发热）。
非霍奇金淋巴瘤的诊断 依赖于活检，通过组织病理学和免疫化学对肿瘤细胞进行分析。循环中的异常淋巴细胞或者突然的血细胞减少症提示累及骨髓，需要进行骨髓活检。肿瘤分期需要根据脑脊液检查和对胸部、腹部以及其他怀疑有肿瘤的部位进行CT或MRI检查结果确定。
以下情况预后 较差：
CD4+T细胞计数<100/mcL
年龄>35岁
机体功能状态差
累及骨髓
曾出现过机会感染
组织病理学高分化型
治疗 非霍奇金淋巴瘤需要全身给药，治疗方案多样，由多种化疗药物构成，可选用的药物包括：环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松和依托泊苷。这些化疗药物可与静脉用的利妥昔单抗（抗CD20单克隆抗体）合用，同时辅以抗反转录病毒治疗和预防性抗生素和抗真菌治疗，外加血细胞生长因子。治疗可能受限于严重的骨髓抑制，尤其是当联合使用的药物中有骨髓抑制的抗肿瘤药物或者抗反转录病毒药物时。放疗可以缩小巨大的肿瘤并且控制疼痛和出血。
原发性中枢神经系统淋巴瘤
原发性中枢神经系统淋巴瘤在极低CD4计数的HIV感染者中发病率显著增加。
原发性中枢神经系统淋巴瘤包括中度或高度恶性的B细胞型，起源于中枢神经系统的组织。这些淋巴瘤并不全身扩散，但预后差；中位生存期<6个月。
出现的症状包括头痛、癫痫发作、神经系统的缺陷（如脑神经麻痹）和精神状态改变。
原发性中枢神经系统淋巴瘤的急性期治疗需要用糖皮质激素控制脑水肿。虽然全脑放射治疗和单用高剂量的甲氨蝶呤或甲氨蝶呤联用其他抗肿瘤化疗药或用利妥昔单抗等方案常被使用，但这些方案均未经严格的评估。在一项观察性的无对照组的临床试验中，利妥昔单抗和抗反转录病毒配合应用，研究结果提示患者生存状况有改善。
宫颈癌
肛门和外阴的鳞状细胞癌
参考文献
1.Stelzle D, Tanaka LF, Lee KK, et al: Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV [published correction appears in Lancet Glob Health. 2021 Feb;9(2):e119]. Lancet Glob Health 9(2):e161-e169, 2021.doi:10.1016/S2214-109X(20)30459-9