钱币状皮炎的皮损形态以钱币状或盘状的湿疹样病变为特征。诊断是基于临床的。治疗包括糖皮质激素和光疗。
（参阅 皮炎的定义）
许多钱币状皮炎患者是特应性的。在这些情况下，钱币状皮炎只是一种局部表现 特应性皮炎 （麻木性特应性皮炎）。特应性皮炎患者可同时出现麻木状斑块和其他更常见的特应性皮炎表现。 然而，一些麻木性皮炎患者没有特应性。 在这些患者中，病因尚不清楚。
细菌定植或过敏性接触反应（1)，无论是在病变部位还是其他地方（自身湿疹或 id 反应、远离初始炎症问题或感染部位的皮炎）都是可能的原因。
钱币状皮炎在中老年患者中最为常见。
参考文献
1.Bonamonte D, Foti C, Vestita M, et al: Nummular eczema and contact allergy: A retrospective study.Dermatitis 23(4):153–157, 2012.doi: 10.1097/DER.0b013e318260d5a0
钱币状皮炎的症状和体征
钱币状皮炎的斑块和斑块呈红斑和鳞状，通常有强烈的瘙痒感，呈硬币状，界限清楚但不尖锐。皮损数目可从1个至50个不等，直径在2到10cm。主要位于四肢伸侧及臀部，也可以发生于躯干部，
Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health’s Occupational Dermatoses web site (www.cdc.gov/niosh/ocderm.html).
钱币状皮炎的诊断
钱币状皮炎的治疗
支持治疗
止痒药
糖皮质激素（通常为外用）
光疗
钱币状皮炎的治疗方法与 特应性皮炎 包括咨询、止痒药、皮质类固醇，有时还包括光疗（特别是窄带紫外线 B）。
Dupilumab、局部钙调神经磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）和/或克利沙波罗应考虑用于治疗钱币状特应性皮炎。
很少需要全身免疫抑制剂。
关键点
钱币状皮炎通常是特应性皮炎的表现；在非特应性患者中，钱币状皮炎的病因尚不清楚。
患者表现为单个或多个瘙痒性硬币状、界限清楚、红斑鳞片状斑块或斑块。
诊断是临床的；必须排除皮肤感染和牛皮癣。
治疗包括局部皮质类固醇和光疗；很少需要全身免疫抑制剂。