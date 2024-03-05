酒渣鼻的症状和体征

酒渣鼻的症状和体征

玫瑰痤疮仅累及面部及头皮，临床上分为以下四期：

玫瑰痤疮前期

血管期

炎症期

晚期

在 玫瑰痤疮前期，患者面部表现出令人尴尬的潮红，常伴有不舒服的刺痛感，可由日晒、精神压力、冷热交替、饮酒、辛辣食物、运动、吹风、化妆品、热水浴及热饮等因素诱发。这种症状可以持续出现在该疾病的其他各时期。

在血管期，患者表现出面部红斑、水肿以及多发的毛细血管扩张，可能由于血管舒缩功能持续性不稳定所致。

血管性玫瑰痤疮 隐藏详情 这张照片显示了血管性红斑痤疮患者脸颊上的红斑和毛细血管扩张。 © Springer Science+Business Media

随后便进展至炎症期，出现无菌性丘疹、脓疱（因此玫瑰痤疮又称成人痤疮）。

炎性酒渣鼻 隐藏详情 这张照片显示了一名炎症性酒渣鼻患者的生动红斑和丘疹。 脓疱也存在，但微弱。 © Springer Science+Business Media

这 晚期 （在某些患者中发展），其特征在于由组织炎症、胶原沉积和皮脂腺增生引起的面颊和鼻子的粗组织增生（赘生物变化，包括酒糟鼻导致大、红斑、球状鼻子）。

酒渣鼻鼻炎 隐藏详情 这张照片显示了红斑痤疮患者的鼻赘，其特征是皮肤增厚、结节和解剖学增大。 © Springer Science+Business Media

玫瑰痤疮的临床分期通常按上述的顺序发生，亦有患者跃过前期和血管期，而直接进入炎症期。治疗可使玫瑰痤疮恢复到比较早期的阶段，进展到晚期并非不可避免。

眼玫瑰痤疮常先于或伴随面部酒渣鼻发生，临床表现为睑结膜炎、虹膜炎、巩膜炎、角膜炎，患者可出现瘙痒、异物感及眼睛红肿。