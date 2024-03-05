玫瑰痤疮是一种慢性炎症性皮肤病，特征表现为面部潮红、毛细血管扩张、红斑、丘疹、脓疱等，严重病例甚至可出现鼻赘。根据特征性的临床表现和病史即可诊断。 治疗根据严重程度而定，包括外用甲硝唑、外用/口服抗生素，外用伊维菌素，很少用异维A酸，严重鼻赘可予外科治疗。
玫瑰痤疮通常累及30～50岁的白种人，尤其是具有爱尔兰和北欧血统的人，也可累及深色皮肤的人，但不易辨认。
酒渣鼻的病因
玫瑰痤疮的病因不明，但可能与如下因素有关
血管舒缩功能异常
面部静脉回流不畅
毛囊螨增多（毛囊蠕形螨Demodex folliculorum)
血管生成增加，铁蛋白表达，活性氧
抗菌肽的功能障碍（如抗菌肽）
饮食没有一致的作用，但有些药物（如胺碘酮，外用和鼻腔皮质激素，大剂量 B6 和 B12）可能恶化酒渣鼻。
图片由医学博士Thomas Habif提供。
酒渣鼻的症状和体征
玫瑰痤疮仅累及面部及头皮，临床上分为以下四期：
玫瑰痤疮前期
血管期
炎症期
晚期
在 玫瑰痤疮前期，患者面部表现出令人尴尬的潮红，常伴有不舒服的刺痛感，可由日晒、精神压力、冷热交替、饮酒、辛辣食物、运动、吹风、化妆品、热水浴及热饮等因素诱发。这种症状可以持续出现在该疾病的其他各时期。
在血管期，患者表现出面部红斑、水肿以及多发的毛细血管扩张，可能由于血管舒缩功能持续性不稳定所致。
随后便进展至炎症期，出现无菌性丘疹、脓疱（因此玫瑰痤疮又称成人痤疮）。
这 晚期 （在某些患者中发展），其特征在于由组织炎症、胶原沉积和皮脂腺增生引起的面颊和鼻子的粗组织增生（赘生物变化，包括酒糟鼻导致大、红斑、球状鼻子）。
玫瑰痤疮的临床分期通常按上述的顺序发生，亦有患者跃过前期和血管期，而直接进入炎症期。治疗可使玫瑰痤疮恢复到比较早期的阶段，进展到晚期并非不可避免。
眼玫瑰痤疮常先于或伴随面部酒渣鼻发生，临床表现为睑结膜炎、虹膜炎、巩膜炎、角膜炎，患者可出现瘙痒、异物感及眼睛红肿。
酒渣鼻的诊断
治疗酒渣鼻
避免诱发因素
可予以外用或口服抗生素或局部用壬二酸或伊维菌素
对于潮红和持续性红斑，可予以外用溴莫尼定或羟甲唑啉 有时需要口服β受体阻滞剂
对于顽固的病例，可予以异维A酸。
对于鼻赘，应考虑磨皮、激光消融和组织切除
对于毛细血管扩张，考虑激光或电灼治疗
治疗酒渣鼻首要避免诱发因素（包括使用防晒霜）炎症期可使用抗生素和/或壬二酸。治疗目的是达到临床缓解，而非治愈。See the Canadian 2016 clinical practice guidelines for rosacea.
甲硝唑霜剂（1%）、洗剂（0.75%）、凝胶（0.75%）和壬二酸20%霜剂，每日2次，疗效相当；任何剂型（如凝胶、溶液、霜剂）的2.5%过氧化苯甲酰每日一次或每日两次均可添加，以增强疗效。疗效略弱的替代药物有，10%磺胺醋酰钠/5%硫磺水粉剂、克林霉素（1%溶液、凝胶或水粉剂）、2%红霉素溶液，每天外用两次。也可以每天使用一次 1.5% 米诺环素泡沫。很多病人需要长久治疗以达到长期控制 局部用1％伊维菌素乳膏治疗红斑痤疮的炎性病损有一定疗效。
口服抗生素适用于多发丘疹、脓疱的患者以及合并眼酒渣鼻的患者。可选择的抗生素有①多西环素50～100mg，每日2次；②四环素250～500mg ，每日2次；③米诺环素50～100mg，每日2次；④红霉素250～500mg，每日2次，阿奇霉素250 mg/天或各种隔日或脉冲剂量方案。皮损好转后，抗生素剂量可降至最低有效控制剂量以维持疗效。亚抗菌剂量的多西环素（例如，40 mg，每日一次，含30 mg速释和10 mg缓释）对痤疮和玫瑰痤疮有效。短时间口服伊维菌素也对治疗脓疱性发作有用。
对持久性红斑或潮红，可使用局部α-2-选择性肾上腺素激动剂0.33%布莫尼定凝胶每日一次；或起始应用α-1a激动剂盐酸羟甲唑啉乳膏每日一次进行治疗(1)。口服β受体阻滞剂可能有效，如果其他治疗无效，应考虑使用（2）。
对抗生素无效的病例可能对异维A酸反应佳。
鼻赘的治疗技术包括磨削术、激光消融和组织切除术，美容效果较好。
治疗毛细血管扩张的技术包括激光和电烙。
治疗参考文献
1.Baumann L, Goldberg DJ, Stein Gold L, et al: Pivotal trial of the efficacy and safety of oxymetazoline cream 1.0% for the treatment of persistent facial erythema associated with rosacea: Findings from the second REVEAL trial.J Drugs Dermatol 17(3):290–298, 2018.PMID: 29537447
2.Logger JGM, Olydam JI, Driessen RJB: Use of beta-blockers for rosacea-associated facial erythema and flushing: A systematic review and update on proposed mode of action.J Am Acad Dermatol 83(4):1088-1097, 2020.doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.129
关键点
如果患者面部潮红，伴或不伴刺痛，通常是由日晒、情绪应激、冷热气候、酒精、辛辣食物、运动、风、化妆品，热水澡、热饮料等诱发，就需要考虑红斑痤疮。
通过其典型的临床表现可诊断玫瑰痤疮（例如，面中部红斑和水肿，伴或不伴脓疱、丘疹或多发的毛细血管扩张）。
治疗玫瑰痤疮首先须避免可能的诱因；根据炎症程度的不同选择合适的治疗，可选用外用抗生素，和/或壬二酸，口服抗生素、异维A酸，或外用伊维菌素。
对于持续性红斑或潮红，可选用溴莫尼定或氧甲唑啉。
皮肤磨削术、激光消融和组织切除术治疗鼻赘具有良好的美容效果。
毛细血管扩张可予以激光或电灼治疗。
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