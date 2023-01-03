钱币状皮炎的皮损形态以钱币状或盘状的湿疹样病变为特征。诊断是基于临床的。治疗包括糖皮质激素和光疗。

（参阅 皮炎的定义）

许多钱币状皮炎患者是特应性的。在这些情况下，钱币状皮炎只是一种局部表现 特应性皮炎 （麻木性特应性皮炎）。特应性皮炎患者可同时出现麻木状斑块和其他更常见的特应性皮炎表现。 然而，一些麻木性皮炎患者没有特应性。 在这些患者中，病因尚不清楚。

细菌定植或过敏性接触反应（1)，无论是在病变部位还是其他地方（自身湿疹或 id 反应、远离初始炎症问题或感染部位的皮炎）都是可能的原因。

钱币状皮炎在中老年患者中最为常见。

参考文献 1.Bonamonte D, Foti C, Vestita M, et al: Nummular eczema and contact allergy: A retrospective study.Dermatitis 23(4):153–157, 2012.doi: 10.1097/DER.0b013e318260d5a0

钱币状皮炎的症状和体征 钱币状皮炎的斑块和斑块呈红斑和鳞状，通常有强烈的瘙痒感，呈硬币状，界限清楚但不尖锐。皮损数目可从1个至50个不等，直径在2到10cm。主要位于四肢伸侧及臀部，也可以发生于躯干部， 钱币状皮炎 隐藏详情 这张照片显示盘状红斑鳞状病变，与结节性皮炎一致。 MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY 钱币状皮炎 （手） 图片 Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health’s Occupational Dermatoses web site (www.cdc.gov/niosh/ocderm.html).

钱币状皮炎的诊断 临床评估 钱币状皮炎的诊断依靠临床表现——皮损的形态和分布 应评估患者的特应性。 对于非特应性患者，应考虑过敏性接触性皮炎，斑贴试验可能会有所帮助。 鉴别诊断 包括 银屑病：银屑病斑块的界限通常更清晰。

脓疱疮：脓疱疮通常首先表现为黄色痂皮。

癣：癣通常首先表现为环状斑块，随着时间的推移，鳞屑不断增加，中央清除。

钱币状皮炎的治疗 支持治疗

止痒药

糖皮质激素（通常为外用）

光疗 钱币状皮炎的治疗方法与 特应性皮炎 包括咨询、止痒药、皮质类固醇，有时还包括光疗（特别是窄带紫外线 B）。 Dupilumab、局部钙调神经磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）和/或克利沙波罗应考虑用于治疗钱币状特应性皮炎。 很少需要全身免疫抑制剂。